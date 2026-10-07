ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป้าแมว เร่งช่วยเหลือ-ประสานครอบครัวรับตัวกลับ
ด่วน! สบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี แล้วเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ-คนไข้ที่เหลือ พร้อมประสานครอบครัวรับตัวกลับ-ส่ง พม.ดูแลต่อ
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่จ.กาญจนบุรี ไม่มีมาตรฐาน-ผิดกฎหมาย ก่อนจะมีอดีตผู้สูงอายุที่เคยอยู่ในศูนย์แห่งนี้รวมตัวกันออกมาแฉความรันทดที่เกิดขึ้นภายใน กับการกักขังที่ยิ่งกว่านักโทษ
วันนี้ 7 ตุลาคม 2569 ในรายการ โหนกระแส ยังคงดำเนินรายการเรื่องนี้ต่อเป็น EP. ที่ 3 โดยช่วงหนึ่งมีการอัปเดตความคืบหน้าจากทาง ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. เปิดเผยว่า
“ในวันนี้ทาง สบส. ได้มีคำสั่งให้ปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ภายในศูนย์ โดยได้มีการประสานกลับไปทางครอบครัวให้มารับตัวกลับไป หรือหากคนไหนไม่มีที่ไป หรือครอบครัวไม่สะดวกรับกลับ ก็จะมีทางด้าน พม.คอยรับเรื่องดูแลต่อ หรือส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ที่ได้รับมาตรฐานต่อไป”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส