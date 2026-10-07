ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 22:01 น.
ด่วน! ตร.รวบ นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง ควงมีดบุกแทงเพื่อนนักเรียน ดับสลด 1 เจ็บอีก 7

นักเรียนหญิง 15 ปี คลั่ง! ควงมีดบุกไล่แทงเพื่อนนักเรียน ดับสลดกลางโรงเรียน 1 ราย บาดเจ็บอีก 7 สธ.สั่งปิดเรียน 2 วัน ตร.รวบตัวผู้ก่อเหตุ-ลากพ่อแม่สอบสวน

สำนักข่าว อนาโดลู (Anadolu News Agency) รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุนักเรียนหญิงวัย 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ก่อเหตุใช้อาวุธมีดบุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาชีค ชามิล อิมัม ฮาติป (Sheikh Shamil Imam Hatip Secondary School) ในพื้นที่กายาบาชี (Kayabaşı) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ก่อนไล่แทงนักเรียนบริเวณลานโรงเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสามารถเข้าควบคุมตัวนักเรียนหญิงผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงที ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับตัวไปดำเนินคดี นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ควบคุมตัวพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิดการสอบสวนทั้งทางคดีอาญาและทางปกครองอย่างเป็นทางการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

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ขณะเดียวกันทาง กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของตุรกี เปิดเผยว่า “ทางโรงเรียนได้ประกาศระงับการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วันหลังเกิดเหตุสลด พร้อมกันนี้ ได้ส่งทีมสนับสนุนด้านจิตสังคมเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลสภาพจิตใจของนักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน”

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อ้างอิงจาก : ndtv, Al Jazeera English, pajhwok

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 22:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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