เจ้าของป.กุ้งเผา แบกภาระเดือนละ 1 ล้าน โอดน้ำท่วมรายได้หด ยอมขายทองจ่ายค่าจ้างพนง.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 11:43 น.
เจ้าของป.กุ้งเผา โอดน้ำท่วมรายได้หด อุ้มรายจ่ายพนง.เดือนละล้าน ต้องขายทองยื้อสถานการณ์

เจ้าของร้าน ป.กุ้งเผา โอด น้ำท่วมกรุงเทพ ทำลูกค้าหาย-รายได้หด แบกรายจ่ายพนง.เดือนละล้าน ต้องขายทองยื้อสถานการณ์

ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ช่วงที่ผ่านมาทำเอาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเจ้าของร้าน ป.กุ้งเผา สาขา หลักสี่-สะพานใหม่ ที่ตัดสินใจนำทองคำที่เก็บไว้เป็นทรัพย์สินออกมาให้ ช่างนะโม บ้านช่างทอง หลอมเพื่อขาย นำเงินสดที่ได้ไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ร้าน หลังน้ำท่วมทำให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการที่ร้านได้ แต่เจ้าของยังต้องแบกภาระรายจ่ายเดือนละกว่า 1.3 ล้านบาทอยู่ จึงต้องนำทรัพย์สินที่มีออกมาขาย เพื่อช่วยเหลือพนักงานต่อไป

เจ้าของป.กุ้งเผา แบกภาระเดือนละ 1 ล้าน โอดน้ำท่วมรายได้หด ยอมขายทองจ่ายค่าจ้างพนง.-1
ภาพจาก : TikTok นะโมบ้านช่างทอง แดง

ขณะที่ชาวเน็ตหลังจากเห็นคลิปดังกล่าวต่างก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าของร้านป.กุ้งเผา หลักสี่-สะพาน ทั้งยังตัดพ้อชีวิตประชาชนคนธรรมดาว่าจะทำอย่างไร ขนาดเจ้าของกิจการใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ยังต้องเอาทองออกมาขายเพื่อใช้จ่ายแล้วคนหาเช้ากินค่ำจะอยู่กันยังไง

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เจ้าของป.กุ้งเผา แบกภาระเดือนละ 1 ล้าน โอดน้ำท่วมรายได้หด ยอมขายทองจ่ายค่าจ้างพนง.-2
ภาพจาก : TikTok นะโมบ้านช่างทอง แดง

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2

https://www.tiktok.com/@namobanchangtongdaengso0/video/7692982270432496917?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7616250155554047496

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อ้างอิงจาก : TikTok นะโมบ้านช่างทองแดง

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 11:43 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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