กรมการปกครอง สั่งเด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ช่วยราชการตั้งแต่วันนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 10:55 น.
ด่วน! กรมการปกครอง สั่งเด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ช่วยราชการตั้งแต่วันนี้

อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามคำสั่งย้าย “นายอำเภอบ้านสร้าง” จ.ปราจีนบุรี ช่วยราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2569

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองที่ 2871/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการ ราย นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยข้าราชการ กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยกรมการปกครอง กรมการปกครอง เป็นประจำ

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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 10:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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