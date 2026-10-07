ลุงช้าง ถูกจับแก้ผ้า ขังเตียงกรงเหล็กตั้งแต่วันแรก ซ้ำต้องนอนกับคนป่วยจิตเวช
ลุงช้าง ถูกบังคับนอนเตียงกรงตั้งแต่วันแรก จับแก้ผ้าใส่แพมเพิส ขับถ่ายในถังผงซักฟอก ซ้ำต้องนอนกับอดีตทหารป่วยจิตเวช ยืนจ้องตอนกลางคืน
โหนกระแสวันนี้ (7 ตุลาคม 2569) ยังคงเกาะติดประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี หลังกลุ่มผู้เสียหายร้องเรียนทำร้ายร่างกายและทารุณ ซ้ำถูกบังคับบนเตียงที่มีกรงเหล็กล้อมรอบคล้ายกรงขัง ฝั่ง ป้าแมว เจ้าของศูนย์ดูแลดังกล่าวให้เหตุผลว่าทำเพื่อความปลอดภัย และไม่อยากมัดผู้ป่วยไว้กับเตียงกลัวว่าจะมีอาการมือและแขนบวม
ล่าสุด ลุงช้าง หนึ่งในผู้ที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมา 3 เดือนกว่า เล่าย้อนจุดเริ่มต้นช่วงก่อนเดือนเมษายน 2568 ตนถูกครอบครัวอุ้มไว้สถานที่ดังกล่าว เพราะมีอารมณ์รุนแรงและเคยทะเลาะกันตอนทำงาน อ้างว่าจะพาไปสถานีตำรวจและโรงพยาบาล แต่สุดท้ายไม่ได้พาไป ทั้งยังถูกจับใส่กุญแจมือและล็อกกับเก้าอี้นั่ง เมื่อเห็นดังนั้นลุงช้างโวยวาย-สู้ขัดขืนแต่ถูกอีกฝ่ายยึดโทรศัพท์และกระเป๋าเงิน
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เมื่อถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวมีบุคคล 3 คนหิ้วตนเข้าไปถอดกางเกงออกและใส่แพมเพิสให้ พร้อมบังคับให้เข้าไปใน “เตียงปลาปิ้ง” หรือเตียงนอนกรงเหล็กล้อมรอบ เปิดใจสุดช้ำว่าแม้แต่จะพลิกตัวยังพลิกไม่ได้เลย จากนั้นตนอยากปัสสาวะแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตจึงตะโกนโวยวายเสียงดัง และให้ปัสสาวะในแพมเพิสแทน
สำหรับเตียงนอนกรงเหล็กนั้น ลุงช้างเผยว่าตนนอนในนั้นแค่ชั่วโมงกว่า ๆ เพื่อให้สติอารมณ์ก่อน หลังจากสงบสติอารมณ์ก็ให้นอนในห้องเดิมแต่นำกรงเหล็กออกให้
หลังจากนั้นลุงช้างถูกพามาพักที่ตึกเหลืองพักกับรูมเมทที่เป็นอดีตทหารที่เป็นโรคจิตอ่อน ๆ เวลากลางคืนตนต้องทำเป็นแกล้งหลับและไม่สนใจเพราะอีกฝ่ายชอบชะโงกหน้ามามอง
ส่วนถังผงซักฟอกนั้นยืนยันว่าเอาไว้ใช้เพื่ออุจาระและปัสสาวะ โดยตึกเหลืองจะให้ใช้คนละใบ แต่ตึกของเด็กวัยรุ่นผู้ชายถัง 1 ใบต้องใช้ร่วมกัน 3-4 คน ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นมาก
ลุงช้าง อธิบายว่า ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตในศูนย์ดูและดังกล่าวจะถูกถามอยู่เรื่อย ๆ ว่านอนหลับหรือไม่ ถ้านอนไม่หลับจะให้ทานยานอนหลับ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยใช้ยาเสพติดและไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวช
หลังจากอาศัยอยู่ที่นั่นได้ประมาณ 2 วัน ลุงช้างพยายามหาทางออกโดยการยื่นข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่ว่าทางครอบครัวจ้างเท่าไหร่ ตนจะขอให้เงินอีกเท่าตัวเพราะอยากกลับบ้านไปเคลียร์ปัญญากับครอบครัว ก่อนที่ลุงช้างจะยอมรับว่าภรรยาเป็นคนจ้างให้พาตัวมาที่ศูนย์แห่งนี้ โดยมีค่าดูแลเดือนละ 18,000 บาท มีเอกสารสัญญาจ้างทุกอย่าง
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