เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:10 น.
เวียดนามอดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIVB ประกาศรายชื่อทีมชาติที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2027 ครบทั้ง 32 ทีมอย่างเป็นทางการ โดยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2570

ทีมที่ได้สิทธิ์อัตโนมัติประกอบด้วย สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะเจ้าภาพร่วม พร้อมด้วยอิตาลี แชมป์เก่าจากการแข่งขันปี 2025

ส่วนโควตาจากการแข่งขันระดับทวีปมีทั้งหมด 15 ทีม แบ่งเป็นทวีปละ 3 ทีม ขณะที่อีก 14 ที่นั่งมอบให้ทีมอันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ โดยอ้างอิงอันดับโลกของ FIVB ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2569

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ไทยลุยศึกโลกในฐานะแชมป์เอเชีย

ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน หลังคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ด้วยการเอาชนะจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา

ผลงานดังกล่าวทำให้ไทยคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 พร้อมได้ทั้งโควตาเวิลด์คัพ 2027 และตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

อีกสองทีมจากทวีปเอเชียที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น ซึ่งจบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสามอันดับแรก

รายชื่อ 32 ทีม วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2027

เจ้าภาพร่วม

  • สหรัฐอเมริกา
  • แคนาดา

แชมป์เก่า

  • อิตาลี

โควตาทวีปเอเชีย

  • ไทย
  • จีน
  • ญี่ปุ่น

โควตาทวีปยุโรป

  • ตุรกี
  • เซอร์เบีย
  • โปแลนด์

โควตาทวีปแอฟริกา

  • อียิปต์
  • เคนยา
  • แคเมอรูน

โควตานอร์เซกา

  • คิวบา
  • สาธารณรัฐโดมินิกัน
  • เปอร์โตริโก

โควตาทวีปอเมริกาใต้

  • บราซิล
  • อาร์เจนตินา
  • โคลอมเบีย

โควตาจากอันดับโลก

  • เนเธอร์แลนด์ อันดับ 10
  • รัสเซีย อันดับ 11
  • เยอรมนี อันดับ 12
  • สาธารณรัฐเช็ก อันดับ 15
  • เบลเยียม อันดับ 16
  • ฝรั่งเศส อันดับ 17
  • สโลวีเนีย อันดับ 18
  • สวีเดน อันดับ 19
  • เม็กซิโก อันดับ 21
  • ยูเครน อันดับ 22
  • กรีซ อันดับ 25
  • เกาหลีใต้ อันดับ 28
  • บัลแกเรีย อันดับ 29
  • สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 30

สวิตเซอร์แลนด์เป็นชาติเดียวจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่เตรียมประเดิมสนามในรายการระดับโลกเป็นครั้งแรก หลังคว้าโควตาสุดท้ายด้วยการรั้งอันดับ 30 ของโลก

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รูปแบบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027

การแข่งขันรอบแรกจะแบ่งทั้ง 32 ทีมออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แต่ละกลุ่มคัดอันดับ 1 และอันดับ 2 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย จากนั้นแข่งขันแบบแพ้คัดออก ไล่ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ นัดชิงเหรียญทองแดง และรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันจัดขึ้นใน 5 เมือง ได้แก่ อนาไฮม์ โอมาฮา และออร์แลนโด ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงมอนทรีออลและควิเบกซิตีในแคนาดา

รอบแบ่งกลุ่มจะจัดที่เบลล์เซ็นเตอร์ เมืองมอนทรีออล, ซีเอชไอ เฮลท์ เซ็นเตอร์ อารีนา เมืองโอมาฮา, เกียเซ็นเตอร์ เมืองออร์แลนโด และวิดีโอตรอนเซ็นเตอร์ เมืองควิเบกซิตี ส่วนการแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดที่ฮอนด้าเซ็นเตอร์ เมืองอนาไฮม์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมส์ 2028

FIVB ระบุว่าจะจัดพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มภายในสิ้นปี 2569 โดยวันและเวลาจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ชิงตั๋วโอลิมปิก 2028 อีก 3 ใบ

วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2027 ยังเป็นหนึ่งในเส้นทางสุดท้ายของการคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ 2028 โดยทีมผลงานดีที่สุด 3 อันดับแรกที่ยังไม่ได้โควตา จะได้รับสิทธิ์เดินทางไปแข่งขันที่นครลอสแอนเจลิส

อย่างไรก็ตาม ทีมชาติไทยได้โควตาโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วจากการคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ดังนั้น หากไทยติดหนึ่งในสามอันดับแรกของกลุ่มทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์ โควตาจะพิจารณาไปยังทีมลำดับถัดไปตามหลักเกณฑ์ของ FIVB

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:10 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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