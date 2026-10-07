วิธีแสดงความเห็น ค่าตอบแทน อาสาพยาบาลชุมชน 15000 บาท หมดเขต 8 ต.ค. 69
เช็กขั้นตอนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างอาสาพยาบาลชุมชน ชี้ชะตาค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน และอำนาจหน้าที่ทางการแพทย์ ส่งเสียงได้ผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึง 8 ต.ค. นี้
ใครสนใจนโยบาย อาสาพยาบาลชุมชน หรือ อสพ. ยังมีเวลาแสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์สำคัญของโครงการ ทั้งสถานะของ อสพ. ขอบเขตงานด้านการแพทย์ และค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท หลังรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
การรับฟังครั้งนี้ครอบคลุมร่างกฎหมาย 3 ฉบับ โดยสองฉบับแรกเปิดรับความคิดเห็นถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2569
ส่วนร่างที่กำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท เปิดรับถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2569
จุดที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เงิน 15,000 บาทที่กำลังเปิดรับความคิดเห็น ยังไม่ใช่การกำหนด “เงินเดือนข้าราชการ” ตามร่างใช้คำว่า ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะหลักการอีกฉบับกำหนดให้ อสพ.มีสถานะเป็นอาสาสมัคร ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ
สรุป 3 ร่างอาสาพยาบาลชุมชน เปิดให้แสดงความเห็นเรื่องอะไรบ้าง?
1. ฉบับแรกคือ
- ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชน พ.ศ. …. เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดตั้ง อสพ.เพื่อเป็นกำลังเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิหรือไม่ รวมถึงเห็นด้วยหรือไม่ที่กำหนดสถานะของ อสพ.เป็นอาสาสมัคร และประเมินการทำงานจากผลของภารกิจแทนการลงเวลาเข้าออกงาน ร่างฉบับนี้ปิดรับความคิดเห็นวันที่ 7 ตุลาคม
2. ฉบับที่สองคือ
- ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ….
สาระสำคัญคือการถามความเห็นว่า อสพ.ควรได้รับมอบหมายให้ทำงานทางการแพทย์บางอย่างได้หรือไม่ เช่น งานสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุก การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน และการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน โดยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ร่างนี้ปิดรับความคิดเห็นวันที่ 7 ตุลาคม เช่นกัน
3. ฉบับที่สามเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยตรง คือ
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิ อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชน พ.ศ. …. เปิดรับความคิดเห็นถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2569
ร่างนี้เสนอค่าตอบแทน อสพ.ในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท พร้อมเปิดให้แสดงความคิดเห็นว่า ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ และค่าประกันอุบัติเหตุควรแยกออกจากเงิน 15,000 บาท เพื่อให้เบิกเพิ่มเติมตามระเบียบการเงินการคลังหรือไม่
อีกประเด็นคือวิธีจ่ายค่าตอบแทน โดยเสนอให้พิจารณาจากภารกิจ ผลงาน คุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน แทนการใช้จำนวนชั่วโมงหรือการลงเวลาเข้าออกงานเป็นเกณฑ์
วิธีแสดงความคิดเห็นร่างอาสาพยาบาลชุมชน
ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐ อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ อสส. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ให้เข้าเว็บไซต์ law.go.th จากนั้นค้นคำว่า “อาสาพยาบาลชุมชน” ระบบจะแสดงหัวข้อการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกฉบับที่ต้องการ อ่านรายละเอียดและเอกสารประกอบ จากนั้นตอบแบบสอบถามตามประเด็นที่กำหนด เพิ่มข้อเสนอแนะได้ตามช่องที่ระบบเปิดไว้ แล้วส่งความคิดเห็นภายในวันปิดรับของแต่ละฉบับ
สำหรับผู้ที่สนใจประเด็น ค่าตอบแทน 15,000 บาท ให้เลือกร่างประกาศเรื่องสิทธิ อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาพยาบาลชุมชน ซึ่งยังเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม
อาสาพยาบาลชุมชน คือใคร
โครงการอาสาพยาบาลชุมชนเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการเพิ่มกำลังคนในระบบสุขภาพระดับชุมชน โดยให้อาสาพยาบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชนร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขและ อสม. ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานแทนพยาบาลวิชาชีพ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครรุ่นแรกเมื่อวันที่ 15 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ตั้งเป้าจำนวน 7,256 คน ครอบคลุม 76 จังหวัดในรูปแบบ 1 ตำบล ต่อ 1 อสพ.
ภารกิจมุ่งดูแลประชาชนถึงระดับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แม่และเด็ก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด
การเปิดรับความคิดเห็นรอบนี้จึงเป็นอีกขั้นของการกำหนดกรอบการทำงานของ อสพ.ให้ชัดขึ้น ทั้งเรื่องสถานะ อำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทน ก่อนกระทรวงสาธารณสุขนำความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการจัดทำกฎเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
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