เนอร์สซิ่งโฮม หรือคุก? อดีตผู้พักแฉมี “แดนแรกรับ” บุหรี่ของต้องห้าม ขาใหญ่คุมห้อง
ประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถูกขยายต่อในรายการ โหนกระแส วันที่ 7 ตุลาคม 2569 เมื่ออดีตผู้พักออกมาเล่ารูปแบบการใช้ชีวิตภายในศูนย์ ซึ่งหลายรายละเอียดทำให้ผู้ร่วมรายการตั้งคำถามว่า สถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็น Nursing home หรือคล้ายเรือนจำกันแน่
อดีตผู้พักเล่าว่า ช่วงแรกของการเข้าไปอยู่มีการจัดพื้นที่คล้าย “แดนแรกรับ” ก่อนแยกไปตามห้องต่าง ๆ ผู้ที่พักในห้องรวมไม่สามารถเดินไปยังพื้นที่อื่นได้ตามต้องการ ต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดและมีรั้วกั้นแยกเป็นสัดส่วน
กลุ่มของผู้เล่ามีทั้งหมด 5 คนและได้รับอนุญาตให้ออกมาเดินบริเวณสวนด้านนอกได้ แต่ต้องกลับเข้าพื้นที่พักช่วงประมาณ 16.00 ถึง 17.00 น. ส่วนผู้พักกลุ่มอื่นอยู่ในพื้นที่ที่แบ่งไว้และไม่ได้ออกมาเดินอย่างอิสระในลักษณะเดียวกัน
อีกเรื่องที่ถูกพูดถึงคือ บุหรี่ ซึ่งถือเป็นของต้องห้ามภายในศูนย์
อดีตผู้พักระบุว่า ช่วงประมาณ 2 เดือนแรกที่เข้าไปอยู่ยังไม่มีบุหรี่ ต่อมามีคนแอบนำบุหรี่เข้ามาภายใน และนำไปไว้ในห้องของผู้พักที่อยู่มานานจนคนภายในเรียกว่า “ขาใหญ่”
คำบอกเล่านี้ทำให้บรรยากาศที่อดีตผู้พักอธิบายมีทั้งการแบ่งพื้นที่ การจำกัดการเดิน ของต้องห้าม และคนที่มีสถานะเหนือผู้พักคนอื่น จนเจ้าตัวเปรียบเทียบชีวิตในศูนย์ว่ามีหลายอย่างคล้ายการอยู่ในคุก
ตั้งคำถาม ศบส.5 เคยตรวจ ทำไมไม่พบเตียงกรง
โหนกระแสหยิบข้อสงสัยประเด็นการตรวจสถานที่ของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 หรือ ศบส.5 ขึ้นมาพูดถึง หลังป้าแมว ผู้บริหารศูนย์ยืนยันมาตลอดว่า สถานประกอบการได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นประจำ
ข้อมูลที่เปิดในรายการระบุว่า ศบส.5 เคยเข้าตรวจสถานที่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อน แต่ในครั้งนั้นไม่พบเตียงที่มีโครงเหล็กครอบ ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในภาพที่สร้างคำถามอย่างหนักหลังตำรวจกับทีมงานโหนกระแสเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
ผู้ร่วมรายการจึงตั้งข้อสังเกตว่า เตียงลักษณะนี้มีอยู่แล้วในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจหรือไม่ และหากมี เหตุใดจึงไม่ปรากฏระหว่างการตรวจ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายเตียงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ ยังเป็นเพียงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในรายการ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าศูนย์ได้รับแจ้งวันตรวจล่วงหน้าแล้วนำเตียงออก หรือมีเจ้าหน้าที่คนใดช่วยเหลือให้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ล่าสุดเมื่อหน่วยงานรัฐเข้าตรวจอีกครั้งหลังเรื่องเป็นข่าว เจ้าหน้าที่พบเตียงทั้งหมด 129 เตียง ทั้งที่ศูนย์ได้รับอนุญาต 50 เตียง รวมถึงพบเตียงที่ดัดแปลงติดตั้งโครงเหล็ก ห้องที่ล็อกจากภายนอก และลวดหนามหีบเพลงรอบพื้นที่
เปิดเสียงเพื่อนป้าแมว รู้จักเจ้าหน้าที่ ศบส.5 ผ่านกลุ่มไลน์
อีกช่วงหนึ่งของรายการมีการเปิดคลิปเสียงของ น.อ.ดร.สมควร ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเพื่อนของป้าแมว เคยทำงานด้านพยาบาลในโรงพยาบาลทหาร และมีความเกี่ยวข้องกับสถานดูแลอีกแห่งหนึ่ง
น.อ.ดร.สมควร กล่าวถึงความสัมพันธ์กับบุคลากรของ ศบส.5 ว่า รู้จักกันผ่าน กลุ่มไลน์ของ ศบส.5 และรู้จักเจ้าหน้าที่บางคนในลักษณะรุ่นพี่รุ่นน้อง เนื่องจากตนมีอายุมากกว่า
การเปิดข้อมูลส่วนนี้ทำให้ผู้ร่วมรายการตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม การรู้จักกันหรืออยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกัน ยังไม่ใช่หลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หากจะสรุปว่าการตรวจที่ผ่านมาเกิดความผิดปกติหรือไม่ ต้องตรวจเอกสารการตรวจแต่ละครั้ง รายชื่อผู้ตรวจ ภาพถ่าย และหลักฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ป้าแมวยืนยันมีใบอนุญาต พร้อมเปิดชาร์ตคนไข้
ฝั่งป้าแมวเคยชี้แจงผ่านคลิปเสียงว่า ศูนย์ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจทั้งเรื่องสถานที่ บุคลากร และความปลอดภัย พร้อมเชิญให้ทีมงานโหนกระแสเข้าตรวจดูวิธีการดูแลภายในสถานที่
เจ้าของศูนย์ยังเสนอให้เชิญเจ้าหน้าที่ ศบส.5 มาร่วมรายการ และระบุว่าพร้อมเปิด ชาร์ตผู้รับบริการ เพื่อตรวจสอบเรื่องการใช้ยา โดยยืนยันว่าการให้ยากับผู้รับบริการต้องอ้างอิงประวัติการรักษาและคำสั่งแพทย์
ก่อนหน้านี้ป้าแมวให้ข้อมูลว่า หากผู้รับบริการมีแพทย์สั่งยาอยู่แล้ว ศูนย์จะจัดยาให้ตามคำสั่ง แต่จะไม่เริ่มให้ยาจิตเวชกับผู้ที่ไม่มีประวัติการรักษาหรือไม่มีคำสั่งแพทย์ด้วยตัวเอง
เรื่องนี้กลายเป็นอีกประเด็นที่หน่วยงานรัฐตรวจสอบ เนื่องจากผลตรวจล่าสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบผู้รับบริการจำนวนหนึ่งได้รับยาจิตเวช ขณะที่เอกสารของบางรายยังไม่พบใบรับรองการวินิจฉัยจากแพทย์ตามที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเพิ่มเติม
ปัจจุบัน สบส.อยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจเพื่อพิจารณามาตรการต่อสถานประกอบการ หลังพบทั้งจำนวนเตียง พื้นที่ให้บริการ และรูปแบบผู้รับบริการบางส่วนไม่ตรงกับขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ขณะที่กรมสุขภาพจิตและกระทรวง พม.กำลังประเมินผู้พักภายในเพื่อพิจารณาว่าแต่ละรายควรได้รับการดูแลในสถานที่ประเภทใด
ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการกักขัง การทำร้าย การใช้ยา ตลอดจนข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสถานที่ในอดีต ยังต้องแยกจากข้อบกพร่องด้านใบอนุญาตและมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่พบแล้ว และรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหลักฐานก่อนสรุปความรับผิดของบุคคลใด
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