ปุ้มปุ้ย เอาจริง! คนโยงมั่วสาเหตุเลิก กวินท์ โพสต์เตือน “กฎหมายมีหน้าที่ของมัน”
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เอาจริง! ตำหนิคนโยงมั่วสาเหตุเลิก กวินท์ ดูวาล ทำกระทบชื่อเสียง-ครอบครัว โพสต์เตือน “กฎหมายมีหน้าที่ของมัน”
หลังจากที่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล ออกมาโพสต์จดหมายประกาศลดสถานะในฐานะสามีภรรยา เหลือแค่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกทั้ง 2 คน โดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามอย่างแน่นอน แต่ก็ยังไม่วายที่จะมีชาวเน็ตบางคน หรือเกรียนคีย์บอร์ดบางรายโจมตีทั้งคู่ถึงสาเหตุการเลิกราในครั้งนี้มาจากการมีคนอื่นเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์
ล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมา (7 ต.ค. 69) ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ได้โพสต์ข้อความเตือนสติชาวเน็ตที่หวังร้ายกับเธอและครอบครัว ระบุว่า “แค่นี้เราก็แตกสลายกันมากพออยู่แล้ว การกล่าวหาว่าใครมีชู้ มีเมียน้อย หรือมีคนอื่น ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง ก่อนจะพิมพ์ ก็ขอให้พร้อมรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยค่ะ
คำพูดบนโลกออนไลน์ไม่ได้หายไปหลังพิมพ์เสร็จ มันกระทบทั้งชื่อเสียง ชีวิต และครอบครัวของคนจริง ๆ และถ้าเป็นการกล่าวหาจนทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง กฎหมายก็มีหน้าที่ของมัน
ปุ้ยจะยังปกป้องพ่อของลูก ในเรื่องที่เขาไม่ควรถูกกล่าวหา จะพูดอะไรก็พูดได้ค่ะ แค่พร้อมรับผิดชอบกับทุกคำที่ตัวเองพูดด้วยก็พอ แล้วเจอกัน”
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อ้างอิงจาก : FB Pantipa.a