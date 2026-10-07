สลด แรงงานไทยวัย 60 กว่า เสียชีวิตปริศนา ในหอพักฟาร์มหมู เกาหลีใต้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 20:35 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 20:35 น.
สลด แรงงานไทยวัย 60 กว่า เสียชีวิตปริศนา ในหอพักฟาร์มหมู เกาหลีใต้

ตำรวจเกาหลีใต้เร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของแรงงานชายชาวไทยวัย 60 กว่า หลังถูกพบหมดสติอยู่ภายในหอพักของฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งในเมืองยังจู จังหวัดคยองกี ทางตอนเหนือของประเทศ

สำนักข่าวยอนฮัปรายงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 08.50 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มพบชายชาวไทยนามสมมติ “เอ” นอนหมดสติอยู่ภายในที่พักของฟาร์มเลี้ยงหมู ในเขตควังจ็อก เมืองยังจู ก่อนแจ้งตำรวจและหน่วยฉุกเฉินให้เข้าตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยหรือพฤติการณ์ที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

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ตำรวจได้รับข้อมูลว่า ก่อนเสียชีวิตแรงงานชายชาวไทยรายนี้มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ว่าอาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้จนกว่าจะมีผลตรวจทางนิติเวช

ตำรวจเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีใต้ เพื่อผ่าชันสูตรและระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบเหตุการณ์ก่อนพบร่าง

จากการตรวจสอบเอกสารยังพบว่า ระยะเวลาพำนักในเกาหลีใต้ของผู้เสียชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว แต่รายงานข่าวไม่ได้เปิดเผยว่าเจ้าตัวเดินทางเข้าเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าประเภทใด ทำงานอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้มานานเพียงใด หรือมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศหรือไม่

เมืองยังจูตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกี ห่างจากกรุงโซลไปทางตอนเหนือ เป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งเขตเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานจากหน่วยงานไทยเกี่ยวกับการประสานญาติหรือการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 20:35 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 20:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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