วิจารณ์หนัก! เทศบาลยกภาพ น้ำท่วมล้อมบ้าน แต่ไม่เข้าเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 11:28 น.
วิจารณ์หนัก! เทศบาลยกภาพ น้ำท่วมล้อมบ้าน แต่ไม่เข้าเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา

วิจารณ์หนัก! เทศบาลแห่งหนึ่ง ยกภาพ น้ำท่วมล้อมบ้าน แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา ชาวเน็ตจี้รัฐทบทวนเกณฑ์ช่วยเหลือ

กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก ข่าวถึงชาวรังสิต โพสต์ภาพถ่ายเอกสารแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2569 ของเทศบาลแห่งหนึ่ง เป็นวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล พร้อมระบุข้อความว่า “ไปเจอในกลุ่มหมู่บ้านนึงมาค่ะ”

โดยการยื่นคำร้องดังกล่าวจะต้องงแนบภาพหลักฐานความเสียหายของบ้านเรือนประกอบการพิจารณา ปรากฏว่ามีภาพที่มีข้อความระบุ “ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ” เหตุอุทกภัย พร้อมยกตัวอย่างเป็นภาพน้ำท่วมขังรอบตัวบ้านและถนนหน้าบ้าน โดยน้ำยังไม่เข้าไปในตัวที่พักอาศัย

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ภาพ น้ำท่วม ขังบริเวณรอบบ้านและถนนที่ระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์
FB/ ข่าวถึงชาวรังสิต

ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาอย่างหนัก ส่วนใหญ่มองว่าหน่วยงานรัฐควรพิจารณาจากความเดือดร้อนที่แท้จริง เพราะผู้ประสบภัยหลายครอบครัวออกไปทำงานไม่ได้จนขาดรายได้ แม้ข้าวของในบ้านจะไม่เสียหายก็ตาม

ชาวเน็ตบางส่วนสะท้อนว่า น้ำท่วมล้อมรอบบ้านทำให้ใช้ชีวิตประจำวันยากลำบาก บางครอบครัวอยู่ในบ้านไม่ได้และต้องแบกค่าใช้จ่ายเช่าห้องพักชั่วคราว จึงเรียกร้องให้รัฐมองความเดือดร้อนของทุกคนอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม

ประชาชนยังตั้งคำถามถึงความจำเป็นและความซ้ำซ้อนของการถ่ายรูปแสดงหลักฐาน เพราะสถานการณ์น้ำท่วมสร้างความลำบากมากอยู่แล้ว และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์ เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 11:28 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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