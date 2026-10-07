เสก โลโซ ร่วมเฟรม ทักษิณ ถือไมค์คู่ แคปชั่นสั้น ๆ “ใจสั่งมา”
เสก โลโซ โพสต์ภาพยืนเคียงข้าง ทักษิณ ชินวัตร พร้อมถือไมโครโฟนคนละตัว หลังทั้งคู่เคยร่วมร้องเพลงกันจริงในเรือนจำคลองเปรมเมื่อปี 2568
เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ โพสต์ภาพถ่ายคู่กับ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผ่านเพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ตุลาคม 2569 พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “ใจสั่งมา”
ภายในภาพ เสกและทักษิณยืนเคียงข้างกันในห้องจัดเลี้ยง พร้อมถือไมโครโฟนคนละตัว
ทั้งคู่หันมายิ้มให้กล้อง จนแฟนเพลงต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้ทั้งคู่มีโอกาสร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ทักษิณเคยร่วมร้องเพลง “ใจสั่งมา” กับเสก โลโซ ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ระหว่างกิจกรรม “สร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี” ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน
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