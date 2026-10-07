อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ อ้างนวัตกรรม ลั่นทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 13:58 น.
อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ อ้างนวัตกรรม ลั่นทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้

อ.ปวิน สับแหลก เตียงติดกรงเหล็ก ขังคนแก่ ลูกชายจบนอกอ้างนวัตกรรม ถามใช้หลักฐานอะไร ลั่นเดินทางทั่วโลกไม่เคยเจอแบบนี้

ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศาสตราจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ถึงกรณีที่กำลังเป็นประเด็นในสังคม เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง หลังพบเตียงนอนที่ถูกดัดแปลงด้วยการติดตั้งกรงเหล็กครอบไว้

อ.ปวิน ระบุว่า “นี่ยังช็อคเรื่องสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่จับเอาคนแก่ไปนอนบนเตียงแล้วเอากรงครอบ ที่ช็อคกว่านั้นคือครอบครัวอีป้าแมว ที่มองว่าเรื่องการเอากรงเตียงเป็นเรื่องปกติ แถมเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำเพราะเป็นการป้องกันอันตราย แทนที่จะเอาเชือกมัดผู้ป่วย เอากรงครอบแ…งนั่นแหละ

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ช็อคที่สุดคือลูกชายอีแมว อ้างว่าจบนอก จบจากนิวซีแลนด์ จบจากโอ๊คแลนด์ แถมใช้คำภาษาอังกฤษสวยหรูว่าจบสาขา Health Science และยัง มั่นหน้าบอกว่ากรงครอบเตียงนั้นเป็นนวัตกรรมของตัวเองที่สร้างขึ้น evidence-based คือบนหลักฐานเ…ยอะไรคะ ดิชั้นเดินทางมารอบโลก ไม่เคยเห็นสถานพยาบาลที่ไหน ศูนย์เนอสซิ่งโฮมที่ไหน เอากรงครอบเตียงแบบนั้น นวัตกรรมจังไ…มาก”

ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โพสต์ข้อความวิจารณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
FB/ Pavin Chachavalpongpun

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 13:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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