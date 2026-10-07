วิจารณ์หนัก! เทศบาลยกภาพ น้ำท่วมล้อมบ้าน แต่ไม่เข้าเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา
วิจารณ์หนัก! เทศบาลแห่งหนึ่ง ยกภาพ น้ำท่วมล้อมบ้าน แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา ชาวเน็ตจี้รัฐทบทวนเกณฑ์ช่วยเหลือ
กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก ข่าวถึงชาวรังสิต โพสต์ภาพถ่ายเอกสารแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2569 ของเทศบาลแห่งหนึ่ง เป็นวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล พร้อมระบุข้อความว่า “ไปเจอในกลุ่มหมู่บ้านนึงมาค่ะ”
โดยการยื่นคำร้องดังกล่าวจะต้องงแนบภาพหลักฐานความเสียหายของบ้านเรือนประกอบการพิจารณา ปรากฏว่ามีภาพที่มีข้อความระบุ “ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ” เหตุอุทกภัย พร้อมยกตัวอย่างเป็นภาพน้ำท่วมขังรอบตัวบ้านและถนนหน้าบ้าน โดยน้ำยังไม่เข้าไปในตัวที่พักอาศัย
ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาอย่างหนัก ส่วนใหญ่มองว่าหน่วยงานรัฐควรพิจารณาจากความเดือดร้อนที่แท้จริง เพราะผู้ประสบภัยหลายครอบครัวออกไปทำงานไม่ได้จนขาดรายได้ แม้ข้าวของในบ้านจะไม่เสียหายก็ตาม
ชาวเน็ตบางส่วนสะท้อนว่า น้ำท่วมล้อมรอบบ้านทำให้ใช้ชีวิตประจำวันยากลำบาก บางครอบครัวอยู่ในบ้านไม่ได้และต้องแบกค่าใช้จ่ายเช่าห้องพักชั่วคราว จึงเรียกร้องให้รัฐมองความเดือดร้อนของทุกคนอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม
ประชาชนยังตั้งคำถามถึงความจำเป็นและความซ้ำซ้อนของการถ่ายรูปแสดงหลักฐาน เพราะสถานการณ์น้ำท่วมสร้างความลำบากมากอยู่แล้ว และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์ เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
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