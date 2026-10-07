ระทึก เครื่องบินซาฟารี ชนม้าลาย กลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตหวิดดับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 15:28 น.
ระทึก เครื่องบินซาฟารีชนม้าลายกลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตรอดปลอดภัย

เกิดเหตุระทึกในประเทศแทนซาเนีย เครื่องบินโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม 30 คน ต้องลงจอดฉุกเฉินด้วยการใช้ท้องเครื่องไถลไปกับรันเวย์ หลังชนม้าลายขณะกำลังทะยานขึ้นจากสนามบินภายในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

สำนักข่าวเดอะ มิร์เรอร์ รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินของสายการบินซินด์บาร์ด แอร์ กำลังออกเดินทางจากสนามบินเซโรเนรา มุ่งหน้าไปยังเกาะแซนซิบาร์ พร้อมผู้โดยสาร 26 คนและลูกเรืออีก 4 คน

ระหว่างที่เครื่องบินกำลังวิ่งขึ้นบนทางวิ่ง มีม้าลายตัวหนึ่งเข้ามาในบริเวณรันเวย์ ก่อนถูกเครื่องบินชนจนเสียชีวิต นักบินจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิลิมันจาโร เพื่อขอลงจอดฉุกเฉิน

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อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงสนามบิน นักบินพบว่าไม่สามารถกางชุดล้อลงจอดหลักของเครื่องบินได้ จึงต้องนำเครื่องลงจอดโดยที่ล้อหลักยังพับอยู่ภายในลำตัว หรือที่เรียกว่า “การลงจอดด้วยท้องเครื่อง”

คลิปจากที่เกิดเหตุเผยให้เห็นช่วงเวลาที่ท้องเครื่องบินเสียดสีกับพื้นรันเวย์หมายเลข 09 จนเกิดควันพวยพุ่งตามแนวลำตัว ก่อนที่เครื่องบินจะค่อย ๆ ชะลอความเร็วและหยุดลง ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินของสนามบินเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันที

ระทึก เครื่องบินซาฟารีชนม้าลายกลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตรอดปลอดภัย

หลังเครื่องหยุดนิ่ง ผู้โดยสาร 26 คนและลูกเรือ 4 คนสามารถออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนตัวเครื่องได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการไถลไปกับพื้นรันเวย์

เครื่องบินที่เกิดเหตุเป็นเครื่องบินใบพัดสองเครื่องยนต์ รุ่นเอ็มบราเออร์ EMB-120ER บราซิเลีย หมายเลขทะเบียน 5H-HLL ผลิตเมื่อปี 2533 นิยมใช้ให้บริการเที่ยวบินระยะสั้นและสามารถปฏิบัติการจากสนามบินขนาดเล็กได้ เหมาะกับเส้นทางภายในแหล่งท่องเที่ยวซาฟารีของแทนซาเนีย

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หลังเกิดเหตุ ทางการบินแทนซาเนียเปิดการสอบสวนหาสาเหตุ ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิลิมันจาโรต้องระงับการปฏิบัติการชั่วคราว เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์และตรวจสอบความปลอดภัย

เบื้องต้นยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการว่า แรงกระแทกจากการชนม้าลายเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ชุดล้อลงจอดหลักขัดข้องหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานด้านการบินของแทนซาเนีย

สนามบินเซโรเนราเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดเล็กที่สำคัญภายในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี รองรับเที่ยวบินนำส่งนักท่องเที่ยวเข้าและออกจากพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประมาณปีละ 500,000 คน เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงที่สัตว์ป่าจะเข้ามาใกล้บริเวณสนามบินและทางวิ่ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 15:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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