ช็อก เหยื่ออยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุนาน 10 ปี เหมือนนกในกรงทอง ไม่รู้หนทางทำกิน
ลุงช้าง เล่าเคสหดหู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เจอคนวัย 40 ปีอยู่มานาน 10 ปี สภาพเหมือนนกน้อยในกรงทอง ไม่รู้จะออกไปทำมาหากินอะไรข้างนอก
รายการโหนกระแสเชิญ ลุงช้าง หนึ่งในผู้ที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี เล่าย้อนช่วงเวลาที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 3 เดือนกว่า ถูกภรรยาจ้างให้คนอุ้มมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ มีค่าดูแลเดือนละ 18,000 บาท โดนบังคับนอนเตียงกรงเหล็กเพื่อสงบสติอารมณ์ บังคับขับปัสสาวะใส่แพมเพิสและถังผงซักฟอก ก่อนถูกย้ายไปนอนห้องเดียวกันอดีตทหารป่วยจิตเวช ทนความหดหู่ไม่ไหวยื่นข้อเสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่ขอกลับบ้าน ยืนยันไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวช
ในรายการโหนกระแส ลุงช้างเล่าถึงเคสอื่น ๆ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตนพบกับบุคคลหนึ่งอายุประมาณ 40 ปีอยู่ในสถานที่แห่งนี้นานกว่า 10 ปี เหมือนนกน้อยในกรงทอง ไม่รู้จะออกไปทำมาหากินอะไรข้างนอก ฝั่งลุงช้างไม่ทราบว่าอีกฝ่ายป่วยเป็นอะไรถึงต้องมาพักที่นี่
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