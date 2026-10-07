เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIVB ประกาศรายชื่อทีมชาติที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2027 ครบทั้ง 32 ทีมอย่างเป็นทางการ โดยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2570
ทีมที่ได้สิทธิ์อัตโนมัติประกอบด้วย สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะเจ้าภาพร่วม พร้อมด้วยอิตาลี แชมป์เก่าจากการแข่งขันปี 2025
ส่วนโควตาจากการแข่งขันระดับทวีปมีทั้งหมด 15 ทีม แบ่งเป็นทวีปละ 3 ทีม ขณะที่อีก 14 ที่นั่งมอบให้ทีมอันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ โดยอ้างอิงอันดับโลกของ FIVB ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2569
ไทยลุยศึกโลกในฐานะแชมป์เอเชีย
ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน หลังคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ด้วยการเอาชนะจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
ผลงานดังกล่าวทำให้ไทยคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 พร้อมได้ทั้งโควตาเวิลด์คัพ 2027 และตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
อีกสองทีมจากทวีปเอเชียที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น ซึ่งจบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสามอันดับแรก
รายชื่อ 32 ทีม วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2027
เจ้าภาพร่วม
- สหรัฐอเมริกา
- แคนาดา
แชมป์เก่า
- อิตาลี
โควตาทวีปเอเชีย
- ไทย
- จีน
- ญี่ปุ่น
โควตาทวีปยุโรป
- ตุรกี
- เซอร์เบีย
- โปแลนด์
โควตาทวีปแอฟริกา
- อียิปต์
- เคนยา
- แคเมอรูน
โควตานอร์เซกา
- คิวบา
- สาธารณรัฐโดมินิกัน
- เปอร์โตริโก
โควตาทวีปอเมริกาใต้
- บราซิล
- อาร์เจนตินา
- โคลอมเบีย
โควตาจากอันดับโลก
- เนเธอร์แลนด์ อันดับ 10
- รัสเซีย อันดับ 11
- เยอรมนี อันดับ 12
- สาธารณรัฐเช็ก อันดับ 15
- เบลเยียม อันดับ 16
- ฝรั่งเศส อันดับ 17
- สโลวีเนีย อันดับ 18
- สวีเดน อันดับ 19
- เม็กซิโก อันดับ 21
- ยูเครน อันดับ 22
- กรีซ อันดับ 25
- เกาหลีใต้ อันดับ 28
- บัลแกเรีย อันดับ 29
- สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 30
สวิตเซอร์แลนด์เป็นชาติเดียวจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่เตรียมประเดิมสนามในรายการระดับโลกเป็นครั้งแรก หลังคว้าโควตาสุดท้ายด้วยการรั้งอันดับ 30 ของโลก
รูปแบบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027
การแข่งขันรอบแรกจะแบ่งทั้ง 32 ทีมออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แต่ละกลุ่มคัดอันดับ 1 และอันดับ 2 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย จากนั้นแข่งขันแบบแพ้คัดออก ไล่ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ นัดชิงเหรียญทองแดง และรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันจัดขึ้นใน 5 เมือง ได้แก่ อนาไฮม์ โอมาฮา และออร์แลนโด ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงมอนทรีออลและควิเบกซิตีในแคนาดา
รอบแบ่งกลุ่มจะจัดที่เบลล์เซ็นเตอร์ เมืองมอนทรีออล, ซีเอชไอ เฮลท์ เซ็นเตอร์ อารีนา เมืองโอมาฮา, เกียเซ็นเตอร์ เมืองออร์แลนโด และวิดีโอตรอนเซ็นเตอร์ เมืองควิเบกซิตี ส่วนการแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดที่ฮอนด้าเซ็นเตอร์ เมืองอนาไฮม์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมส์ 2028
FIVB ระบุว่าจะจัดพิธีจับสลากแบ่งกลุ่มภายในสิ้นปี 2569 โดยวันและเวลาจะประกาศให้ทราบภายหลัง
ชิงตั๋วโอลิมปิก 2028 อีก 3 ใบ
วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ 2027 ยังเป็นหนึ่งในเส้นทางสุดท้ายของการคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ 2028 โดยทีมผลงานดีที่สุด 3 อันดับแรกที่ยังไม่ได้โควตา จะได้รับสิทธิ์เดินทางไปแข่งขันที่นครลอสแอนเจลิส
อย่างไรก็ตาม ทีมชาติไทยได้โควตาโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วจากการคว้าแชมป์เอเชีย 2026 ดังนั้น หากไทยติดหนึ่งในสามอันดับแรกของกลุ่มทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์ โควตาจะพิจารณาไปยังทีมลำดับถัดไปตามหลักเกณฑ์ของ FIVB
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