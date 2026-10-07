เก่งมาก! “น้องแพรว” ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน
เก่งมาก! “น้องแพรว” ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยโมเมนต์สอบติด ถึงกับเฮลั่นบ้าน
ข่าวดีที่ทำให้แฟนๆ และคนในวงการบันเทิงต่างพากันยินดี เมื่อ “น้องแพรว” วัย 18 ปี ลูกสาวคนโตของอดีตคู่รักคนดัง ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ และบ๊วย-เชษฐวุฒิ วัชรคุณ สอบติด วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สำเร็จ
น้องแพรวเคยเป็นที่พูดถึงมาก่อนแล้ว จากการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เวลาเพียง 5 เทอม และตอนนี้ก็ก้าวไปอีกขั้นด้วยความสำเร็จครั้งใหญ่ในการสอบเข้าเรียนทันตแพทย์
6 ตุลาคม 2569 คุณแม่ตุ๊ก ชนกวนันท์ โพสต์คลิป Vlog ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @tookchanokwanan เผยเส้นทางความพยายามของลูกสาวที่นั่งติวหนังสืออย่างหนัก บางช่วงเหนื่อยล้าจนหลับคาหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระหว่างเตรียมตัวสอบ
สิ่งที่ทำให้หลายคนซาบซึ้งคือข้อความแสดงความยินดีของคุณแม่ตุ๊ก ที่เขียนว่า “Congratulations to หมอแพรว @phakpra3w ความพยายามออกดอกผลแล้วจริง ๆ แถมต้องก้าวข้ามการไม่เห็นด้วยจากมามี้อีก ยืนยันว่าหนูจะทำให้ได้ ๆๆ ทำได้แล้ว ๆ ได้นอนแล้ว ๆ”
หลังคลิปและโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องแพรวและคุณแม่ตุ๊กอย่างคึกคัก พร้อมชื่นชมความเพียรพยายามและความสามารถของทายาทคนบันเทิงคนนี้อย่างต่อเนื่อง
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