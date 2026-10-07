ตงตง ขอโทษแฟนคลับ มือลั่นภาพหลุด ยอมรับเป็นรูปจริงในอดีต วอนอย่าส่งต่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:57 น.
ตงตง กฤษกร ขอโทษมือลั่นโพสต์ภาพสาวในห้องพัก

ตงตง กฤษกร แจงดราม่ามือลั่นโพสต์ภาพสาวปริศนา น้อมรับผิดขอโทษแฟนคลับ ยอมรับเป็นเรื่องจริงในอดีตที่จบลงแล้ว วอนชาวเน็ตหยุดแชร์

จากกรณี ตงตง กฤษกร กนกธร หรือ ตงตง เดอะสตาร์ นักแสดงหนุ่ม โพสต์ภาพผ่านสตอรี่อินสตาแกรม tongtong_thestar12 เผยภาพแผ่นหลังของหญิงสาวผมยาวในห้องพัก ก่อนภาพดังกล่าวจะถูกลบออกไปในเวลาต่อมา

ล่าสุด หนุ่มตงตง ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านบัญชี X @txngtxngts ระบุว่า “สวัสดีครับทุกคน ผมขอชี้แจงเรื่องภาพที่กำลังถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ และน่าจะมีคำถามมากมาย ผมอยากยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่า ภาพนั้นเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและได้สิ้นสุดลงแล้วครับ

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ผมยอมรับว่าเป็นความผิดของผมที่โพสต์ภาพนั้น และขอรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองโดยเข้าใจดีว่าการมีเหตุผลส่วนตัวหรือสภาพจิตใจในเวลานั้นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลสำหรับการกระทำครั้งนี้ได้

ผู้คนที่ผมให้ความสำคัญในวันนี้ งานที่ผมกำลังตั้งใจทำ รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกำลังสร้างขึ้นร่วมกับทุกคน ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสำหรับผม และมีความสำคัญกับผมมาก ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากขอโทษทางบริษัทและทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนผม รวมถึงเพื่อนนักแสดงทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ

ผมอยากจะขอโทษน้องบอส พาร์ทเนอร์ของผมเป็นพิเศษ บอสเป็นคนที่สำคัญกับผมมากๆ ทุกๆ อย่างที่เราผ่านมาด้วยกันมันมีค่าสำหรับผมและผมรู้ดีว่าสิ่งที่เราสร้างร่วมกันในผลงานชิ้นนี้ มีความหมายกับบอสมากแค่ไหน ผมจึงอยากจะขอโทษ สำหรับผลกระทบหรือความรู้สึกต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบอสจากเรื่องส่วนตัวของผมครับ

และผมต้องขอโทษจากใจจริงสำหรับแฟน ๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอด

ผมรู้ว่าหลายคนอาจรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมรู้ว่าบางคนอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ และผมเคารพในความรู้สึกของทุกคนครับ ผมเข้าใจหากทุกคนไม่สามารถให้อภัยผมได้ในทันที หลังจากนี้ผมจะระมัดระวังและรับผิดชอบกับการใช้ Social Media ของตัวเองให้มากขึ้นครับ

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ในขณะเดียวกัน ผมอยากจะขอความกรุณาทุกคนไม่เผยแพร่ ไม่ส่งต่อ หรือบันทึกภาพนั้น สุดท้ายนี้ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและผมอยากขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง รวมถึงอยากขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกคน บริษัท ทีมงาน และเพื่อนนักแสดงทุกคนที่เข้าใจผม

ผมต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งครับ

ตงตง กฤษกร

06/10/69”

ตงตง กฤษกร แจงปมภาพหลุด
ภาพจาก : @txngtxngts
ตงตง กฤษกร
ภาพจาก Instagram : tongtong_thestar12

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:57 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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