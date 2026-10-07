สาวกู้ภัยท้อง 7 เดือน โร่แจ้งตร. ถูกรุ่นพี่ขืนใจขณะช่วยน้ำท่วม หัวหน้ากู้ภัย ปฏิเสธ! อ้างแค่ปลอบ
สาวกู้ภัยท้อง 7 เดือน โร่แจ้งตร. ถูกบุกขืนใจในห้องน้ำ ขณะลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม ด้าน หัวหน้ากู้ภัย ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธ! อ้างแค่ปลอบ เห็นน้องเมา-ร้องไห้
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า สาวกู้ภัยวัย 21 ปี เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหัวหน้ากู้ภัยชายวัย 46 ปี โดยกล่าวหาว่า ถูกหัวหน้าคนดังกล่าวบุกขืนใจในห้องขณะลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
กู้ภัยสาว ย้อนเล่าเหตุการณ์ว่า “ตนเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในทีมกู้ภัย 4 คน หลังเดินทางถึงที่พักได้ร่วมดื่มเบียร์สังสรรค์กันในช่วงเย็น ก่อนจะขอตัวไปอาบน้ำ แต่สังเกตว่ากลอนประตูชำรุด ระหว่างถอดเสื้อผ้าเตรียมอาบน้ำ ฝ่ายชายได้ดันประตูเข้ามาและพยายามเข้าหา แม้จะพยายามหนีมานอนบนที่นอนแต่ฝ่ายชายยังตามขึ้นคร่อมและพยายามถอดเสื้อผ้า
จนเธอต้องตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือทันที จึงพยายามติดต่อครอบครัวทางโทรศัพท์ ซึ่งครอบครัวได้แจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ ไม่นานหลังจากนั้น ตำรวจเดินทางมาถึงที่พักและเข้าตรวจสอบ ก่อนพาตนออกจากห้องไปยังโรงพัก เพื่อแจ้งเหตุและลงบันทึกประจำวัน จากนั้นตำรวจพาไปตรวจร่างกาย”
ขณะที่ทางด้าน อุปนายกสมาคมกู้ภัย ระบุว่า “ได้พูดคุยกับชายวัย 46 ปีแล้ว โดยทางสมาคมได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งไว้ก่อนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินไปอย่างโปร่งใส”
ขณะที่ฝ่ายชายปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ โดยอ้างว่าเข้าไปปลอบฝ่ายหญิงที่กำลังร้องไห้ด้วยความมึนเมา และขณะเกิดเหตุยังมีบุคคลอื่นอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงอาจเกิดความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและรอผลตรวจทางการแพทย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, honekrasae