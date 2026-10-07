รู้จัก “คูราเซา” อยู่ที่ไหน ประเทศเล็กในแคริบเบียนที่มีสถานะไม่เหมือนใคร
คูราเซา (Curaçao) เกาะเล็กใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลา มีประชากรราว 1.58 แสนคน เป็นหนึ่งใน 4 ประเทศของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าฟุตบอลโลก 2026 เป็นครั้งแรก
คูราเซา หรือ กูราเซา เป็นประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนตอนใต้ ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลาประมาณ 65 กิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ วิลเลมสตัด (Willemstad) และเป็นหนึ่งในหมู่เกาะ ABC ร่วมกับอารูบาและโบแนร์
คูราเซาเป็นประเทศหรือเป็นของเนเธอร์แลนด์
คูราเซา ไม่ใช่จังหวัดของเนเธอร์แลนด์ และไม่ใช่ประเทศเอกราชที่แยกออกจากเนเธอร์แลนด์โดยสมบูรณ์ สถานะที่ถูกต้องคือ หนึ่งใน 4 ประเทศที่ประกอบกันเป็น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) ร่วมกับเนเธอร์แลนด์ อารูบา และซินต์มาร์เติน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์
นอกจากนี้ คูราเซามีรัฐบาลของตัวเองและบริหารกิจการภายในหลายด้าน เช่น สาธารณสุข การท่องเที่ยว การจ้างงาน และการศึกษา แต่เรื่องระดับราชอาณาจักรบางด้าน เช่น การต่างประเทศ การป้องกันประเทศ และกฎหมายสัญชาติเนเธอร์แลนด์ อยู่ในความรับผิดชอบร่วมระดับราชอาณาจักร
ประมุขคือ สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม อเล็กซานเดอร์ เช่นเดียวกับประเทศอื่นภายในราชอาณาจักร ขณะที่คูราเซามีผู้ว่าการเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และมีรัฐบาลของตัวเองบริหารงานภายในประเทศ
คูราเซามีประชากรเท่าไร
สำนักงานสถิติคูราเซาระบุว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 คูราเซามีประชากร 158,006 คน บนพื้นที่ 444 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประชากรประมาณ 356 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการมี 3 ภาษา ได้แก่ ปาเปียเมนตู (Papiamentu) ดัตช์ และอังกฤษ โดยปาเปียเมนตูเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ส่วนภูมิประเทศตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลแคริบเบียนใกล้ทวีปอเมริกาใต้
เมืองหลวงวิลเลมสตัดมีชื่อเสียงจากอาคารสีสันสดใสและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากดัตช์ สเปน โปรตุเกส และวัฒนธรรมแคริบเบียน เขตเมืองเก่าและท่าเรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี 1997
คูราเซาใช้เงินอะไร
แม้เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ แต่คูราเซา ไม่ได้ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คูราเซาและซินต์มาร์เตินเริ่มใช้ แคริบเบียนกิลเดอร์ (Caribbean guilder) สัญลักษณ์ Cg รหัส XCG เป็นเงินตามกฎหมายแทนเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสกิลเดอร์เดิม
แคริบเบียนกิลเดอร์ผูกค่าเงินกับดอลลาร์สหรัฐในอัตราคงที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 1.79 แคริบเบียนกิลเดอร์
จากเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส สู่ประเทศปกครองตนเอง
สเปนเข้าควบคุมคูราเซาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ก่อนดัตช์เข้ายึดเกาะในปี 1634 และพัฒนาวิลเลมสตัดเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
คูราเซาเคยเป็นส่วนหนึ่งของ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (Netherlands Antilles) ซึ่งได้รับสิทธิปกครองภายในตั้งแต่ปี 1954
วันที่ 10 ตุลาคม 2010 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสสิ้นสุดสถานะเดิม คูราเซาและซินต์มาร์เตินกลายเป็นประเทศภายในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในสถานะใกล้เคียงกับอารูบา ส่วนโบแนร์ ซินต์เอิสตาซียึส และซาบาเปลี่ยนเป็นหน่วยงานสาธารณะในส่วนแคริบเบียนของประเทศเนเธอร์แลนด์
จุดนี้ทำให้ คูราเซากับโบแนร์มีสถานะไม่เหมือนกัน แม้อยู่ในกลุ่มเกาะ ABC ด้วยกัน คูราเซาเป็นประเทศปกครองตนเอง ส่วนโบแนร์อยู่ภายใต้ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยตรง
ประเทศเล็กที่สร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก 2026
ชื่อคูราเซาถูกพูดถึงทั่วโลกหลังทีมชาติผ่านรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568
FIFA ระบุว่า ด้วยประชากรราว 1.56 แสนคนในช่วงที่ผ่านเข้ารอบ คูราเซากลายเป็น ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกชายรอบสุดท้าย ทำลายสถิติเดิมของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีประชากรราว 336,000 คนตอนเล่นฟุตบอลโลก 2018
ฟุตบอลโลก 2026 เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของคูราเซา โดยอยู่ในกลุ่ม E และลงสนาม 3 นัด
นัดแรกแพ้เยอรมนี 1 ต่อ 7 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน แต่ ลิวาโน โคเมเนนเซีย (Livano Comenencia) ยิงประตูตีเสมอ 1 ต่อ 1 ในช่วงต้นเกม กลายเป็นผู้ทำประตูแรกของคูราเซาในฟุตบอลโลก ฟีฟ่า
นัดที่สอง คูราเซาเสมอเอกวาดอร์ 0 ต่อ 0 ทำให้ได้ แต้มแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก ก่อนแพ้ไอวอรีโคสต์ 0 ต่อ 2 ในนัดสุดท้าย จบอันดับ 4 ของกลุ่ม E และตกรอบแรก
FIFA จัดอันดับผลงานของคูราเซาไว้ที่อันดับ 42 จาก 48 ทีม ในฟุตบอลโลก 2026 ส่วนอันดับโลกชายอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 อยู่ที่ อันดับ 82 ของโลก
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