ย้ายค้านสายตา เด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง ช่วยราชการ ปมแก้น้ำท่วม ชาวบ้านแห่เซฟ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:08 น.
ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งที่เห็นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่อง
FB/เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ

เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาหลัง นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นเวลา 30 วัน เมื่อประชาชนในพื้นที่และผู้ติดตามเพจส่วนตัวจำนวนมากตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงมีคำสั่งดังกล่าว ทั้งที่ตลอดช่วงน้ำท่วมมีภาพและไลฟ์สดของนายอำเภอลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กระแสเกิดขึ้นหลังกรมการปกครองมีคำสั่งที่ 2871/2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง และประจำที่วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 โดยตัวคำสั่งระบุเหตุผลว่า “เพื่อประโยชน์ของทางราชการ”

ก่อนคำสั่งมีผล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

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ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง
FB/เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ

นายกรัฐมนตรีระบุว่า อธิบดีกรมการปกครองตรวจสอบแล้วพบว่า นายอำเภอบ้านสร้างไม่กระตือรือร้น ไม่ทุ่มเทและไม่ตั้งใจทำงาน พร้อมยกตัวอย่างกรณีส่งของไปช่วยประชาชนแต่ยังไม่ดำเนินการทันที รวมถึงปัญหาการประสานงานเรื่องอพยพประชาชน ก่อนสั่งให้ตรวจสอบทั้งด้านวินัยและทัศนคติ

อย่างไรก็ตาม หลังข่าวการย้ายเผยแพร่ออกไป อีกด้านหนึ่งกลับมีเสียงจากประชาชนและผู้ติดตามการทำงานของนายเสฏฐวุฒิเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงถูกย้าย เพราะที่ผ่านมาเห็นลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านอยู่เป็นประจำ

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง
FB/เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ

เฟซบุ๊กของนายเสฏฐวุฒิมีการเผยแพร่ภาพและไลฟ์สดภารกิจช่วงน้ำท่วมต่อเนื่อง ทั้งการเดินลุยน้ำ แจกถุงยังชีพ พบปะประชาชน ตรวจศูนย์พักพิง ขนน้ำดื่ม และช่วยประสานการอพยพผู้ประสบภัย สื่อหลายสำนักตรวจสอบพบว่ามีการไลฟ์ภารกิจลักษณะนี้เกือบทุกวันในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

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คืนวันที่ 5 ตุลาคม ยังมีรายงานว่านายเสฏฐวุฒิลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อช่วยประชาชนและอพยพผู้ประสบภัยจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างขยายวงกว้างครบทั้ง 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน

หลังคำสั่งช่วยราชการออกมา ความคิดเห็นจำนวนหนึ่งในโซเชียลจึงมีทั้งการส่งกำลังใจ ความสงสัย และการเรียกร้องให้เปิดรายละเอียดของเรื่องให้ชัดเจน หลายคนระบุว่าเคยเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ขณะที่บางคนตั้งคำถามว่าภาพการทำงานที่ประชาชนเห็นไม่ตรงกับคำตำหนิที่ออกมาจากส่วนกลางอย่างไร

อมรินทร์ทีวียังเผยแพร่คลิปภารกิจล่าสุดของนายเสฏฐวุฒิ หลังเกิดข่าวคำสั่งช่วยราชการ โดยระบุว่าเป็นภาพนายอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่น้ำท่วม ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการทำงานล่าช้าและไม่กระตือรือร้น

ย้ายค้านสายตา
FB/เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ

อย่างไรก็ตาม การมีภาพลงพื้นที่ช่วยประชาชน ยังไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าข้อกล่าวหาเรื่องการประสานงานภายในไม่มีมูล เพราะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมุ่งไปที่ความร่วมมือระหว่างนายอำเภอกับฝ่ายจังหวัด การจัดส่งความช่วยเหลือ และการอพยพประชาชน ซึ่งเป็นงานอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการลงพื้นที่พบประชาชน

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ในทางกลับกัน คำตำหนิจากผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้ทำให้ภาพการลงพื้นที่ที่ปรากฏต่อสาธารณะหายไป ทั้งสองส่วนจึงต้องแยกออกจากกันระหว่าง สิ่งที่ประชาชนเห็นจากการทำงานในพื้นที่ กับ ข้อกล่าวหาเรื่องการประสานงานและการปฏิบัติตามคำสั่งภายในระบบราชการ

ปัจจุบันคำสั่งให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการมีกำหนด 30 วัน และยังไม่ใช่คำสั่งลงโทษทางวินัย ผลการตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และทัศนคติยังต้องรอหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประเด็นนี้จึงยังไม่จบเพียงคำถามว่า “นายอำเภอลงพื้นที่หรือไม่” แต่ต้องรอคำตอบว่า ปัญหาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนกลางตรวจพบเกิดขึ้นในขั้นตอนใด และร้ายแรงเพียงใดจนถึงขั้นขอให้ย้ายออกจากพื้นที่ ขณะที่เสียงจากประชาชนก็กลายเป็นอีกข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องอธิบายให้ชัดว่า เหตุใดภาพการทำงานที่คนในพื้นที่เห็นจึงแตกต่างจากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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