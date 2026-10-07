วิธีแสดงความเห็น ค่าตอบแทน อาสาพยาบาลชุมชน 15000 บาท หมดเขต 8 ต.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 11:25 น.
เปิดวิธีแสดงความเห็น อาสาพยาบาลชุมชน ค่าตอบแทน 15,000 บาท ปิดรับ 7 ถึง 8 ต.ค.

เช็กขั้นตอนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างอาสาพยาบาลชุมชน ชี้ชะตาค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน และอำนาจหน้าที่ทางการแพทย์ ส่งเสียงได้ผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึง 8 ต.ค. นี้

ใครสนใจนโยบาย อาสาพยาบาลชุมชน หรือ อสพ. ยังมีเวลาแสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์สำคัญของโครงการ ทั้งสถานะของ อสพ. ขอบเขตงานด้านการแพทย์ และค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท หลังรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

การรับฟังครั้งนี้ครอบคลุมร่างกฎหมาย 3 ฉบับ โดยสองฉบับแรกเปิดรับความคิดเห็นถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2569

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ส่วนร่างที่กำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท เปิดรับถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2569

จุดที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เงิน 15,000 บาทที่กำลังเปิดรับความคิดเห็น ยังไม่ใช่การกำหนด “เงินเดือนข้าราชการ” ตามร่างใช้คำว่า ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะหลักการอีกฉบับกำหนดให้ อสพ.มีสถานะเป็นอาสาสมัคร ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ

สรุป 3 ร่างอาสาพยาบาลชุมชน เปิดให้แสดงความเห็นเรื่องอะไรบ้าง?

1. ฉบับแรกคือ

  • ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชน พ.ศ. …. เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดตั้ง อสพ.เพื่อเป็นกำลังเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิหรือไม่ รวมถึงเห็นด้วยหรือไม่ที่กำหนดสถานะของ อสพ.เป็นอาสาสมัคร และประเมินการทำงานจากผลของภารกิจแทนการลงเวลาเข้าออกงาน ร่างฉบับนี้ปิดรับความคิดเห็นวันที่ 7 ตุลาคม

2. ฉบับที่สองคือ

  • ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ….

สาระสำคัญคือการถามความเห็นว่า อสพ.ควรได้รับมอบหมายให้ทำงานทางการแพทย์บางอย่างได้หรือไม่ เช่น งานสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุก การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน และการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน โดยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ร่างนี้ปิดรับความคิดเห็นวันที่ 7 ตุลาคม เช่นกัน

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3. ฉบับที่สามเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยตรง คือ

  • ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิ อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชน พ.ศ. …. เปิดรับความคิดเห็นถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2569

ร่างนี้เสนอค่าตอบแทน อสพ.ในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท พร้อมเปิดให้แสดงความคิดเห็นว่า ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ และค่าประกันอุบัติเหตุควรแยกออกจากเงิน 15,000 บาท เพื่อให้เบิกเพิ่มเติมตามระเบียบการเงินการคลังหรือไม่

อีกประเด็นคือวิธีจ่ายค่าตอบแทน โดยเสนอให้พิจารณาจากภารกิจ ผลงาน คุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน แทนการใช้จำนวนชั่วโมงหรือการลงเวลาเข้าออกงานเป็นเกณฑ์

วิธีแสดงความคิดเห็นร่างอาสาพยาบาลชุมชน
law.go.th

วิธีแสดงความคิดเห็นร่างอาสาพยาบาลชุมชน

ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐ อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ อสส. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

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ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ให้เข้าเว็บไซต์ law.go.th จากนั้นค้นคำว่า “อาสาพยาบาลชุมชน” ระบบจะแสดงหัวข้อการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกฉบับที่ต้องการ อ่านรายละเอียดและเอกสารประกอบ จากนั้นตอบแบบสอบถามตามประเด็นที่กำหนด เพิ่มข้อเสนอแนะได้ตามช่องที่ระบบเปิดไว้ แล้วส่งความคิดเห็นภายในวันปิดรับของแต่ละฉบับ

สำหรับผู้ที่สนใจประเด็น ค่าตอบแทน 15,000 บาท ให้เลือกร่างประกาศเรื่องสิทธิ อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาพยาบาลชุมชน ซึ่งยังเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม

อาสาพยาบาลชุมชน คือใคร

โครงการอาสาพยาบาลชุมชนเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการเพิ่มกำลังคนในระบบสุขภาพระดับชุมชน โดยให้อาสาพยาบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชนร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขและ อสม. ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานแทนพยาบาลวิชาชีพ

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครรุ่นแรกเมื่อวันที่ 15 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ตั้งเป้าจำนวน 7,256 คน ครอบคลุม 76 จังหวัดในรูปแบบ 1 ตำบล ต่อ 1 อสพ.

ภารกิจมุ่งดูแลประชาชนถึงระดับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แม่และเด็ก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด

การเปิดรับความคิดเห็นรอบนี้จึงเป็นอีกขั้นของการกำหนดกรอบการทำงานของ อสพ.ให้ชัดขึ้น ทั้งเรื่องสถานะ อำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทน ก่อนกระทรวงสาธารณสุขนำความคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการจัดทำกฎเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 11:25 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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