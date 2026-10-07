ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี หวานใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มคนดัง
ส่องความสวย จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ วัย 28 ปี ผู้ครองหัวใจ เต วรากร นักฟุตบอลหนุ่มรุ่นน้องคนดัง จากทีมหมอนทองวิทยา
หลังจากที่ อย่าง เต วรากร นักเตะดาวรุ่งจากทีมฟุตบอลหมอนทอง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักของตัวเอง โดยยืนยันว่า ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับสาวรุ่นพี่ลูกติดวัย 28 จริงตามข่าวลือก่อนหน้านี้ เรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพู และแฮปปี้กับความรักครั้งนี้แบบสุด ๆ ไปเลย
“เต วรากร” ชีวิตรักแฮปปี้ คบหาสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอลโฆษณา
สำหรับวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปเปิดวาร์ป จอย ซิงเกิ้ลมัมสุดแซ่บ หวานใจ เต วรากร กันค่ะ ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้สวย น่ารัก เซ็กซี่ และมีเสน่ห์มาก ๆ
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ภาพจาก : FB JJ Kamonwan, TikTok จอยชอบกินมะเขือเทศ
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