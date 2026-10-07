16 ต.ค.นี้ ธนาคาร กทม. หยุด Mobile Banking ใช้ได้ไหม โอนเงินอะไรไม่ได้บ้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 21:30 น.
ธปท. แจ้งหยุดให้บริการระบบบาทเนต 16 ต.ค. 69

เคลียร์ชัด 16 ต.ค.นี้ ธนาคารกทม. หยุดพิเศษ ไขข้อสงสัย Mobile Banking และตู้ ATM ใช้บริการได้ไหม

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 (IMF-WBG Annual Meetings 2026) ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 จึงประกาศให้วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

16 ต.ค. 69 บริการไหนใช้ไม่ได้บ้าง?

ผลจากการประกาศหยุดทำการ ธปท. จะระงับการให้บริการระบบบาทเนต (BAHTNET) ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 กระทบการทำธุรกรรมทางการเงินบางส่วน โดยบริการที่จะหยุดให้บริการชั่วคราว มีดังนี้

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  • บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
  • บริการรับฝากเช็คเคลียริ่งระหว่างสถาบันการเงิน
  • บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bulk Payment System)

ประชาชนหรือองค์กรธุรกิจที่มีคิวต้องโอนเงินก้อนใหญ่ นำฝากเช็คต่างธนาคาร หรือกำหนดจ่ายเงินเดือนพนักงานและคู่ค้าในวันที่ 16 ตุลาคม ควรวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า หรือเลื่อนไปทำรายการในวันทำการถัดไป พร้อมกันนี้ ธปท. จะงดทำธุรกรรมในตลาดการเงินกับสถาบันการเงินคู่ค้า และงดประกาศอัตราอ้างอิงในตลาดการเงิน โดยระบบบาทเนตทั้งหมดจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569

ไขข้อสงสัย Mobile Banking-ATM ใช้ได้ไหม

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำธุรกรรมผ่านระบบบาทเนต ยังคงใช้งานช่องทางพื้นฐานได้ตามปกติ ทั้งแอปพลิเคชัน Mobile Banking การกดเงินผ่านตู้ ATM และการฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ทางสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะทยอยสื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อวางแผนการเงิน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังธนาคารที่ใช้บริการอยู่ได้โดยตรง

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 21:30 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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