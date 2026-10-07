“มินดา” น้องสาว สส.ไอเดียร์ ออกโรงป้อง ยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่มีเอี่ยวสแกมเมอร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 14:42 น.
"มินดา" น้องสาว สส.ไอเดียร์ เปิดใจยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์

“มินดา” น้องสาว สส.ไอเดียร์ ออกโรงป้อง ยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่มีเอี่ยวสแกมเมอร์ วอนชาวเน็ตหยุดคุกคามหลานวัย 9 เดือน

จากกรณีที่ “ไอเดียร์” หรือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงข้อสงสัยว่าสามีชาวต่างชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่

ล่าสุด “มินดา มีทรัพย์สิน” หรือมินดา แทนทรัพย์ นักแสดง น้องสาวของ น.ส.สุชาดา และลูกสาวคนที่ 2 ของนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ อดีตนักการเมือง ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า

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น.ส.สุชาดา เป็นพี่สาวร่วมสายเลือด พ่อแม่เดียวกัน โดยพ่อคือนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ อดีตนักการเมือง ครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 3 คน ได้แก่ น.ส.สุชาดา มินดา และน้องชายชื่อที

มินดาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่สามีชาวต่างชาติของ น.ส.สุชาดา ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ มินดายืนยันว่าสามีของ น.ส.สุชาดามีอาชีพการงานตามปกติและไม่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ตามข้อกล่าวหา มินดายินดีกับ น.ส.สุชาดาที่ได้พบเจอคู่ชีวิตที่คอยดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สภาพจิตใจของ น.ส.สุชาดาในปัจจุบันไม่ได้มีความเครียดจากกระแสข่าวในโซเชียลมีเดีย มินดาเชื่อมั่นว่า น.ส.สุชาดาเป็นคนฉลาดและมีความรอบคอบในการตัดสินใจ มินดาคาดการณ์ว่า น.ส.สุชาดากำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมด และให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

มินดาร้องขอความเห็นใจจากกลุ่มชาวเน็ตให้ยุติพฤติกรรมการคอมเมนต์คุกคาม มินดาพบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปต่อว่าลุกลามถึงบุตรของ น.ส.สุชาดาซึ่งมีอายุเพียง 9 เดือน มินดาเตือนให้ประชาชนคิดให้รอบคอบก่อนแสดงความคิดเห็น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทที่อาจกินเวลายาวนานหลายปี

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ปัจจุบันมินดายังคงทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการซื้อขายและปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม มินดาเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากำลังพิจารณาหวนคืนสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว หลังมีผู้ใหญ่ในวงการทาบทามให้ลองรับบทบาทใหม่ในการเป็นผู้อ่านข่าวบันเทิง ซึ่งมินดามองว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจและพร้อมจะทดลองเปิดรับประสบการณ์ใหม่

FB/ Sornsawan Thaensap

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มินดา ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า “”ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ” การที่วันนี้เจ๊มีสามีที่ดี มีครอบครัวที่เพียบพร้อมและอบอุ่น มันคือวาสนาและเป็นของขวัญจากสวรรค์ที่ส่งมาให้คนสู้ชีวิตอย่างเจ๊

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วิกฤตมักมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า วันนี้เชื่อมั่นว่าเจ๊ทำดี เป็นคนดี มีวุฒิภาวะ มีการศึกษา และที่สำคัญคือมีสัมมาคารวะเสมอ ไม่แปลกใจที่มีแต่ผู้ใหญ่รักและเมตตา ครอบครัวของเรา อบรมสั่งสอนพวกเรามาอย่างดีให้รู้จักกาลเทศะ ซึ่งของแบบนี้มันเป็นเรื่องของเนื้อแท้ ต้นทุนชีวิต และการบ่มเบาะจากครอบครัวที่ดี… แสร้งทำหรือเลียนแบบกันไม่ได้จริงๆ

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มรสุมนี้จะทำให้เจ๊เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงแน่นอน เป็นกำลังใจให้เสมอ และสู้เพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อปากท้องเกษตร และทำเพื่อจังหวัดชัยภูมิต่อไป”

โพสต์ของ มินดา แทนทรัพย์
FB/ Sornsawan Thaensap

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 14:42 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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