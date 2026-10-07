ศาลจำคุก ‘อดีตพระอลงกต-หมอบี’ รวมโทษพุ่งเกิน 1000 ปี คดียักยอกเงินบริจาค สั่งชดใช้ 300 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 12:00 น.
ศาลจำคุก ‘อดีตพระอลงกต-หมอบี’ รวมโทษพุ่งเกิน 1000 ปี คดียักยอกเงินบริจาค สั่งชดใช้ 300 ล้าน

คดีประวัติศาสตร์เงินทอนวัดพระบาทน้ำพุ ศาลตัดสินจำคุกอดีตพระอลงกตและหมอบี โทษตามกระทงรวมเกินพันปี กฎหมายจำกัดเพดานติดจริงคนละ 50 ปี พร้อมสั่งชดใช้เงินบริจาคคืนวัดกว่า 300 ล้าน

วันที่ 7 ตุลาคม 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาคดีเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ โดยพิพากษาจำคุก อดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รวม 742 ปี ขณะที่ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกจำคุก 386 ปี 1,840 เดือน

เมื่อนับโทษตามแต่ละกระทงของจำเลยทั้งสอง ตัวเลขรวมสูงกว่า 1,000 ปี แต่กฎหมายกำหนดเพดานการรับโทษจำคุกกรณีกระทำความผิดหลายกรรมไว้ โดยศาลให้จำคุกสูงสุด 50 ปี พร้อมพิจารณาว่าคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี

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ศาลยังมีคำสั่งให้อดีตพระอลงกตและหมอบี ร่วมกันคืนเงินมากกว่า 300 ล้านบาท จากคดีทุจริตเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ

คดีนี้เริ่มขึ้นหลังตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคที่ประชาชนมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ ก่อนพบความผิดปกติของเงินจำนวนมาก โดยเฉพาะบัญชี “ใจฟ้าอาทรประชานาถ โดย นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” ซึ่งใช้รับเงินจากประชาชนที่ต้องการบริจาคช่วยงานของวัด

ข้อมูลจากการสอบสวนระบุว่า บัญชีนี้เปิดรับเงินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงปี 2568 และมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 300 ล้านบาท ก่อนตำรวจพบหลักฐานที่เชื่อว่าเงินบริจาคบางส่วนไม่ได้ถูกนำส่งเข้าระบบบัญชีของวัดตามวัตถุประสงค์

วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมอดีตพระอลงกตและหมอบีตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จากนั้นนำตัวเข้าสอบปากคำ ก่อนอดีตพระอลงกตลาสิกขาในวันเดียวกัน

อดีตพระอลงกตถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลไปโดยทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ส่วนหมอบีถูกดำเนินคดีในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงาน และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจากเส้นทางเงินบริจาคที่ตำรวจตรวจสอบพบ

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วันที่ 27 สิงหาคม 2568 พนักงานสอบสวนคุมตัวทั้งสองคนไปขออำนาจศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและกังวลเรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน อดีตพระอลงกตไม่ได้ยื่นขอประกันตัว ส่วนหมอบียื่นคำร้องแต่ศาลไม่อนุญาต ก่อนทั้งคู่ถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตำรวจยังขยายผลไปยังทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยผลการติดตามทรัพย์สินที่บุคคลอื่นถือครองแทนวัด สามารถนำกลับคืนสู่วัดได้ทั้งที่ดิน เอกสารสิทธิ และยานพาหนะ รวมมูลค่าประเมินมากกว่า 10,000 ล้านบาท

ทรัพย์สินส่วนนี้ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 411 ฉบับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 จำนวน 389 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 7,200 ไร่ ตลอดจนรถยนต์ รถตู้ รถกระบะ รถบัส รถบรรทุก และรถเพื่อการเกษตรประมาณ 60 คัน

ตัวเลขทรัพย์สินมากกว่า 10,000 ล้านบาทเป็นผลจากการติดตามทรัพย์สินของวัดในภาพรวม จึงเป็นคนละส่วนกับคำสั่งของศาลในคดีล่าสุดที่ให้อดีตพระอลงกตและหมอบีร่วมกันคืนเงินมากกว่า 300 ล้านบาท

ส่วนเหตุที่ตัวเลขโทษตามกระทงสูงถึงหลายร้อยปี แต่ระยะเวลาจำคุกสูงสุดอยู่ที่ 50 ปี มาจากหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ซึ่งกำหนดให้ศาลลงโทษผู้กระทำผิดหลายกรรมเป็นรายกระทง แต่เมื่อรวมโทษทั้งหมดแล้ว หากความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราจำคุกสูงสุดเกิน 10 ปี โทษจำคุกรวมต้องไม่เกิน 50 ปี เว้นแต่ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

คำพิพากษาวันที่ 7 ตุลาคมเป็นคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คู่ความยังสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกระบวนการของกฎหมายได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 12:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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