สลด แรงงานไทยวัย 60 กว่า เสียชีวิตปริศนา ในหอพักฟาร์มหมู เกาหลีใต้
ตำรวจเกาหลีใต้เร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของแรงงานชายชาวไทยวัย 60 กว่า หลังถูกพบหมดสติอยู่ภายในหอพักของฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งในเมืองยังจู จังหวัดคยองกี ทางตอนเหนือของประเทศ
สำนักข่าวยอนฮัปรายงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 08.50 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มพบชายชาวไทยนามสมมติ “เอ” นอนหมดสติอยู่ภายในที่พักของฟาร์มเลี้ยงหมู ในเขตควังจ็อก เมืองยังจู ก่อนแจ้งตำรวจและหน่วยฉุกเฉินให้เข้าตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยหรือพฤติการณ์ที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ตำรวจได้รับข้อมูลว่า ก่อนเสียชีวิตแรงงานชายชาวไทยรายนี้มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ว่าอาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้จนกว่าจะมีผลตรวจทางนิติเวช
ตำรวจเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีใต้ เพื่อผ่าชันสูตรและระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบเหตุการณ์ก่อนพบร่าง
จากการตรวจสอบเอกสารยังพบว่า ระยะเวลาพำนักในเกาหลีใต้ของผู้เสียชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว แต่รายงานข่าวไม่ได้เปิดเผยว่าเจ้าตัวเดินทางเข้าเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าประเภทใด ทำงานอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้มานานเพียงใด หรือมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศหรือไม่
เมืองยังจูตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกี ห่างจากกรุงโซลไปทางตอนเหนือ เป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งเขตเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานจากหน่วยงานไทยเกี่ยวกับการประสานญาติหรือการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Yonhap News Agency – แรงงานไทยวัย 60 กว่า ถูกพบเสียชีวิตในที่พักฟาร์มหมูเมืองยังจู
- Pig People – พบแรงงานไทยเสียชีวิตในที่พักฟาร์มหมู
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