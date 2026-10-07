ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 10:57 น.
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง
ภาพจาก : FB JJ Kamonwan

ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี ผู้ครองหัวใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มรุ่นน้องคนดัง จากทีมหมอนทองวิทยา

หลังจากที่ อย่าง เต วรากร นักเตะดาวรุ่งจากทีมฟุตบอลหมอนทอง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักของตัวเอง โดยยืนยันว่า ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับสาวรุ่นพี่ลูกติดวัย 28 จริงตามข่าวลือก่อนหน้านี้ เรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพู และแฮปปี้กับความรักครั้งนี้แบบสุด ๆ ไปเลย

“เต วรากร” ชีวิตรักแฮปปี้ คบหาสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล

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สำหรับวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปเปิดวาร์ป จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ หวานใจ เต วรากร กันค่ะ ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้สวย น่ารัก เซ็กซี่ และมีเสน่ห์มาก ๆ

ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-6
ภาพจาก : TikTok จอยชอบกินมะเขือเทศ
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-7
ภาพจาก : TikTok จอยชอบกินมะเขือเทศ
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-1
ภาพจาก : FB JJ Kamonwan
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-2
ภาพจาก : FB JJ Kamonwan
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-4
ภาพจาก : FB JJ Kamonwan
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-3
ภาพจาก : FB JJ Kamonwan
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง-5
ภาพจาก : FB JJ Kamonwan

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ภาพจาก : FB JJ Kamonwan, TikTok จอยชอบกินมะเขือเทศ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 10:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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