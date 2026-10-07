รู้จัก “คูราเซา” อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 19:11 น.
รู้จัก "คูราเซา" อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร

คูราเซา (Curaçao) เกาะเล็กใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลา มีประชากรราว 1.58 แสนคน เป็นหนึ่งใน 4 ประเทศของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าฟุตบอลโลก 2026 เป็นครั้งแรก

คูราเซา หรือ กูราเซา เป็นประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนตอนใต้ ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลาประมาณ 65 กิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ วิลเลมสตัด (Willemstad) และเป็นหนึ่งในหมู่เกาะ ABC ร่วมกับอารูบาและโบแนร์

คูราเซาเป็นประเทศหรือเป็นของเนเธอร์แลนด์

คูราเซา ไม่ใช่จังหวัดของเนเธอร์แลนด์ และไม่ใช่ประเทศเอกราชที่แยกออกจากเนเธอร์แลนด์โดยสมบูรณ์ สถานะที่ถูกต้องคือ หนึ่งใน 4 ประเทศที่ประกอบกันเป็น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) ร่วมกับเนเธอร์แลนด์ อารูบา และซินต์มาร์เติน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์

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นอกจากนี้ คูราเซามีรัฐบาลของตัวเองและบริหารกิจการภายในหลายด้าน เช่น สาธารณสุข การท่องเที่ยว การจ้างงาน และการศึกษา แต่เรื่องระดับราชอาณาจักรบางด้าน เช่น การต่างประเทศ การป้องกันประเทศ และกฎหมายสัญชาติเนเธอร์แลนด์ อยู่ในความรับผิดชอบร่วมระดับราชอาณาจักร

ประมุขคือ สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม อเล็กซานเดอร์ เช่นเดียวกับประเทศอื่นภายในราชอาณาจักร ขณะที่คูราเซามีผู้ว่าการเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และมีรัฐบาลของตัวเองบริหารงานภายในประเทศ

คูราเซา (Curaçao) เกาะเล็กใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลา
Google Maps

คูราเซามีประชากรเท่าไร

สำนักงานสถิติคูราเซาระบุว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 คูราเซามีประชากร 158,006 คน บนพื้นที่ 444 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประชากรประมาณ 356 คนต่อตารางกิโลเมตร

ภาษาราชการมี 3 ภาษา ได้แก่ ปาเปียเมนตู (Papiamentu) ดัตช์ และอังกฤษ โดยปาเปียเมนตูเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ส่วนภูมิประเทศตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลแคริบเบียนใกล้ทวีปอเมริกาใต้

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เมืองหลวงวิลเลมสตัดมีชื่อเสียงจากอาคารสีสันสดใสและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากดัตช์ สเปน โปรตุเกส และวัฒนธรรมแคริบเบียน เขตเมืองเก่าและท่าเรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี 1997

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คูราเซาใช้เงินอะไร

แม้เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ แต่คูราเซา ไม่ได้ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คูราเซาและซินต์มาร์เตินเริ่มใช้ แคริบเบียนกิลเดอร์ (Caribbean guilder) สัญลักษณ์ Cg รหัส XCG เป็นเงินตามกฎหมายแทนเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสกิลเดอร์เดิม

แคริบเบียนกิลเดอร์ผูกค่าเงินกับดอลลาร์สหรัฐในอัตราคงที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 1.79 แคริบเบียนกิลเดอร์

ประเทศ Curaçao
Google Maps

จากเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส สู่ประเทศปกครองตนเอง

สเปนเข้าควบคุมคูราเซาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ก่อนดัตช์เข้ายึดเกาะในปี 1634 และพัฒนาวิลเลมสตัดเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค

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คูราเซาเคยเป็นส่วนหนึ่งของ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (Netherlands Antilles) ซึ่งได้รับสิทธิปกครองภายในตั้งแต่ปี 1954

วันที่ 10 ตุลาคม 2010 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสสิ้นสุดสถานะเดิม คูราเซาและซินต์มาร์เตินกลายเป็นประเทศภายในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในสถานะใกล้เคียงกับอารูบา ส่วนโบแนร์ ซินต์เอิสตาซียึส และซาบาเปลี่ยนเป็นหน่วยงานสาธารณะในส่วนแคริบเบียนของประเทศเนเธอร์แลนด์

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จุดนี้ทำให้ คูราเซากับโบแนร์มีสถานะไม่เหมือนกัน แม้อยู่ในกลุ่มเกาะ ABC ด้วยกัน คูราเซาเป็นประเทศปกครองตนเอง ส่วนโบแนร์อยู่ภายใต้ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยตรง

ประเทศเล็กที่สร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก 2026

ชื่อคูราเซาถูกพูดถึงทั่วโลกหลังทีมชาติผ่านรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568

FIFA ระบุว่า ด้วยประชากรราว 1.56 แสนคนในช่วงที่ผ่านเข้ารอบ คูราเซากลายเป็น ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกชายรอบสุดท้าย ทำลายสถิติเดิมของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีประชากรราว 336,000 คนตอนเล่นฟุตบอลโลก 2018

ฟุตบอลโลก 2026 เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของคูราเซา โดยอยู่ในกลุ่ม E และลงสนาม 3 นัด

นัดแรกแพ้เยอรมนี 1 ต่อ 7 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน แต่ ลิวาโน โคเมเนนเซีย (Livano Comenencia) ยิงประตูตีเสมอ 1 ต่อ 1 ในช่วงต้นเกม กลายเป็นผู้ทำประตูแรกของคูราเซาในฟุตบอลโลก ฟีฟ่า

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นัดที่สอง คูราเซาเสมอเอกวาดอร์ 0 ต่อ 0 ทำให้ได้ แต้มแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก ก่อนแพ้ไอวอรีโคสต์ 0 ต่อ 2 ในนัดสุดท้าย จบอันดับ 4 ของกลุ่ม E และตกรอบแรก

FIFA จัดอันดับผลงานของคูราเซาไว้ที่อันดับ 42 จาก 48 ทีม ในฟุตบอลโลก 2026 ส่วนอันดับโลกชายอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 อยู่ที่ อันดับ 82 ของโลก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 19:11 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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