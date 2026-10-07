เปิดหมายเลข ผู้สมัคร ประกันสังคมก้าวหน้า เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.69
เปิดหมายเลข ผู้สมัคร ประกันสังคมก้าวหน้า ทั้งฝั่งผู้ประกันตน-นายจ้าง ก่อนเข้าคูหา เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 2569
การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ลงเลือกตั้งแบ่งเป็น “ฝ่ายผู้ประกันตน” กับ “ฝ่ายนายจ้าง”
การลงคะแนนสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะผู้ประกันตน หรือนายจ้าง สามารถเลือกผู้สมัครที่ถูกใจได้ไม่เกิน 7 คนต่อ 1 ใบลงคะแนน และสามารถเลือกผสมข้ามทีมได้
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ประกันสังคมก้าวหน้า – Progressive Social Security ได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกผู้สมัครบอร์ดประกันสังคม 2569 ทั้งฝ่ายผู้ประกันตน และฝั่งนายจ้าง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ฝ่ายผู้ประกันตน เลือกยกทีมเขียน 7 เบอร์ 41 42 43 44 38 46 47
- หมายเลข 41 เริงฤทธิ์ ละออกิจ (ดอย)
- หมายเลข 42 ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (เอส)
- หมายเลข 43 นาริฐา โภไคยอนันต์ (ฝ้าย)
- หมายเลข 44 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (จั๊ก)
- หมายเลข 38 ลักษมี สุวรรณภักดี (มี่)
- หมายเลข 46 ปรารถนา โพธิ์ดี (หนึ่ง)
- หมายเลข 47 พรทิพย์ โม่งใหญ่ (เจี๊ยบ)
ฝ่ายนายจ้าง เลือกยกทีมเขียน 7 เบอร์ 62 63 64 65 66 67 68
- หมายเลข 62 อดิศร เกิดมงคล (บอม)
- หมายเลข 63 กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ (นิค)
- หมายเลข 64 ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ (เซี้ยม)
- หมายเลข 65 รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ (ปลั๊ก)
- หมายเลข 66 กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป (หมู)
- หมายเลข 67 สุโขทัย หัตถะรัชต์ (นัท)
- หมายเลข 68 ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร (น้ำตาล)
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ประจำปี 2569 ได้ทั้งเว็บไซต์ www.sso.go.th/sbe2/ , สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา , แอปพลิเคชัน SSO+ และ SMS (สำหรับผู้ที่ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับ สปส.)
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