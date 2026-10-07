16 ต.ค.นี้ ธนาคาร กทม. หยุด Mobile Banking ใช้ได้ไหม โอนเงินอะไรไม่ได้บ้าง
เคลียร์ชัด 16 ต.ค.นี้ ธนาคารกทม. หยุดพิเศษ ไขข้อสงสัย Mobile Banking และตู้ ATM ใช้บริการได้ไหม
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 (IMF-WBG Annual Meetings 2026) ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 จึงประกาศให้วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
16 ต.ค. 69 บริการไหนใช้ไม่ได้บ้าง?
ผลจากการประกาศหยุดทำการ ธปท. จะระงับการให้บริการระบบบาทเนต (BAHTNET) ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 กระทบการทำธุรกรรมทางการเงินบางส่วน โดยบริการที่จะหยุดให้บริการชั่วคราว มีดังนี้
- บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
- บริการรับฝากเช็คเคลียริ่งระหว่างสถาบันการเงิน
- บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bulk Payment System)
ประชาชนหรือองค์กรธุรกิจที่มีคิวต้องโอนเงินก้อนใหญ่ นำฝากเช็คต่างธนาคาร หรือกำหนดจ่ายเงินเดือนพนักงานและคู่ค้าในวันที่ 16 ตุลาคม ควรวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า หรือเลื่อนไปทำรายการในวันทำการถัดไป พร้อมกันนี้ ธปท. จะงดทำธุรกรรมในตลาดการเงินกับสถาบันการเงินคู่ค้า และงดประกาศอัตราอ้างอิงในตลาดการเงิน โดยระบบบาทเนตทั้งหมดจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569
ไขข้อสงสัย Mobile Banking-ATM ใช้ได้ไหม
สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำธุรกรรมผ่านระบบบาทเนต ยังคงใช้งานช่องทางพื้นฐานได้ตามปกติ ทั้งแอปพลิเคชัน Mobile Banking การกดเงินผ่านตู้ ATM และการฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ทางสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะทยอยสื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อวางแผนการเงิน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังธนาคารที่ใช้บริการอยู่ได้โดยตรง
ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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