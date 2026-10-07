ประวัติ ‘เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ’ นายอำเภอบ้านสร้าง ถูกสั่งช่วยราชการ หลังนายกฯ เดือดปมน้ำท่วม
นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี กรมการปกครองมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 30 วัน ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบพื้นที่บ้านสร้างครบทั้งอำเภอ
ก่อนมีคำสั่งดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความไม่พอใจการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้าง โดยตำหนิว่าไม่ทุ่มเทและไม่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาน้ำท่วม พร้อมใช้คำว่า “น่าอับอายมาก” และสั่งให้ตรวจสอบทั้งเรื่องวินัยและทัศนคติ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการคนอื่น
ต่อมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองที่ 2871/2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ให้นายเสฏฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2569
คำสั่งระบุเหตุผลเพียงว่า “เพื่อประโยชน์ของทางราชการ” ไม่ได้ระบุเรื่องน้ำท่วมหรือการสอบสวนทางวินัยไว้ในเอกสาร ดังนั้น คำสั่งช่วยราชการกับกระบวนการตรวจสอบตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งจึงเป็นคนละส่วนกัน
เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ คือใคร
นายเสฏฐวุฒิเป็นข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อนมารับผิดชอบพื้นที่บ้านสร้าง เคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักฐานจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 317/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ระบุว่า ขณะนั้นนายเสฏฐวุฒิดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองเขื่อน ประเภทอำนวยการระดับต้น ก่อนให้ไปรักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประเภทอำนวยการระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
จากนั้นมีเอกสารและข่าวกิจกรรมของหน่วยงานราชการระบุชื่อเขาในตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างต่อเนื่องหลายปี อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปี 2569 ก่อนถูกสั่งไปช่วยราชการครั้งล่าสุด
ข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบได้ยังไม่พบประวัติส่วนตัวอย่างวันเดือนปีเกิด อายุ ภูมิลำเนา และประวัติการศึกษาอย่างครบถ้วนจากแหล่งราชการ จึงยังไม่ควรเติมข้อมูลส่วนนี้จากแหล่งที่ยืนยันไม่ได้
ทำงานบ้านสร้างมากว่า 4 ปี
ช่วงดำรงตำแหน่งที่บ้านสร้าง นายเสฏฐวุฒิมีบทบาทในงานพัฒนาพื้นที่หลายด้าน ทั้งการแก้ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมอาชีพ และการประสานหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้ร่วมกันทำงาน
หนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจคือการจัดการน้ำในพื้นที่บ้านสร้าง โดยเฉพาะตำบลบางแตน ซึ่งนำระบบธนาคารน้ำและการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำมาใช้ ก่อนต่อยอดไปยังงานเกษตรและการสร้างรายได้ในชุมชน
ผลงานของอำเภอและภาคีเครือข่ายทำให้ อำเภอบ้านสร้างได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ระดับประเทศ จากทั้งหมด 878 อำเภอในขณะนั้น โดยนายเสฏฐวุฒิเคยให้เครดิตความสำเร็จกับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีชื่อเป็นประธานและผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมแอปพลิเคชัน ThaiD งานพัฒนาอาชีพ และการท่องเที่ยวชุมชน
น้ำท่วมบ้านสร้าง ก่อนถูกเรียกเข้าช่วยราชการ
ปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนตุลาคม 2569 ปราจีนบุรีเผชิญน้ำท่วมหลายอำเภอ ขณะที่บ้านสร้างเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปลายทางของมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบน ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและประชาชนหลายพื้นที่ต้องอพยพ
ช่วงคืนวันที่ 5 ตุลาคม นายเสฏฐวุฒิยังมีชื่อร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง โดยสถานการณ์ในเวลานั้นกระทบครบ 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน ของอำเภอบ้านสร้าง
สองวันต่อมา วันที่ 7 ตุลาคม คำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเริ่มมีผล พร้อมกับรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่พอใจการทำงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่ และให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้าง
คำสั่งครั้งนี้มีระยะเวลา 30 วัน สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 และยังไม่ถือเป็นคำสั่งลงโทษทางวินัย หากผลตรวจสอบพบความผิด จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบราชการแยกต่างหาก
ดังนั้น เส้นทางของนายเสฏฐวุฒิในบ้านสร้างกินเวลามากกว่า 4 ปี จากวันที่เข้ามารักษาการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่วงที่อำเภอได้รับเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการพัฒนา ก่อนมาถึงสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2569 และคำสั่งให้กลับไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง
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