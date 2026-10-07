ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 14:59 น.
ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ

ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี แล้วเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ-คนไข้ที่เหลือ พร้อมประสานครอบครัวรับตัวกลับ-ส่ง พม.ดูแลต่อ

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่จ.กาญจนบุรี ไม่มีมาตรฐาน-ผิดกฎหมาย ก่อนจะมีอดีตผู้สูงอายุที่เคยอยู่ในศูนย์แห่งนี้รวมตัวกันออกมาแฉความรันทดที่เกิดขึ้นภายใน กับการกักขังที่ยิ่งกว่านักโทษ

วันนี้ 7 ตุลาคม 2569 ในรายการ โหนกระแส ยังคงดำเนินรายการเรื่องนี้ต่อเป็น EP. ที่ 3 โดยช่วงหนึ่งมีการอัปเดตความคืบหน้าจากทาง ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. เปิดเผยว่า

โฆษณา

“ในวันนี้ทาง สบส. ได้มีคำสั่งให้ปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ภายในศูนย์ โดยได้มีการประสานกลับไปทางครอบครัวให้มารับตัวกลับไป หรือหากคนไหนไม่มีที่ไป หรือครอบครัวไม่สะดวกรับกลับ ก็จะมีทางด้าน พม.คอยรับเรื่องดูแลต่อ หรือส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ที่ได้รับมาตรฐานต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 14:59 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวียดนามอดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งที่เห็นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่อง

ย้ายค้านสายตา เด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง ช่วยราชการ ปมแก้น้ำท่วม ชาวบ้านแห่เซฟ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว

สั่งแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้ามกลับมาเปิดอีก

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ประวัติ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผอ.ศบส.5 จากนักวิชาการสาธารณสุข สู่งานกำกับมาตรฐานศูนย์ผู้สูงอายุ ข่าว

ประวัติ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผอ.ศบส.5 จากนักวิชาการสาธารณสุข สู่งานกำกับมาตรฐานศูนย์ผู้สูงอายุ

6 นาที ที่แล้ว
สาววัย 26 ปี ขอส่งพลังบวกให้คนอื่น ลั่น &quot;อย่ายอมแพ้&quot; แม้ตัวเองป่วยโรคไม่มีทางรักษา ข่าว

สาววัย 26 ปี ขอส่งพลังบวกให้คนอื่น แม้ตัวเองป่วยโรคไม่มีทางรักษา

30 นาที ที่แล้ว
เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ? ข่าว

เปิดคำตอบ ผอ.ศบส.5 รับเห็นกรงเขียว อ้างใช้ชั่วคราว กรรชัยสวน อนุญาตขังคนได้ด้วยหรือ?

31 นาที ที่แล้ว
อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก ข่าว

อลังการ! ทีมกระโดดร่ม พาธงชาติไทยผืนยักษ์ โบกสะบัดเหนือพัทยา จ่อลุ้นสถิติโลก

33 นาที ที่แล้ว
เวียดนามอดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม วอลเลย์บอล

เวียดนาม อดเล่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ฝีมือไม่ถึง 32 ทีม

46 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านโวย เด้งนายอำเภอบ้านสร้าง ทั้งที่เห็นลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต่อเนื่อง ข่าว

ย้ายค้านสายตา เด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง ช่วยราชการ ปมแก้น้ำท่วม ชาวบ้านแห่เซฟ

48 นาที ที่แล้ว
อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ ข่าว

อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สบส. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว ข่าว

สั่งแบล็กลิสต์ “ป้าแมว” เพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้ามกลับมาเปิดอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก่งมาก! &quot;น้องแพรว&quot; ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน บันเทิง

เก่งมาก! “น้องแพรว” ลูกสาวแม่ตุ๊ก สอบติดทันตแพทย์ มหาลัยดัง ถึงกับเฮลั่นบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก เครื่องบินซาฟารีชนม้าลายกลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตรอดปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินซาฟารี ชนม้าลาย กลางรันเวย์ ล้อลงจอดขัดข้อง 30 ชีวิตหวิดดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร ข่าว

ศบส.5 คือใคร? สรุปหน้าที่หน่วยงานตรวจศูนย์ดูแล หลังดราม่ากรงขังแม่ภัทร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน ข่าว

CIB รวบนักศึกษาสาว 21 ปี ตุ๋นเพื่อนสนิทร่วมลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง อบต. สูญกว่า 3.5 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เคลียร์ดรามา แก้มลิง บึงคู้บอน-บางชัน ยันไม่ใช่โครงการพระราชดำริ ข่าว

ชัชชาติ เคลียร์ดรามา แก้มลิง บึงคู้บอน-บางชัน ยันไม่ใช่โครงการพระราชดำริ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเกิด 2 ก.ย. 2510–1 ก.ย. 2511 ได้เงิน 600 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน เศรษฐกิจ

คนเกิด 2 ก.ย. 2510–1 ก.ย. 2511 รัฐแจกเงิน 600 บาท เช็กขั้นตอนรับเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มินดา&quot; น้องสาว สส.ไอเดียร์ เปิดใจยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ บันเทิง

“มินดา” น้องสาว สส.ไอเดียร์ ออกโรงป้อง ยันพี่เขยทำงานปกติ ไม่มีเอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงช้าง เผยมีคนอยุ่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนาน 10 ปี ข่าว

ช็อก เหยื่ออยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุนาน 10 ปี เหมือนนกในกรงทอง ไม่รู้หนทางทำกิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนอร์สซิ่งโฮม หรือคุก? อดีตผู้พักแฉมี &quot;แดนแรกรับ&quot; บุหรี่ของต้องห้าม ขาใหญ่คุมห้อง ข่าว

เนอร์สซิ่งโฮม หรือคุก? อดีตผู้พักแฉมี “แดนแรกรับ” บุหรี่ของต้องห้าม ขาใหญ่คุมห้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เข้าพบดีเอสไอ แจงสาเหตุ ทำไมบริจาคเงินให้ มูลนิธิกันจอมพลัง ข่าว

พุทธ อภิวรรณ เข้าพบดีเอสไอ แจงสาเหตุ ทำไมบริจาคเงินให้ มูลนิธิกันจอมพลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง ข่าว

ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวกู้ภัยท้อง 7 เดือน โร่แจ้งตร. ถูกขืนใจขณะช่วยน้ำท่วม หัวหน้ากู้ภัย ปฏิเสธ! อ้างแค่ปลอบ ข่าว

สาวกู้ภัยท้อง 7 เดือน โร่แจ้งตร. ถูกรุ่นพี่ขืนใจขณะช่วยน้ำท่วม หัวหน้ากู้ภัย ปฏิเสธ! อ้างแค่ปลอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย เอาจริง! คนโยงมั่วสาเหตุเลิก กวินท์ โพสต์เตือน &quot;กฎหมายมีหน้าที่ของมัน&quot; บันเทิง

ปุ้มปุ้ย เอาจริง! คนโยงมั่วสาเหตุเลิก กวินท์ โพสต์เตือน “กฎหมายมีหน้าที่ของมัน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพระสงฆ์ วัดดัง จ.สุรินทร์ ก่อนจับสึก รับนำเงินทำบุุญชาวบ้าน ซื้อยาบ้าเสพในกุฏิ ข่าว

รวบพระสงฆ์ วัดดัง จ.สุรินทร์ ก่อนจับสึก รับนำเงินทำบุญชาวบ้าน ซื้อยาบ้าเสพในกุฏิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ ยิ้มสู้ ฟังไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ปมฟ้องสรรพากรยึดทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน ข่าว

ทักษิณ ยิ้มสู้ ฟังไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ปมฟ้องสรรพากรยึดทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี “หมอบี–พระอลงกต” ปมเงินบริจาค สู่คุกพันปี ข้อหาทุจริต-ฟอกเงิน ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “หมอบี–พระอลงกต” ปมเงินบริจาค สู่คุกพันปี ข้อหาทุจริต-ฟอกเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจำคุก ‘อดีตพระอลงกต-หมอบี’ รวมโทษพุ่งเกิน 1000 ปี คดียักยอกเงินบริจาค สั่งชดใช้ 300 ล้าน ข่าวอาชญากรรม

ศาลจำคุก ‘อดีตพระอลงกต-หมอบี’ รวมโทษพุ่งเกิน 1000 ปี คดียักยอกเงินบริจาค สั่งชดใช้ 300 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปลุงช้าง ถูกจับแก้ผ้า ขังเตียงกรงเหล็กตั้งแต่วันแรก ซ้ำต้องนอนกับคนป่วยจิตเวช