ญาติคาใจ พลทหารวัย 20 จบชีวิตหลังค่ายโคราช ทั้งที่นิสัยเป็นคนร่าเริง
วันนี้ (7 ตุลาคม 2569) น้ำ นิชนันท์ วังคะฮาต ดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 10 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเรียก (คลิกดูโพสต์ต้นฉบับ) ร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อสงสัยของครอบครัว พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ หรือ “น้ำ” อายุ 20 ปี ทหารกองประจำการรุ่นปี 2569 ผลัดที่ 1 สังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน กองพันเสนารักษ์ที่ 3 หลังถูกพบเสียชีวิตในพื้นที่ป่าด้านหลังร้านค้าสวัสดิการ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา
พลทหารฐิติกรมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ก่อนสมัครเข้ารับราชการทหารด้วยความสมัครใจ โดยขอประจำหน่วยเสนารักษ์ หลังผ่านการฝึกได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ร้านกาแฟสวัสดิการภายในค่าย
ครอบครัวเล่าว่า พลทหารฐิติกรนิสัยเป็นคนร่าเริง เปิดเผย มีเพื่อนจำนวนมาก ยังเคยวางแผนว่า หลังปลดประจำการ หากยังไม่มีงานทำจะเปิดร้านเครื่องดื่มหรือร้านกาแฟ ครอบครัวจึงยังไม่พบเหตุจูงใจที่ชัดเจนว่าจะทำให้เจ้าตัวตัดสินใจทำร้ายตัวเอง
ย้อนลำดับเหตุการณ์ก่อนพบร่าง
ข้อมูลจากกองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า พลทหารฐิติกรได้รับอนุญาตให้ลาพักกลับบ้านระหว่างวันที่ 1–10 กันยายน 2569 และมีกำหนดรายงานตัวภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน
ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน เจ้าตัวแจ้งจ่ากองร้อยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ว่า อาจเดินทางถึงหน่วยไม่เกินเวลา 20.00 น. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องรถโดยสาร ผู้บังคับบัญชาจึงรับทราบและอนุญาต แต่เมื่อถึงเวลาที่แจ้งไว้ยังไม่ปรากฏว่าเข้ารายงานตัวกับกองร้อย
เช้าวันที่ 11 กันยายน เวลา 06.30 น. กำลังพลที่ปฏิบัติงานบริเวณร้านค้าสวัสดิการพบกระเป๋าของพลทหารฐิติกรอยู่ด้านหลังร้าน แต่ไม่พบตัวบุคคล หน่วยจึงสอบถามกำลังพลและบุคคลใกล้ชิด ก่อนจัดกำลังออกค้นหาพื้นที่โดยรอบ
วันที่ 12 กันยายน หน่วยได้รับข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายและออกค้นหาอีกครั้ง กระทั่งเวลาประมาณ 13.00 น. กำลังพลจากหน่วยใกล้เคียงที่เข้าไปในพื้นที่ป่าพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณต้นไม้ จึงแจ้งผู้บังคับบัญชา ตำรวจ นิติเวช และกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำร่างส่งตรวจที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตามคำร้องขอของครอบครัว
ประเด็นสำคัญที่ครอบครัวต้องการคำตอบ คือ ช่วงเวลาตั้งแต่พลทหารฐิติกรเดินทางกลับมาถึงนครราชสีมา จนถึงเวลาพบร่างว่าเจ้าตัวอยู่ที่ใด พบใคร และเดินทางเข้าสู่พื้นที่ป่าได้อย่างไร
ครอบครัวอ้างข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยว่า ลักษณะร่างขณะพบอาจเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8–9 ชั่วโมง จึงเกิดคำถามว่า ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวอยู่ที่ไหน และเหตุใดกระเป๋าสัมภาระจึงถูกวางไว้ด้านหลังร้านกาแฟ
อีกประเด็นคือระยะทางจากจุดทำงานไปยังบริเวณพบร่าง ซึ่งครอบครัวระบุว่าอยู่ห่างออกไปมาก จึงต้องการให้ตรวจสอบว่าเจ้าตัวเดินทางไปเองหรือมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง รวมถึงใครเป็นผู้พบร่างคนแรกและเข้าไปในพื้นที่ด้วยเหตุใด
ญาติยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพร่างขณะพบ พร้อมขอให้เปิดเผยผลตรวจทางนิติเวชอย่างครบถ้วน ทั้งเวลาประมาณการเสียชีวิต ร่องรอยบาดเจ็บ และผลตรวจตัวอย่างทางการแพทย์ที่ครอบครัวร้องขอ
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตจากสภาพร่างเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ยืนยันสาเหตุหรือพฤติการณ์การเสียชีวิตได้ การวินิจฉัยต้องอาศัยผลชันสูตร เอกสารทางนิติเวช การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และพยานหลักฐานอื่นประกอบกัน
นางสาวนิชนันท์ระบุว่า ครอบครัวต้องการให้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่พลทหารฐิติกรอาจใช้เดินทางกลับเข้าค่าย รวมถึงบริเวณร้านกาแฟและทางเข้าสู่พื้นที่ป่า หลังได้รับแจ้งว่ากล้องบริเวณร้านกาแฟไม่สามารถใช้งานได้
ครอบครัวยังขอให้เร่งตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อดูว่าผู้เสียชีวิตติดต่อหรือสนทนากับใครเป็นคนสุดท้าย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์และความเคลื่อนไหวในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ ญาติต้องการทราบตัวบุคคลที่เคยพาพลทหารฐิติกรไปซื้อโทรศัพท์แบบผ่อนชำระ ตลอดจนบุคคลที่เคยให้เงิน 4,000 บาท สำหรับจ่ายค่างวดโทรศัพท์และใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อประกอบการตรวจสอบความสัมพันธ์และเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิต โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงว่า จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ยังไม่พบข้อบ่งชี้เรื่องความขัดแย้ง ความรุนแรง หรือการถูกทำร้าย พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจ ทีมแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
กองทัพภาคที่ 2 ระบุด้วยว่า การสรุปสาเหตุและพฤติการณ์การเสียชีวิตต้องรอผลตรวจทางนิติเวชและการสอบสวนอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่ควรสรุปว่าเป็นการทำร้ายตัวเอง อุบัติเหตุ หรือมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง
ด้านผลตรวจเบื้องต้นตามข้อมูลที่ครอบครัวได้รับเมื่อวันที่ 13 กันยายน ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ และไม่พบร่องรอยถูกทำรายบริเวณอื่น แต่ครอบครัวยังรอคำตอบจากผลตรวจฉบับสมบูรณ์ รวมถึงพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเดินทางและช่วงเวลาก่อนเสียชีวิต
ครอบครัวขอให้ตำรวจตรวจสอบทุกประเด็นอย่างละเอียด เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าพลทหารฐิติกรเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างไร และมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยยืนยันว่าต้องการข้อสรุปจากพยานหลักฐาน ไม่ต้องการกล่าวหาบุคคลใดโดยปราศจากหลักฐาน
หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญความทุกข์ใจอย่างหนัก สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง