เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:25 น.
เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ?
รายการโหนกระแส

ผอ.ศบส.5 แจงเคยเห็นกรงสีเขียวในศูนย์ผู้สูงอายุกาญจนบุรี แต่ไม่พบเตียงกรง พร้อมยอมรับไม่มีหนังสือสั่งปิดพื้นที่นอก 1,600 ตร.ม. เป็นเพียงการแจ้งด้วยวาจา

ประเด็นการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขยับมาที่บทบาทของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 หรือ ศบส.5 หลัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ต่อสายสอบถาม นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผู้อำนวยการ ศบส.5 กลางรายการโหนกระแส วันที่ 7 ตุลาคม 2569 ถึงขั้นตอนการอนุญาตและการตรวจสถานที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นางนัยนาชี้แจงว่า ศูนย์แห่งนี้ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2564 โดยขอใช้พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร รองรับผู้รับบริการ 50 คน ซึ่งเป็นข้อมูลตรงกับที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบล่าสุด

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สำหรับประเด็น เตียงที่มีโครงเหล็กครอบผู้พัก ซึ่งกลายเป็นภาพสำคัญของคดี ผอ.ศบส.5 ยืนยันว่า ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเพื่อออกใบอนุญาต รวมถึงการตรวจจากข้อร้องเรียนเรื่องห้องน้ำเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ไม่เคยพบเตียงหรือห้องในลักษณะใช้กักขัง หากพบในลักษณะที่ปรากฏเป็นข่าว จะไม่สามารถอนุญาตให้ใช้งานได้

แต่เมื่อกรรชัยถามต่อถึง “กรงสีเขียว” ภายในศูนย์ นางนัยนายอมรับว่าเคยเห็น

ผอ.ศบส.5 อธิบายว่า เจ้าหน้าที่เคยแจ้งผู้ประกอบการว่า ห้ามใช้พื้นที่ลักษณะนี้สำหรับกักผู้รับบริการเป็นประจำ หากเกิดกรณีผู้พักทะเลาะกัน อาจแยกออกจากกันเป็นการชั่วคราวแล้วต้องปล่อยออกมา พร้อมยืนยันว่าลวดหนามหีบเพลงที่ปรากฏอยู่เหนือกรงไม่ได้รับอนุญาต

คำตอบนี้ทำให้กรรชัยถามกลับทันทีในทำนองว่า หน่วยงานสามารถอนุญาตให้ใช้กรงสำหรับกักคน แม้เพียงชั่วคราวได้ด้วยหรือ

ผอศบส.5
รายการโหนกระแส

คำถามเรื่องกรงยิ่งถูกจับตามอง หลัง นพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงตรวจสถานที่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และเมื่อกรรชัยถามในรายการว่าเห็นกรงกับลวดหนามหรือไม่ อธิบดีตอบว่าเห็นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในพื้นที่

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ผลตรวจครั้งล่าสุดยังพบห้องลูกกรงที่ล็อกจากด้านนอก ลวดหนามหีบเพลง และเตียงที่ดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กครอบผู้รับบริการ

นอกจากนี้ ศูนย์ได้รับอนุญาตเพียง 50 เตียง แต่เจ้าหน้าที่พบจริง 129 เตียง ส่วนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประมาณ 1,600 ตารางเมตร ขยายการใช้งานจริงเป็น 4,641 ตารางเมตร

อีกประเด็นที่กรรชัยซักถามคือ หาก ศบส.5 ทราบว่าพื้นที่นอกเหนือจาก 1,600 ตารางเมตรไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานเคยสั่งห้ามใช้พื้นที่เหล่านั้นหรือไม่

นางนัยนาชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่เคยบอกให้ผู้ประกอบการปิดพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ให้ใช้รับผู้บริการ แต่เมื่อถูกถามว่ามี หนังสือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ผอ.ศบส.5 ตอบว่าไม่มี เป็นการแจ้งด้วยวาจา

ผอ. ปัดไม่ได้ละเลย
รายการโหนกระแส

กรรชัยจึงตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการกำกับติดตาม เพราะการแจ้งด้วยวาจาไม่มีเอกสารให้ตรวจย้อนหลังว่าเจ้าหน้าที่สั่งอะไร ผู้ประกอบการได้รับคำสั่งเมื่อใด และปฏิบัติตามหรือไม่

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นางนัยนายังอธิบายถึงการต่อใบอนุญาตในปี 2568 ว่า ระบบเปิดให้ผู้ประกอบการดำเนินการต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ได้ โดยขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะต้องลงตรวจสถานที่พร้อมการต่ออายุทุกครั้ง

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ส่วนการลงตรวจหลังได้รับอนุญาต หรือ Post-Audit ของศูนย์แห่งนี้ถูกวางแผนไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 แต่เกิดเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบครั้งใหญ่ขึ้นก่อน

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำชี้แจงล่าสุดของ นพ.ภูวเดช ที่ระบุว่า การต่อใบอนุญาตดำเนินผ่านระบบออนไลน์ตามแนวทางพัฒนาระบบราชการ ขณะที่การตรวจพื้นที่จริงมีแผนดำเนินการตามรอบ โดยสถานที่แห่งนี้มีกำหนดตรวจในเดือนพฤศจิกายน

ช่วงหนึ่งของรายการยังถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ผอ.ศบส.5 กับผู้ประกอบการ รวมถึง น.อ.ดร.สมควร บุคคลใกล้ชิดป้าแมว เจ้าของศูนย์

นางนัยนายอมรับว่ารู้จักทั้งสองฝ่ายจากการทำงานในเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่ปฏิเสธว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวนำไปสู่การละเว้นการตรวจสอบ โดยอธิบายคำว่า “ขอกันได้” ว่าเป็นลักษณะการประสาน ปรึกษา หรือแจ้งให้สถานประกอบการแก้ไขเมื่อพบปัญหา ไม่ใช่การขอให้เจ้าหน้าที่มองข้ามความผิด

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กรรชัยยังตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน หากศูนย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐกลับมีสภาพตามที่ปรากฏ พร้อมกล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีผลสอบหรือคำวินิจฉัยว่าบุคลากรของ ศบส.5 กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือกฎหมายอื่น การจะสรุปความรับผิดต้องตรวจเอกสารการลงพื้นที่ รายงานผลตรวจ ภาพถ่าย และสภาพสถานที่ในแต่ละช่วงเวลาประกอบกัน

ล่าสุดวันที่ 7 ตุลาคม กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบการฝ่าฝืนกฎหมายและมาตรฐานหลายประการ และอยู่ระหว่างออกคำสั่ง ยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาตทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการ ซึ่งมีผลเท่ากับสั่งปิดศูนย์

กรม สบส.ยังเตรียมตรวจมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศประมาณ 1,200 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลังกรณีที่กาญจนบุรีทำให้เกิดคำถามถึงระบบการตรวจทั้งก่อนและหลังออกใบอนุญาต

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:25 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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