ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7
นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง! ควงมีดบุกไล่แทงเพื่อนนักเรียน ดับสลดกลางโรงเรียน 1 ราย บาดเจ็บอีก 7 สธ.สั่งปิดเรียน 2 วัน ตร.รวบตัวผู้ก่อเหตุ-ลากพ่อแม่สอบสวน
สำนักข่าว อนาโดลู (Anadolu News Agency) รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุนักเรียนหญิงวัย 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ก่อเหตุใช้อาวุธมีดบุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาชีค ชามิล อิมัม ฮาติป (Sheikh Shamil Imam Hatip Secondary School) ในพื้นที่กายาบาชี (Kayabaşı) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ก่อนไล่แทงนักเรียนบริเวณลานโรงเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสามารถเข้าควบคุมตัวนักเรียนหญิงผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงที ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับตัวไปดำเนินคดี นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ควบคุมตัวพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิดการสอบสวนทั้งทางคดีอาญาและทางปกครองอย่างเป็นทางการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ขณะเดียวกันทาง กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของตุรกี เปิดเผยว่า “ทางโรงเรียนได้ประกาศระงับการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วันหลังเกิดเหตุสลด พร้อมกันนี้ ได้ส่งทีมสนับสนุนด้านจิตสังคมเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลสภาพจิตใจของนักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน”
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อ้างอิงจาก : ndtv, Al Jazeera English, pajhwok