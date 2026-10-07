อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ
อึ้ง! เหยื่อแฉ ป้าแมว เจ้าของศูนย์ฯ สึกพระด้วยตัวเอง จับแก้ผ้า-ถลกจีวรไปผูกกับต้นไม้ อ้างป่วยจิตเวช-ยาเสพติด ก่อนอุ้มเข้ารักษา
ในรายการ โหนกระแส วันนี้ (7 ต.ค. 69) ยังคงนำเสนอในประเด็นของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ที่ล่าสุด สบส. มีคำสั่งปิดศูนย์ดังกล่าวแล้ว พร้อมเร่งย้ายคนออกในทันที ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับโฆษณา
ช่วงหนึ่งของรายการ คุณเอ 1 ในผู้ที่เคยอยู่ในศูนย์ดูแลฯ ของป้าแมว ได้โฟนอินเข้ามาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน พร้อม เผยเหตุการณ์ที่ทำเอาคนทั้งรายการถึงกับอึ้งไปตาม ๆ กัน โดยคุณเอเล่าว่า
“มีพระรูปหนึ่งถูกจับตัวมาส่งไว้ที่ศูนย์ดูแลฯ โดยที่พระรูปดังกล่าวยังงงว่าทำไมอยู่ดี ๆ ถึงถูกพามาอยู่ที่นี่ ทั้ง ๆ ที่กำลังจะไปวัดทางเหนือ คนพามาอ้างว่าเป็นบ้าแล้วพาตัวมาเลย พอมาถึง ป้าแมว เจ้าของศูนย์ ก็ทำการจับถอดจีวรออกแล้วเอาไปพันต้นไม้ ก่อนจะนำเสื้อผ้ามาให้ใส่ แต่พระรูปนี้ก็ปีนหนีออกไปด้วยการกระโดดขึ้นหลังคาแล้ววิ่งหนีข้ามรั้วลวดหนามไปได้ จากนั้น ป้าแมว ก็สั่งล็อกดาวน์กลัวคนภายในคิดจะหนีตาม”
ขณะที่ตัวของ คุณเอ เองเป็นคนตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีคนหนี แต่กลับถูก ป้าแมว สั่งจับใส่กุญมือ-ใส่แพมเพิม และยัดเข้าขังในตะแกรงปลาในคืนวันนั้นเลย
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส