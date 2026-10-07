CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 15:10 น.
CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน
ภาพจาก : FB ตำรวจไทย - Thaipolice

CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3 แสน ผู้ก่อเหตุอ้าง ไม่ได้หลอก แค่ยืมเงิน

วันที่ 7 ตุลาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) รายงานการจับกุม น.ส.ชญาดาฯ อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 975/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2569 ในข้อหา “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใด และฉ้อโกง” โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณชั้นล่างคอนโดแห่งหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พฤติการณ์คือ น.ส.ชญาดาฯ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเรียนอยู่สถาบันเดียวกันกับผู้เสียหาย ได้ออกอุบายชักชวนผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างกับทาง อบต. อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนครั้งแรกจำนวน 90,000 บาท ภายหลังเมื่อไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงและขอเงินคืน ผู้ต้องหากลับส่งรูปเช็คของ อบต. มาแสดงเพื่อยืนยันว่าโครงการมีอยู่จริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,000 บาท

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ต่อมาผู้เสียหายตรวจสอบพบว่ารูปเช็คดังกล่าวเป็นเช็คเก่า และไม่มีโครงการลงทุนตามที่กล่าวอ้างจริง จึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบที่อยู่และเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด

ทั้งนี้ ในชั้นจับกุมผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเป็นการยืมเงินกันเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณั ฐศั ผบช.ก., พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. และ ว่าที่ พ.ต.อ.เจตนิภัทธ์ ศิริวัฒน์ผกก. ผกก.1 บก.ป. ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์ สว.กก.1 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ดำเนินการ

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อ้างอิงจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 15:10 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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