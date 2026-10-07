ปุ้มปุ้ย เผยความรู้สึก กวินท์ หลังเลิกกัน วอนทุกคนซัพพอร์ต-รักเขาแทนด้วย
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เผยความรู้สึก กวินท์ ดูวาล หลังประกาศเลิกกันกลางดึก วอนทุกคนซัพพอร์ต-รักเขาแทนด้วย ยอมรับ เรื่องนี้มันหนักมากจริงๆ
ภายหลังจากที่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล ออกมาร่อนจดหมายประกาศลดสถานะความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาลง เหลือไว้เพียงแค่ความเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก ๆ ทั้งสองคน ท่ามกลางความเศร้าและตกใจของเหล่าแฟนคลับที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่า ปุ้มปุ้ย-กวินท์ จะตัดสินใจจบรัก 11 ปีไปแล้วจริง ๆ แต่ก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทั้งสองผ่านจุดนี้ไปให้ได้อย่างสวยงาม
เหนือสิ่งอื่นใด แม้ว่า ปุ้มปุ้ย จะเป็นคนออกมาประกาศลดสถานะเป็นคนแรก แต่เธอก็ยังคงเป็นห่วงอดีตสามี กวินท์ เหมือนเดิม โดยเธอเผยความรู้สึกของกวินท์ในตอนนี้ ยังไม่ค่อยโอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะมันหนักมาก ๆ สำหรับเขา ฝากทุกคนรอบข้างกวินท์ช่วยดูแลและมอบความรักให้กับเขาแทนเธอด้วย
“ปุ้มขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความห่วงใย ตัวปุ้ยเองกว่าจะมาถึงวันนี้ ปุ้ยผ่านช่วงที่ร้องไห้เสียใจ สับสน และพยายามกับความรู้สึกตัวเองมานานมากแล้ว แต่อีกคนที่ปุ้ยอยากฝากทุกคนไว้คือกวินท์ ตอนนี้เขายังไม่ค่อยโอเค และปุ้ยรู้ว่าเรื่องนี้หนักสำหรับเขามาก ฝากทุกคนซัพพอร์ตกวินท์ และมอบความรักให้เขาแทนปุ้ยด้วยนะ”
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อ้างอิงจาก : IG pantipa.a