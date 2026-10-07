ใจหาย บิ๊กซีทยอยปิดอีก 1 สาขา แห่วิเคราะห์สาเหตุ คาดพิษเศรษฐกิจ-หมดสัญญา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 10:37 น.
บิ๊กซีสาขาชุมพรปิดตัว 30 ต.ค. 69
ภาพจาก Facebook : สรรสุณี สุขสวัสดิ์

บิ๊กซีสาขาชุมพรปิดกิจการแล้ว ก่อนสาขานวนครโบกมือลาช่วงต้นเดือนต.ค. ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุ คาดพิษเศรษฐกิจ-ยอดขายตก หรืออาจหมดสัญญาเช่า

ก่อนหน้านี้มีการแชร์ข่าวห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศปิดอย่างเป็นทางการ หลังเปิดบริการมานานกว่า 15 ปี ซึ่งทางห้างจัดแคมเปญลดล้างสต๊อกสินค้าที่คงเหลือในวันที่ 3-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และโทรทัศน์ ส่วนสาเหตุที่ปิดตัวลงนั้นคาดการณ์ว่ายอดขายและผู้ใช้บริการลดลง ประกอบกับครบกำหนดสัญญาเช่าพื้นที่

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สรรสุณี สุขสวัสดิ์ เผยภาพหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาหนึ่งในจังหวัดชุมพร ซึ่งปิดให้บริการในวันที่ 30 กันยายน 2569

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หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนหนึ่งรู้สึกใจหายที่ห้างสรรพสินค้าที่ตนเคยไปใช้บริการจะต้องปิดกิจการถาวร ขณะที่อีกส่วนตั้งข้อสงสัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุใดบิ๊กซีจึงปิดกิจการในเวลาที่ใกล้เคียงกัน บางส่วนคาดการณ์ว่าอาจจะเพราะหมดสัญญาเช่าที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นห้างสรรพสินค้าอื่นแทน

อย่างไรก็ดีคอมเมนต์อีกส่วนคาดการณ์สาเหตุที่ต้องปิดกิจการอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือยอดขายไม่ตรงตามเป้าหมาย

บิ๊กซีสาขาชุมพรปิดกิจการ
ภาพจาก Facebook : สุพรรณ ฐินะกุล
ชาวเน็ตวิเคราะห์สาเหตุบิ๊กซีสาขาชุมพรปิดกิจการ
ภาพจาก Facebook : สรรสุณี สุขสวัสดิ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 10:37 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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