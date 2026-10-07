ทักษิณ ยิ้มสู้ ฟังไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ปมฟ้องสรรพากรยึดทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไร้กังวล ขึ้นศาลฟังไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ปมฟ้องสรรพากรยึดทรัพย์ 1.5 หมื่นล้าน
เมื่อเวลา 08.42 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2569 ณ ศาลภาษีอากรกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตามนัดเพื่อเข้าฟังการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ภายหลังเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมสรรพากรกรณีดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินซ้ำซ้อนเป็นมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชินคอร์ปฯ เมื่อปี 2549 สืบเนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรที่ 6890/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่วินิจฉัยว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายแล้ว
หลังจาก นายทักษิณ เดินทางมาถึงศาลภาษีอากรกลางแล้ว สื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามความรู้สึก โดย นายทักษิณ เปิดเผยด้วยท่าทียิ้มแย้มผ่อนคลายว่า “สบาย ๆ ไม่มีอะไรเลย ส่วนเป็นอย่างไรบ้างนั้น ก็สบาย ๆ” ก่อนจะเดินเข้าห้องพิจารณาคดีเพื่อเข้าฟังการไต่สวนตามนัดหมายทันที
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