ช็อก เหยื่ออยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุนาน 10 ปี เหมือนนกในกรงทอง ไม่รู้หนทางทำกิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 14:31 น.
ลุงช้าง เผยมีคนอยุ่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนาน 10 ปี
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

ลุงช้าง เล่าเคสหดหู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เจอคนวัย 40 ปีอยู่มานาน 10 ปี สภาพเหมือนนกน้อยในกรงทอง ไม่รู้จะออกไปทำมาหากินอะไรข้างนอก

รายการโหนกระแสเชิญ ลุงช้าง หนึ่งในผู้ที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี เล่าย้อนช่วงเวลาที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 3 เดือนกว่า ถูกภรรยาจ้างให้คนอุ้มมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ มีค่าดูแลเดือนละ 18,000 บาท โดนบังคับนอนเตียงกรงเหล็กเพื่อสงบสติอารมณ์ บังคับขับปัสสาวะใส่แพมเพิสและถังผงซักฟอก ก่อนถูกย้ายไปนอนห้องเดียวกันอดีตทหารป่วยจิตเวช ทนความหดหู่ไม่ไหวยื่นข้อเสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่ขอกลับบ้าน ยืนยันไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวช

ในรายการโหนกระแส ลุงช้างเล่าถึงเคสอื่น ๆ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตนพบกับบุคคลหนึ่งอายุประมาณ 40 ปีอยู่ในสถานที่แห่งนี้นานกว่า 10 ปี เหมือนนกน้อยในกรงทอง ไม่รู้จะออกไปทำมาหากินอะไรข้างนอก ฝั่งลุงช้างไม่ทราบว่าอีกฝ่ายป่วยเป็นอะไรถึงต้องมาพักที่นี่

โฆษณา

ลุงช้าง เล่านาทีอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 14:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวียดนามอดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งที่เห็นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่อง

ย้ายค้านสายตา เด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง ช่วยราชการ ปมแก้น้ำท่วม ชาวบ้านแห่เซฟ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว

สั่งแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้ามกลับมาเปิดอีก

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ประวัติ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผอ.ศบส.5 จากนักวิชาการสาธารณสุข สู่งานกำกับมาตรฐานศูนย์ผู้สูงอายุ ข่าว

ประวัติ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผอ.ศบส.5 จากนักวิชาการสาธารณสุข สู่งานกำกับมาตรฐานศูนย์ผู้สูงอายุ

6 นาที ที่แล้ว
สาววัย 26 ปี ขอส่งพลังบวกให้คนอื่น ลั่น &quot;อย่ายอมแพ้&quot; แม้ตัวเองป่วยโรคไม่มีทางรักษา ข่าว

สาววัย 26 ปี ขอส่งพลังบวกให้คนอื่น แม้ตัวเองป่วยโรคไม่มีทางรักษา

30 นาที ที่แล้ว
เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ? ข่าว

เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ?

31 นาที ที่แล้ว
อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก ข่าว

อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก

33 นาที ที่แล้ว
เวียดนามอดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม วอลเลย์บอล

เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

46 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งที่เห็นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่อง ข่าว

ย้ายค้านสายตา เด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง ช่วยราชการ ปมแก้น้ำท่วม ชาวบ้านแห่เซฟ

48 นาที ที่แล้ว
อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ ข่าว

อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว ข่าว

สั่งแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้ามกลับมาเปิดอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก่งมาก! &quot;น้องแพรว&quot; ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน บันเทิง

เก่งมาก! “น้องแพรว” ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก เครื่องบินซาฟารีชนม้าลายกลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตรอดปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินซาฟารี ชนม้าลาย กลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตหวิดดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร ข่าว

ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน ข่าว

CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเกิด 2 ก.ย. 2510–1 ก.ย. 2511 ได้เงิน 600 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน เศรษฐกิจ

คนเกิด 2 ก.ย. 2510–1 ก.ย. 2511 รัฐแจกเงิน 600 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มินดา&quot; น้องสาว สส.ไอเดียร์ เปิดใจยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ บันเทิง

“มินดา” น้องสาว สส.ไอเดียร์ ออกโรงป้อง ยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่มีเอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เข้าพบดีเอสไอ แจงสาเหตุ ทำไมบริจาคเงินให้ มูลนิธิกันจอมพลัง ข่าว

พุทธ อภิวรรณ เข้าพบดีเอสไอ แจงสาเหตุ ทำไมบริจาคเงินให้ มูลนิธิกันจอมพลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ อ้างนวัตกรรม ลั่นทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้ ข่าว

อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ อ้างนวัตกรรม ลั่นทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ ข่าว

ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงช้าง ถูกบังคับนอนกรงเหล็กตั้งแต่วันแรก ข่าว

ลุงช้าง ถูกจับแก้ผ้า ขังเตียงกรงเหล็กตั้งแต่วันแรก ซ้ำต้องนอนกับคนป่วยจิตเวช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง ข่าว

ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวกู้ภัยท้อง 7 เดือน โร่แจ้งตร. ถูกขืนใจขณะช่วยน้ำท่วม หัวหน้ากู้ภัย ปฏิเสธ! อ้างแค่ปลอบ ข่าว

สาวกู้ภัยท้อง 7 เดือน โร่แจ้งตร. ถูกรุ่นพี่ขืนใจขณะช่วยน้ำท่วม หัวหน้ากู้ภัย ปฏิเสธ! อ้างแค่ปลอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย เอาจริง! คนโยงมั่วสาเหตุเลิก กวินท์ โพสต์เตือน &quot;กฎหมายมีหน้าที่ของมัน&quot; บันเทิง

ปุ้มปุ้ย เอาจริง! คนโยงมั่วสาเหตุเลิก กวินท์ โพสต์เตือน “กฎหมายมีหน้าที่ของมัน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพระสงฆ์ วัดดัง จ.สุรินทร์ ก่อนจับสึก รับนำเงินทำบุุญชาวบ้าน ซื้อยาบ้าเสพในกุฏิ ข่าว

รวบพระสงฆ์ วัดดัง จ.สุรินทร์ ก่อนจับสึก รับนำเงินทำบุญชาวบ้าน ซื้อยาบ้าเสพในกุฏิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ ยิ้มสู้ ฟังไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ปมฟ้องสรรพากรยึดทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน ข่าว

ทักษิณ ยิ้มสู้ ฟังไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ปมฟ้องสรรพากรยึดทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี “หมอบี–พระอลงกต” ปมเงินบริจาค สู่คุกพันปี ข้อหาทุจริต-ฟอกเงิน ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “หมอบี–พระอลงกต” ปมเงินบริจาค สู่คุกพันปี ข้อหาทุจริต-ฟอกเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจำคุก ‘อดีตพระอลงกต-หมอบี’ รวมโทษพุ่งเกิน 1000 ปี คดียักยอกเงินบริจาค สั่งชดใช้ 300 ล้าน ข่าวอาชญากรรม

ศาลจำคุก ‘อดีตพระอลงกต-หมอบี’ รวมโทษพุ่งเกิน 1000 ปี คดียักยอกเงินบริจาค สั่งชดใช้ 300 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเนอร์สซิ่งโฮม หรือคุก? อดีตผู้พักแฉมี “แดนแรกรับ” บุหรี่ของต้องห้าม ขาใหญ่คุมห้อง