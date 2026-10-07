พ่อแม่หัวใจสลาย น้องเนเวน นักเบสบอลจิ๋ววัย 6 ขวบ จู่ๆ นอนหลับเสียชีวิตคาเตียง
เกิดความสูญเสียในวงการกีฬาเยาวชนของรัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา เนเวน อาไค คูเฟอร์ (Neven Akai Coofer) นักกีฬาเบสบอลเยาวชนวัยเพียง 6 ขวบ เสียชีวิตขณะนอนหลับ
ครอบครัวพบว่าเด็กชายนอนหลับไปตามปกติก่อนจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
เด็กชายเริ่มเล่นกีฬาเบสบอลตั้งแต่อายุ 4 ขวบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมจนเป็นที่รักของทุกคนในชุมชนเบสบอลเมืองเลกซิงตัน ทางลีกเบสบอลเยาวชน เซาธ์อีสเทิร์น คาล ริปเคน ออกมาแสดงความอาลัย แอรอน แอนเดอร์กิน รองประธานลีก ระบุว่า ทุกคนพยายามทำทุกทางเพื่อโอบอุ้มครอบครัวคูเฟอร์ แสดงให้เห็นว่าเด็กชายเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างมากเพียงใด
คณะกรรมการบริหารของลีกเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ โกฟันด์มี (GoFundMe) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัว ยอดเงินบริจาคพุ่งเกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 8.3 แสนบาท ภายในเวลา 4 วัน
ชาวเมืองเลกซิงตันยังรวมตัวกันเดินทางไปเชียร์ นิโก พี่ชายของเนเวน ซึ่งลงแข่งขันเบสบอลให้ลีกเดียวกัน เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบาก
กอร์ดานา คูเฟอร์ ผู้เป็นแม่ กล่าวขอบคุณน้ำใจจากคนในชุมชน โดยระบุว่า “แรงสนับสนุนจากทุกคนตรงนี้ เป็นสิ่งที่ฉันกับสามีจะไม่มีวันลืม” ด้าน โดมินิก คูเฟอร์ ผู้เป็นพ่อ โพสต์ข้อความอาลัยถึงลูกชายว่า “เขาคือแสงสว่างและพลังใจที่ทำให้ผมอยากตื่นขึ้นมาในทุกวัน เขาเป็นทั้งเพื่อนตัวน้อย เป็นคนพิเศษในหัวใจที่จะทิ้งความว่างเปล่าไว้ตลอดไป”
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