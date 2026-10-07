กรมการปกครอง สั่งเด้ง นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ช่วยราชการตั้งแต่วันนี้
อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามคำสั่งย้าย “นายอำเภอบ้านสร้าง” จ.ปราจีนบุรี ช่วยราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2569
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองที่ 2871/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการ ราย นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยข้าราชการ กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยกรมการปกครอง กรมการปกครอง เป็นประจำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
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