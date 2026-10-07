รวบพระสงฆ์ วัดดัง จ.สุรินทร์ ก่อนจับสึก รับนำเงินทำบุญชาวบ้าน ซื้อยาบ้าเสพในกุฏิ
ตำรวจบุกรวบ พระสงฆ์วัดดัง จ.สุรินทร์ ก่อนจับสึกทันที รับนำเงินทำบุญชาวบ้าน ซื้อยาบ้าเสพในกุฏิ พร้อมขยายผลรวบแก๊งค้ายาอีก 5 ราย ยึดยาบ้า 109 เม็ด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ภายใต้ยุทธการ “พญาคชสารพิฆาตยาเสพติด” สถานีตำรวจภูธรศรีณรงค์ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบวัดป่าแห่งหนึ่งในตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ หลังได้รับเบาะแสว่ามีพระภิกษุภายในวัดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะพระภิกษุ 5 รูป พบผลบวกสารเสพติด 1 รูป คือพระวิชัย อายุ 45 ปี จากนั้นตรวจค้นกุฏิ พบกลิ่นเหม็นอับ ภายในห้องมีถ้วยจานที่ใช้แล้วและมีราขึ้นเต็มห้อง รวมทั้งพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ในกล่อง
เจ้าหน้าที่นำพระภิกษุรูปนี้ไปดำเนินการลาสิกขาต่อเจ้าอาวาส ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้าโดยผิดกฎหมาย พระภิกษุให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่ายอมรับว่าเสพยาบ้าจริง แต่ไม่ได้เสพเป็นประจำ เสพบ้างไม่เสพบ้าง ระบุว่าเงินที่ใช้ซื้อมาจากเงินที่ญาติโยมถวายในงานต่างๆ และเสพภายในกุฏิ
นอกจากนี้ ตำรวจ สภ.ศรีณรงค์ สืบสวนขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้อีก 5 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 109 เม็ด เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย ก่อนส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
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