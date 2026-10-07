สลด มหาเศรษฐีเฮลิคอปเตอร์ตก ไฟคลอกดับยกลำ หดหู่ศพไร้หัว ทิ้งร่างข้ามคืนสัตว์ป่ากัดกิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 20:01 น.
เฮลิคอปเตอร์ตกคร่าชีวิตมหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยา

พบศพมหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยาในสภาพไร้ศีรษะ หลังเฮลิคอปเตอร์ตกไฟคลอกดับยกลำ จวกยับกู้ภัยทำงานล่าช้า ทิ้งร่างกลางป่าข้ามคืน ปล่อยสัตว์ป่าเข้ามากัดกิน

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในประเทศซิมบับเว กรณีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกและเกิดไฟลุกท่วมเป็นเหตุให้ผู้โดยสารบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้ง 6 ราย รวมถึง “วิกเนลล์ ชิวาโย” (Wicknell Chivayo) มหาเศรษฐีชื่อดังระดับประเทศ และ “ลูซี มูเตเก” (Lucy Muteke) ภรรยาของเขา

หลังจากเหตุสลดครอบครัวนำร่างของทั้งคู่ไปประกอบพิธีฝังศพที่สุสาน Glen Forest โดยที่ศพของทั้งคู่อยู่ในสภาพไร้ศีรษะ เนื่องจากร่างของพวกเขาถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุข้ามคืน ทำให้ถูกสัตว์ป่าเข้ามากัดกิน

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เฮอร์เบิร์ต ชิวาโย โฆษกของครอบครัว เปิดเผยด้วยความปวดร้าวว่า สภาพศพถูกไฟคลอกจนไหม้เกรียมและไม่สามารถจดจำเค้าโครงเดิมได้เลย “ศพถูกเผาจนกระทั่งไฟดับไปเอง คุณลองจินตนาการดูว่าสภาพที่เหลืออยู่จะเป็นอย่างไร”

ด้าน ฟัดซายี มาเฮเร อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านและทนายความ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระบบการรับมือเหตุฉุกเฉินของประเทศ พร้อมตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาชิ้นส่วนอวัยวะที่หายไปอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่

ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. แต่ร่างของผู้เสียชีวิตกลับถูกทิ้งไว้กลางแจ้งจนถึง 08.00 น. ของเช้าวันรุ่งขึ้น การปล่อยศพทิ้งไว้กลางป่ากว่า 15 ชั่วโมง ทำให้ถูกสภาพอากาศและสัตว์ป่าทำลายร่องรอย เธอย้ำว่า ผู้เสียชีวิตทุกคนสมควรได้รับศักดิ์ศรี การที่ญาติพี่น้องต้องประกอบพิธีฝังศพโดยที่ชิ้นส่วนสำคัญอย่างศีรษะหายไป ถือเป็นความเจ็บปวดที่โหดร้ายมาก

ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน เบื้องต้นทราบเพียงว่าเครื่องบินตกลงสู่พื้นดินหลังจากเทคออฟได้เพียง 40 นาที และเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยมหาเศรษฐีและภรรยากำลังเดินทางกลับกรุงฮาราเร หลังจากเดินทางไปตรวจดูไซต์งานก่อสร้างคฤหาสน์หลังใหม่ในพื้นที่ชนบท

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มหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยา

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สำหรับ วิกเนลล์ ชิวาโย เป็นหนึ่งในนักธุรกิจโด่งดังของซิมบับเว เขาสร้างความมั่งคั่งมหาศาลจากธุรกิจพลังงานและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโปรเจกต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า 128 ล้านปอนด์ ในเมืองกวานดา ที่บริษัท Intratrek Zimbabwe ของเขาได้รับสัมปทานจากบริษัทพลังงานของรัฐ แม้จะเคยมีข้อครหาและข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทำธุรกิจและเส้นสายทางการเมืองในทวีปแอฟริกา แต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดมาโดยตลอด

ด้านชีวิตส่วนตัว เขาเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์จากการชอบมอบของขวัญราคาแพง เช่น รถยนต์หรู ให้กับสโมสรฟุตบอล โบสถ์ นักดนตรี นักข่าว และอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสนับสนุนและสร้างชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดีย

หลังทราบข่าวการเสียชีวิต ประธานาธิบดีวิลเลียม รูโต ของเคนยา ได้ออกมาร่วมไว้อาลัย โดยยกย่องให้วิกเนลล์เป็นเพื่อนรัก พร้อมระบุว่า “ผมจะจดจำเขาในฐานะมิตรแท้ จดจำพลังอันล้นเหลือ และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่เขามีต่อศักยภาพของทวีปแอฟริกา”

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มหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยา ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเสียชีวิต
ภาพจาก : AP

มหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยา-2

ศพมหาเศรษฐีซิมบับเวและภรรยาถูกสัตว์ป่าแทะศีรษะหาย
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : Thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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