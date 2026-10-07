เปิดชีวิตปัจจุบัน นางเอกดัง หลังแพ้คดี จนต้องระเห็ดย้ายประเทศ
ส่องชีวิต แอมเบอร์ เฮิร์ด นักแสดงฮอลลีวู้ด ทิ้งความวุ่นวายใช้ชีวิตในสเปน แฮปปี้บทบาทคุณแม่ ขอโฟกัสการดูแลลูก หลังบอบช้ำจากคดีฟ้องร้องกับอดีตสามี ‘จอห์นนี เดปป์’
เปิดภาพล่าสุด แอมเบอร์ เฮิร์ด (Amber Heard) นักแสดงวัย 40 ปี เจ้าของบท Mera สาวผมแดงทรงเสน่ห์ในภาพยนตร์ Aquaman 2 แชร์ภาพความสำเร็จล่าสุดผ่านอินสตาแกรม amberheard โชว์ความฟิตในชุดออกกำลังกายสีม่วงอ่อน ฉลองการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21.1 กิโลเมตรครั้งแรกที่เมืองซานเซบาสเตียน (San Sebastian) ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 39 นาที
นอกจากนี้เธอยังให้รางวัลตัวเองด้วยการไปทานอาหารเย็นที่ El Celler de Can Roca ร้านอาหารระดับ 3 ดาวมิชลินในเมืองคิโรนา ซึ่งมีเมนูเทศกาลราคาหัวละ 315 ยูโร (ราว 11,500 บาท) พร้อมโพสต์ภาพเลือกไวน์และระบุว่า “นี่แหละไวน์ลิสต์แบบที่ฉันชอบ”
หลังพ่ายแพ้ในคดีหมิ่นประมาทกับอดีตสามี จอห์นนี เดปป์ แอมเบอร์ตัดสินใจทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ย้ายไปเช่าบ้านที่มายอร์กาภายใต้ชื่อปลอม ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.5 ล้านยูโร (ราว 55 ล้านบาท) ขนาด 5 ห้องนอน ในย่านชามาร์ติน กรุงมาดริด เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
เพื่อนบ้านเล่าว่าเธอใช้ชีวิตอย่างสงบสุข แต่งตัวธรรมดา สวมหมวกและแว่นตากันแดดเดินไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนทุกเช้า โดยไม่มีช่างภาพคอยตามกวนใจเหมือนตอนอยู่อเมริกา และกลมกลืนกับคนในชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่
แอมเบอร์ทุ่มเทให้กับการใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นจนสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว เธอมักไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกลางกรุงมาดริด เมื่อมีช่างภาพเข้าไปแสดงความยินดีเรื่องลูก เธอก็ตอบกลับเป็นภาษาสเปนอย่างสุภาพว่าขอความเป็นส่วนตัวและยืนยันว่ารักการใช้ชีวิตที่นี่
เธอใช้ชีวิตโสดมาตั้งแต่เลิกรากับแฟนสาวช่างภาพ เบียงกา บัตติ ในปี 2564 ปัจจุบันแอมเบอร์โฟกัสกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เธอมีลูกสาวคนโตชื่อ อูนาห์ วัย 5 ขวบ ซึ่งเกิดจากการอุ้มบุญ และเพิ่งต้อนรับลูกฝาแฝด โอเชียน และ แอกเนส วัย 17 เดือน ที่เธอตั้งครรภ์เอง เจ้าตัวประกาศข่าวดีนี้เมื่อวันแม่ปีที่ผ่านมา ระบุข้อความสุดภูมิใจว่าการเป็นแม่ด้วยตัวเองคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตอนนี้ลูกสาวคนโตเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเอกชนแบบสองภาษา ซึ่งมีค่าเทอมประมาณ 600 ยูโรต่อเดือน (อ้างอิงข้อมูลปี 2560) ช่วงบ่ายเธอมักพาลูกสาวไปซื้อของที่ Taste of America ซูเปอร์มาร์เก็ตขายสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ เพื่อซื้อไอศกรีมและขนมที่ทำให้คิดถึงบ้านเกิด
เมื่อถึงช่วงเทศกาล แอมเบอร์จะใช้เวลาอย่างอบอุ่นกับครอบครัว อย่างวันฮาโลวีนที่ผ่านมาเธอแต่งตัวเป็นแม่มดพาลูกแฝดออกไปเล่น Trick or Treat เป็นครั้งแรก และในวันขอบคุณพระเจ้า เธอก็โพสต์ภาพย้อนหลังอวดฝีมือทำอาหารร่วมกับพ่อและดูแลลูกสาว
ด้านผลงานแสดง แอมเบอร์ไม่มีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่นับตั้งแต่เรื่องที่ถ่ายทำไว้ฉายในปี 2566 ท่ามกลางกระแสข่าวว่าฮอลลีวูดขึ้นบัญชีดำเธอ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เธอหวนคืนวงการด้วยการแสดงละครเวทีเรื่อง Spirit of the People ล่าสุดเธอปรากฏตัวในสารคดี Silenced ที่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์เมื่อเดือนมกราคม เปิดใจถึงผลกระทบจากคดีดังว่า เธอสูญเสียความสามารถและไม่อยากใช้เสียงของตัวเองเพื่อเล่าเรื่องอะไรอีกแล้ว
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มรสุมชีวิตของนักแสดงสาวเริ่มขึ้นหลังฟ้องหย่าและขอหมายศาลสั่งห้าม จอห์นนี เดปป์ เข้าใกล้ในปี 2559 ก่อนที่เดปป์จะฟ้องกลับในปี 2562 จากบทความที่เธอเขียนใน The Washington Post นำไปสู่การไต่สวนนาน 6 สัปดาห์
ก่อนที่ศาลตัดสินให้เดปป์ชนะคดี แอมเบอร์ต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมหาศาล ทั้งสองฝ่ายตกลงยอมความกันได้ในเดือนธันวาคม 2565 ฝ่ายหญิงเผยว่าการตกลงครั้งนี้ไม่ใช่การยอมรับผิด แต่เธอต้องการหลุดพ้นจากเรื่องนี้หลังชีวิตพังทลายและตกเป็นเป้าโจมตีบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอย้ายประเทศในที่สุด
ข้อมูลจาก : dailymail
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