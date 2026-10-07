สั่งแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้ามกลับมาเปิดอีก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:18 น.
สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว

สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบล็กลิสต์ “ป้าแมว” ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการ ห้ามเปิดซ้ำอีก

ในรายการโหนกระแสวันนี้ 7 ตุลาคม 2569 มีการเผยแพร่เอกสารการเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

เนื่องด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตรวจสอบโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 พบสถานที่ให้บริการได้มีการเปลี่ยนแปลง และปรับสภาพพื้นที่จากที่ได้รับอนุญาต โดยพบห้องลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อคกุญแจจากภายนอกได้ และพบมีการขึงลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตู เพดาน และหลังคา โดยรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการ และพบเตียง ของผู้รับบริการที่มีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กลักษณะเป็นลูกกรงไว้สําหรับครอบปิดผู้ให้บริการเพื่อขังไว้อีก

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ชั้นหนึ่ง พบการให้บริการนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และพบมีการรับผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช เข้ารักษาในโสธรชัยเนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่เข้าข่ายการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อ กฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นั้น

ในการนี้ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พบห้อง ลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อคกุญแจจากภายนอกได้ และพบมีการขึงลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตู เพดาน และหลังคา โดยรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการ และพบเตียงของผู้รับบริการที่มีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กลักษณะ เป็นลูกกรงไว้สําหรับครอบปิดผู้ให้บริการเพื่อขังไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นการให้บริการที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 มาตรฐานด้านการให้บริการ ข้อ 6 (11) ให้บริการโดยคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้

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(ก) การให้บริการต้องยึดหลักความเป็น ส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการหรือความเต็มใจของผู้รับบริการ

(ข) ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแล และป้องกัน ผู้รับบริการจากการถูกกระทําต่อร่างกาย จิตใจ การเงิน และด้านอื่นๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คํานึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พบการให้บริการนอกพื้นที่ที่

กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นฐานความผิดที่มีการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามมาตรา 28 (9) และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ ตามมาตรา 28 (9) ในการควบคุมดูแลมิให้มีการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งความผิดฐานดังกล่าว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีอํานาจตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 (9)

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ดังนั้น เมื่อท่านซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ แต่ไม่ควบคุมดูแล ปล่อยให้มีการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28(9) ในการนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการ “โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง” ตั้งอยู่เลขที่ 659/9 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี อนึ่งหากท่านไม่เห็นด้วยกับคําสั่งฉบับนี้สามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับ แต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิก ถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

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จึงเรียนมาเพื่อทราบ และปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปด้วย

ขณะที่ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. เผยว่า มีการแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการตามกฎหมาย หากความผิดที่เกิดขึ้นสำเร็จแล้วก็ต้องว่ากันตามความผิดนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลหรือการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการกักขังหน่วงเหนี่ยวก็ต้องว่ากันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากกลับมาเปิดซ้ำหรือมีการเปลี่ยนชื่อ ผู้ประกอบกิจการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่สามารถกลับมาได้อีก

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 16:18 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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