ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 13:32 น.
ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง

ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน หน้าโรงเรียนย่านปากน้ำ 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถกลับบ้าน พลเมืองดีเผย ทำมาแล้วหลายครั้ง

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏภาพชายสวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้นเดินหนีหญิงสาวที่ถ่ายคลิป ขณะที่หญิงสาวได้พยายามเดินตามพร้อมกับถามว่าทำไมต้องไถเงินเด็กอนุบาลและเด็กประถม ก่อนเกิดการโต้เถียงกัน

เพจระบุว่า เหตุเกิดหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นยืนอยู่หน้าโรงเรียน ก่อนเข้าประชิดตัวผู้ปกครองที่มารับนักเรียน และขอเงิน 14 บาท โดยอ้างว่าเงินไม่พอขึ้นรถกลับบ้านย่านตำหรุ

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แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ ระหว่างนั้นหญิงสาวถ่ายคลิปไว้ตลอด จนตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งปลอมตัวเป็นไรเดอร์เข้าควบคุมตัวชายคนนี้ไว้ได้ เมื่อค้นตัวพบเศษสตางค์และธนบัตรจำนวนหนึ่ง ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ

จากการสอบถาม พี่เอ อายุ 36 ปี และ พี่บี อายุ 29 ปี (นามสมมุติ) แม่ค้าสาวที่ถ่ายคลิป เล่าว่า ขณะขายของอยู่ ชายคนนี้เดินมาจากอีกฝั่ง ผ่านหน้าไป และเข้าไปขอเงิน 14 บาทจากนักเรียน ตอนแรกไม่ได้สนใจ ต่อมาชายคนนี้ตะโกนด่าผู้ปกครองของนักเรียนตรงจุดนั้น เพราะผู้ปกครองโต้เถียงกลับ หลังจากนั้นชายเดินไปแล้วกลับมาอีกครั้ง นักเรียนจึงเดินมาบอกแม่ค้าว่ามีคนมารีดไถเงิน

เมื่อตำรวจมาถึง แม่ค้าแจ้งให้ผู้ปกครองเรียกตัวชายไว้ แต่ผู้ปกครองไม่กล้า เพราะไม่อยากยุ่งและไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว แม่ค้าระบุว่า ชายคนนี้มาก่อเหตุลักษณะเดียวกันบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ ทั้งหน้าโรงเรียนและตลาด โดยเข้าไปข่มขู่ขอเงินเด็กครั้งละ 10-20 บาท และเด็กยอมให้เพราะหวาดกลัว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 13:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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