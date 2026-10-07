อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก
อลังการ! ทีมกระโดดร่ม สร้างประวัติศาสตร์ พาธงชาติไทยผืนยักษ์ ขนาดกว่า 4 พันตารางฟุต โบกสะบัดเหนือพัทยา เตรียมส่งบันทึกสถิติโลก
7 ตุลาคม 2569 ทีมโครงการ ONE FLAG THAILAND ปฏิบัติภารกิจกระโดดร่มพร้อมธงชาติไทยขนาด 4,303.04 ตารางฟุต โบกสะบัดเหนือท้องฟ้าพัทยา ก่อนนำธงลงสู่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว และภารกิจสำเร็จตามเป้าหมาย
ภารกิจนี้มี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกระโดดร่มนำธงไตรรงค์ลงสู่ผืนแผ่นดินไทย พร้อมทีมงานและนักกระโดดร่ม โดยมีเอมมี่ แม็คแค เจ้าของไทยสกาย เป็นหัวหน้าทีม และ รศ.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล หรือ “ซุปเปอร์ตุ้ม” เป็นผู้อำนวยการโครงการ
ทีมงานระบุว่า การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็น World Record ครั้งแรกของโครงการ หลังเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนต่อไปจะนำภาพและวิดีโอจากภารกิจเข้าสู่กระบวนการบันทึกสถิติ
ศ.นพ.กีรติ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจ มีความสุข และตื่นเต้น เพราะการกระโดดร่มเป็นประสบการณ์ที่ตั้งใจอยากทำสักครั้งในชีวิต และมีความหมายมากขึ้นเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำธงชาติไทยลงสู่ผืนแผ่นดินไทย
รศ.ดร.ธนบวร ระบุว่า ทุกคนภูมิใจที่ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมาย และพร้อมเดินหน้าสู่ภารกิจครั้งใหญ่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2569 ซึ่งจะใช้ธงชาติไทยผืนใหญ่ขึ้น ที่ชายหาดพัทยา
ประชาชนสามารถร่วมชมและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันดังกล่าว เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ONE FLAG. ONE NATION. ONE WORLD RECORD.” หนึ่งธง หนึ่งชาติ หนึ่งสถิติโลก
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