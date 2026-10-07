ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถ เผยทำมาแล้วหลายครั้ง
ชายตระเวนไถเงิน เด็กนักเรียน หน้าโรงเรียนย่านปากน้ำ 10-20 บาท อ้างไม่มีค่ารถกลับบ้าน พลเมืองดีเผย ทำมาแล้วหลายครั้ง
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏภาพชายสวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้นเดินหนีหญิงสาวที่ถ่ายคลิป ขณะที่หญิงสาวได้พยายามเดินตามพร้อมกับถามว่าทำไมต้องไถเงินเด็กอนุบาลและเด็กประถม ก่อนเกิดการโต้เถียงกัน
เพจระบุว่า เหตุเกิดหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นยืนอยู่หน้าโรงเรียน ก่อนเข้าประชิดตัวผู้ปกครองที่มารับนักเรียน และขอเงิน 14 บาท โดยอ้างว่าเงินไม่พอขึ้นรถกลับบ้านย่านตำหรุ
แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ ระหว่างนั้นหญิงสาวถ่ายคลิปไว้ตลอด จนตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งปลอมตัวเป็นไรเดอร์เข้าควบคุมตัวชายคนนี้ไว้ได้ เมื่อค้นตัวพบเศษสตางค์และธนบัตรจำนวนหนึ่ง ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ
จากการสอบถาม พี่เอ อายุ 36 ปี และ พี่บี อายุ 29 ปี (นามสมมุติ) แม่ค้าสาวที่ถ่ายคลิป เล่าว่า ขณะขายของอยู่ ชายคนนี้เดินมาจากอีกฝั่ง ผ่านหน้าไป และเข้าไปขอเงิน 14 บาทจากนักเรียน ตอนแรกไม่ได้สนใจ ต่อมาชายคนนี้ตะโกนด่าผู้ปกครองของนักเรียนตรงจุดนั้น เพราะผู้ปกครองโต้เถียงกลับ หลังจากนั้นชายเดินไปแล้วกลับมาอีกครั้ง นักเรียนจึงเดินมาบอกแม่ค้าว่ามีคนมารีดไถเงิน
เมื่อตำรวจมาถึง แม่ค้าแจ้งให้ผู้ปกครองเรียกตัวชายไว้ แต่ผู้ปกครองไม่กล้า เพราะไม่อยากยุ่งและไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว แม่ค้าระบุว่า ชายคนนี้มาก่อเหตุลักษณะเดียวกันบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ ทั้งหน้าโรงเรียนและตลาด โดยเข้าไปข่มขู่ขอเงินเด็กครั้งละ 10-20 บาท และเด็กยอมให้เพราะหวาดกลัว
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