นักร้องยุค 90 ตรอมใจ ลงทุนสาหัส-แบกหนี้ หาเงินรักษาลูกป่วย หวั่นนอนข้างถนน
โรสแมรี่ นักร้องดังยุค 90 เครียดหนัก นำเงินลงทุนแต่ล้มเหลว แบกภาระหนี้ ซ้ำลูกชายป่วยต้องใช้เงินรักษา ขอความช่วยเหลือด่วน หวั่นต้องนอนฟุตปาธ
ชาวเน็ตและแฟนเพลงต่างพากันส่งกำลังใจให้ โรสแมรี่ คาฮันดิง นักร้องลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ชื่อดังในยุค 90 เจ้าของบทเพลงฮิต “ให้ฉันทำอย่างไร” หลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Rosemarie Cahanding ขอความช่วยเหลือ เพราะตอนนี้กำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างหนักจนไร้ทางออก หวังว่าจะมีผู้เมตตาช่วยเหลือให้เธอและลูกชายผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้
“ตรอมใจไร้ทางออก ขอให้ผ่านมรสุมครั้งนี้ไปได้ ขอคนเมตตาช่วยเหลือลูกด้วยเถิด อยู่แบบทำอะไรไม่ได้เลย”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 โรสแมรี่เขียนข้อความอธิบายถึงสถานการณ์ความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เธอยอมรับว่านี่คือทางเลือกสุดท้ายที่ไม่อยากทำเพราะรู้สึกลำบากใจ แต่ก็ดีกว่าการไปทำผิดกฎหมายเป็นโจรหรือค้ายาเสพติด พร้อมยืนยันว่าจะไม่คิดสั้นอย่างแน่นอน
“โรสกับน้องสถานการณ์ลำบากมาก ๆ ยกที่ลงทุนไปก็สาหัส ยังไม่ได้เริ่มก็ล้มแล้ว แถมยังติดหนี้สิน เกรงใจมาก ๆ เพราะยืมหลายเที่ยวแล้ว จนต้องไปกดสินเชื่ออะไรไม่รู้มาลงทุน จ่ายคืนแต่อาทิตย์เดียวก็ใกล้แล้ว น้องก็ส่งตัวไปรามาไม่ได้เพราะปิด ต้องรักษาที่อื่น ตอนนี้ปวดหัวมาก ไหนต้องรักษาตัวเองอีกใช้เงินไม่น้อย
ตอนนี้ทุกอย่างรุมเร้าเข้ามาหนักสุด ๆ จนเครียดว่าจะโพสต์ดีไหม แต่ไม่มีทางอื่นแล้วมืดแปดด้าน สาหัสกว่าตอนน้องป่วยอีก ชีวิตพังหมด อย่าด่ากันเลยนะคะ ขอกราบขอความกรุณาช่วยเหลืออีกครั้ง ไม่งั้นนอนฟุตปาธแน่ ช่วยเหลือโรสกับพีเจอีกครั้งนะคะ ทางเลือกสุดท้ายที่ไม่อยากทำเพราะลำบากใจ แต่ทำยังไงได้ดีกว่าไปเป็นโจรหรือค้ายา โรสจะไม่คิดสี้น ตอนนี้เจเริ่มทำงานจากคอมได้บ้างแล้วแต่ค่อย ๆ โตไปด้วยกันไหม ช่วยอีกครั้งนะคะ ไม่งั้นโรสกับลูกไม่รอดจริง ๆ น้องเองก็เครียดมาก ต้องการความช่วยเหลือมากมายจริง ๆ ค่ะ”
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