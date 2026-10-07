เจ้าของป.กุ้งเผา แบกภาระเดือนละ 1 ล้าน โอดน้ำท่วมรายได้หด ยอมขายทองจ่ายค่าจ้างพนง.
เจ้าของร้าน ป.กุ้งเผา โอด น้ำท่วมกรุงเทพ ทำลูกค้าหาย-รายได้หด แบกรายจ่ายพนง.เดือนละล้าน ต้องขายทองยื้อสถานการณ์
ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ช่วงที่ผ่านมาทำเอาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเจ้าของร้าน ป.กุ้งเผา สาขา หลักสี่-สะพานใหม่ ที่ตัดสินใจนำทองคำที่เก็บไว้เป็นทรัพย์สินออกมาให้ ช่างนะโม บ้านช่างทอง หลอมเพื่อขาย นำเงินสดที่ได้ไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ร้าน หลังน้ำท่วมทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการที่ร้านได้ แต่เจ้าของยังต้องแบกภาระรายจ่ายเดือนละกว่า 1.3 ล้านบาทอยู่ จึงต้องนำทรัพย์สินที่มีออกมาขาย เพื่อช่วยเหลือพนักงานต่อไป
ขณะที่ชาวเน็ตหลังจากเห็นคลิปดังกล่าวต่างก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าของร้านป.กุ้งเผา หลักสี่-สะพาน ทั้งยังตัดพ้อชีวิตประชาชนคนธรรมดาว่าจะทำอย่างไร ขนาดเจ้าของกิจการใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ยังต้องเอาทองออกมาขายเพื่อใช้จ่ายแล้วคนหาเช้ากินค่ำจะอยู่กันยังไง
https://www.tiktok.com/@namobanchangtongdaengso0/video/7692982270432496917?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7616250155554047496
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อ้างอิงจาก : TikTok นะโมบ้านช่างทองแดง