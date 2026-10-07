ใจหาย บิ๊กซีทยอยปิดอีก 1 สาขา แห่วิเคราะห์สาเหตุ คาดพิษเศรษฐกิจ-หมดสัญญา
บิ๊กซีสาขาชุมพรปิดกิจการแล้ว ก่อนสาขานวนครโบกมือลาช่วงต้นเดือนต.ค. ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุ คาดพิษเศรษฐกิจ-ยอดขายตก หรืออาจหมดสัญญาเช่า
ก่อนหน้านี้มีการแชร์ข่าวห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศปิดอย่างเป็นทางการ หลังเปิดบริการมานานกว่า 15 ปี ซึ่งทางห้างจัดแคมเปญลดล้างสต๊อกสินค้าที่คงเหลือในวันที่ 3-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และโทรทัศน์ ส่วนสาเหตุที่ปิดตัวลงนั้นคาดการณ์ว่ายอดขายและผู้ใช้บริการลดลง ประกอบกับครบกำหนดสัญญาเช่าพื้นที่
ล่าสุด เฟซบุ๊ก สรรสุณี สุขสวัสดิ์ เผยภาพหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาหนึ่งในจังหวัดชุมพร ซึ่งปิดให้บริการในวันที่ 30 กันยายน 2569
หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนหนึ่งรู้สึกใจหายที่ห้างสรรพสินค้าที่ตนเคยไปใช้บริการจะต้องปิดกิจการถาวร ขณะที่อีกส่วนตั้งข้อสงสัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุใดบิ๊กซีจึงปิดกิจการในเวลาที่ใกล้เคียงกัน บางส่วนคาดการณ์ว่าอาจจะเพราะหมดสัญญาเช่าที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นห้างสรรพสินค้าอื่นแทน
อย่างไรก็ดีคอมเมนต์อีกส่วนคาดการณ์สาเหตุที่ต้องปิดกิจการอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือยอดขายไม่ตรงตามเป้าหมาย
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