CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน
CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3 แสน ผู้ก่อเหตุอ้าง ไม่ได้หลอก แค่ยืมเงิน
วันที่ 7 ตุลาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) รายงานการจับกุม น.ส.ชญาดาฯ อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 975/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2569 ในข้อหา “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใด และฉ้อโกง” โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณชั้นล่างคอนโดแห่งหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พฤติการณ์คือ น.ส.ชญาดาฯ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเรียนอยู่สถาบันเดียวกันกับผู้เสียหาย ได้ออกอุบายชักชวนผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างกับทาง อบต. อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนครั้งแรกจำนวน 90,000 บาท ภายหลังเมื่อไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงและขอเงินคืน ผู้ต้องหากลับส่งรูปเช็คของ อบต. มาแสดงเพื่อยืนยันว่าโครงการมีอยู่จริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,000 บาท
ต่อมาผู้เสียหายตรวจสอบพบว่ารูปเช็คดังกล่าวเป็นเช็คเก่า และไม่มีโครงการลงทุนตามที่กล่าวอ้างจริง จึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบที่อยู่และเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด
ทั้งนี้ ในชั้นจับกุมผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเป็นการยืมเงินกันเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณั ฐศั ผบช.ก., พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. และ ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิภัทธ์ ศิริวัฒน์ผกก. ผกก.1 บก.ป. ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์ สว.กก.1 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ดำเนินการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- DSI สั่งฟ้อง “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” รวม 34 ราย คดีหลอกลงทุน Forex
- ศาลสั่งจำคุก แม่นักร้องดัง ปมหลอกลงทุน พบพฤติกรรมอ้างชื่อลูกสาวให้น่าเชื่อถือ
- แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน
อ้างอิงจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง