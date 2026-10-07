ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 15:32 น.
ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร

ไขข้อข้องใจ ศบส.5 มีหน้าที่อะไร หลังโหนกระแสยิงคำถามตรงปมตรวจศูนย์กาญจนบุรี อธิบดี สบส. รับเห็นกรงเหล็กตั้งแต่ก้าวแรก นำไปสู่การตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตรวจติดตามก่อนหน้านี้

ชื่อ ศบส.5 ถูกพูดถึงอย่างมากจากกรณีตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังรายการโหนกระแสวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ตั้งคำถามถึงการตรวจมาตรฐานสถานที่ในอดีต ขณะที่ผลตรวจล่าสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบข้อบกพร่องหลายรายการ ทั้งจำนวนเตียงเกินใบอนุญาต การขยายพื้นที่ให้บริการ และการดัดแปลงห้องกับเตียงด้วยโครงเหล็ก

ประเด็นยิ่งได้รับความสนใจเมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ต่อสายถึง นพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ในรายการ และถามตรง ๆ ว่า ตอนลงพื้นที่ตรวจศูนย์แห่งนี้เห็นกรงเหล็กกับลวดหนามหรือไม่ นพ.ภูวเดชตอบว่าเห็นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในพื้นที่

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คำตอบของอธิบดีทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ศบส.5 คือหน่วยงานอะไร มีหน้าที่ตรวจสถานประกอบการลักษณะนี้อย่างไร และเหตุใดการตรวจในอดีตจึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

ศบส.5 คืออะไร

ศบส.5 ย่อมาจาก “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5” หรือ Regional Health Service Support Center 5 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี

ศูนย์รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัดกาญจนบุรีจึงอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบส.5

ชื่อหน่วยงานนี้ไม่ควรสับสนกับ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ซึ่งย่อว่า สบส. เพราะ สบส.เป็นหน่วยงานระดับกรม ส่วน ศบส.5 เป็นศูนย์ระดับพื้นที่ในสังกัดกรม และไม่ใช่หน่วยงานเดียวกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งทำหน้าที่บริหารระบบบริการสุขภาพอีกส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข

ศบส.5 มีหน้าที่อะไร

ภารกิจหลักของ ศบส.5 คือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และกำกับให้สถานพยาบาลกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

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งานของศูนย์ครอบคลุมการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม การตรวจและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ งานอนุญาตและขึ้นทะเบียนตามภารกิจของกรม รวมถึงการติดตามสถานประกอบการหลังได้รับใบอนุญาตแล้ว

นอกจากนี้ ศบส.5 ยังมีภารกิจด้านอาคารและสภาพแวดล้อม วิศวกรรมการแพทย์ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ศบส.5 มีหน้าที่อะไร

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ทำไม ศบส.5 ถึงเกี่ยวข้องกับเนอร์สซิ่งโฮม

กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 หลังมีกฎกระทรวงปี 2563 กำหนดให้กิจการประเภทนี้เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตและกำกับมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มาตรฐานไม่ได้พิจารณาเพียงว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ แต่ครอบคลุมสถานที่ ความปลอดภัย การให้บริการ บุคลากร พื้นที่ใช้งาน และเงื่อนไขอื่นตามประเภทกิจการ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจติดตามเพื่อดูว่าสถานประกอบการยังทำตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตอยู่หรือไม่

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นี่คือเหตุผลที่ ศบส.5 มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วง เพราะสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและอยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์

คำถามใหญ่ หลังอธิบดี สบส.บอกเห็นกรงตั้งแต่ก้าวแรก

ในรายการโหนกระแสวันที่ 7 ตุลาคม มีการย้อนถึงข้อมูลว่าหน่วยงานเคยเข้าตรวจศูนย์แห่งนี้มาก่อน โดยผู้ร่วมรายการตั้งคำถามว่าเหตุใดการตรวจครั้งก่อนจึงไม่พบเตียงที่มีโครงเหล็กครอบ ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการยืนยันมาโดยตลอดว่าเคยผ่านการตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อกรรชัยถามอธิบดี สบส.ว่าการลงพื้นที่ล่าสุดเห็นกรงเหล็กและลวดหนามหรือไม่ คำตอบว่า “เห็นตั้งแต่ก้าวแรก” ทำให้ประเด็นการตรวจติดตามในอดีตถูกจับตามองมากขึ้น เพราะสิ่งที่เห็นได้ทันทีในการตรวจครั้งล่าสุดกลับเป็นสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่าปรากฏอยู่ในช่วงการตรวจครั้งก่อนหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ควรสรุปว่าเจ้าหน้าที่ ศบส.5 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการจากข้อมูลเพียงเท่านี้ การตรวจสอบต้องดูรายงานการตรวจแต่ละครั้ง วันเวลา ภาพถ่าย พื้นที่ที่เข้าตรวจ รายชื่อผู้ตรวจ และสภาพสถานที่ในขณะนั้น รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าสภาพศูนย์ในวันตรวจครั้งก่อนเหมือนกับวันที่เกิดเรื่องหรือไม่

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ข้อสงสัยที่มีการพูดถึงในรายการว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายเตียงหรือจัดพื้นที่ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยังไม่มีหลักฐานยืนยัน จึงต้องถือเป็นข้อสงสัยที่รอการตรวจสอบ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว

ผลตรวจล่าสุดพบอะไร

วันที่ 6 ตุลาคม นพ.ภูวเดชนำเจ้าหน้าที่ สบส.ร่วมตรวจสถานที่อย่างละเอียด ผลตรวจพบว่าศูนย์ได้รับอนุญาตไว้ 50 เตียง แต่พบเตียงจริง 129 เตียง ส่วนพื้นที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาต 1,600 ตารางเมตร ขยายเป็น 4,641 ตารางเมตร

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เจ้าหน้าที่ยังพบห้องลูกกรงที่ล็อกจากด้านนอก ลวดหนามหีบเพลง และเตียงที่ดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็ก รวมถึงข้อบกพร่องด้านสถานที่และสุขาภิบาล เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นห้องน้ำแตกร้าว จุดพักขยะ พื้นต่างระดับ และพื้นที่เตรียมอาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลตรวจชุดนี้ยืนยันได้ว่ามีหลายส่วนของสถานประกอบการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต แต่ยังเป็นคนละเรื่องกับคำกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหน้าที่หรือมีการจัดฉากหลบการตรวจ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมก่อนสรุป

จากนี้ต้องจับตาอะไร

ประเด็นต่อจากนี้มีสองส่วน ส่วนแรกคือการดำเนินการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อศูนย์ หลังพบจำนวนเตียง พื้นที่ และรูปแบบบริการบางส่วนไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจนำไปสู่คำสั่งแก้ไข พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามผลการพิจารณา

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ส่วนที่สองคือคำถามเรื่องการตรวจในอดีต หากหน่วยงานต้องการคลายข้อสงสัยของสังคม จำเป็นต้องอธิบายให้ชัดว่า ศบส.5 เข้าตรวจเมื่อใด ตรวจพื้นที่ใด พบอะไร และมีบันทึกหรือภาพถ่ายประกอบอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบกับสภาพที่เจ้าหน้าที่พบในเดือนตุลาคม 2569

สรุปให้สั้นที่สุด ศบส.5 คือหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่รับผิดชอบกำกับมาตรฐานบริการสุขภาพใน 8 จังหวัด รวมกาญจนบุรี ส่วนเหตุที่ชื่อหน่วยงานถูกจับตามองในเวลานี้ เกิดจากคำถามว่ากระบวนการตรวจติดตามที่ผ่านมาเห็นและจัดการกับสภาพสถานที่ที่กำลังเป็นข่าวอย่างไร ไม่ใช่เพียงคำถามว่าศูนย์มีใบอนุญาตหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 15:32 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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