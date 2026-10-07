ตงตง ขอโทษแฟนคลับ มือลั่นภาพหลุด ยอมรับเป็นรูปจริงในอดีต วอนอย่าส่งต่อ
ตงตง กฤษกร แจงดราม่ามือลั่นโพสต์ภาพสาวปริศนา น้อมรับผิดขอโทษแฟนคลับ ยอมรับเป็นเรื่องจริงในอดีตที่จบลงแล้ว วอนชาวเน็ตหยุดแชร์
จากกรณี ตงตง กฤษกร กนกธร หรือ ตงตง เดอะสตาร์ นักแสดงหนุ่ม โพสต์ภาพผ่านสตอรี่อินสตาแกรม tongtong_thestar12 เผยภาพแผ่นหลังของหญิงสาวผมยาวในห้องพัก ก่อนภาพดังกล่าวจะถูกลบออกไปในเวลาต่อมา
ล่าสุด หนุ่มตงตง ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านบัญชี X @txngtxngts ระบุว่า “สวัสดีครับทุกคน ผมขอชี้แจงเรื่องภาพที่กำลังถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ และน่าจะมีคำถามมากมาย ผมอยากยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่า ภาพนั้นเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและได้สิ้นสุดลงแล้วครับ
ผมยอมรับว่าเป็นความผิดของผมที่โพสต์ภาพนั้น และขอรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองโดยเข้าใจดีว่าการมีเหตุผลส่วนตัวหรือสภาพจิตใจในเวลานั้นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลสำหรับการกระทำครั้งนี้ได้
ผู้คนที่ผมให้ความสำคัญในวันนี้ งานที่ผมกำลังตั้งใจทำ รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกำลังสร้างขึ้นร่วมกับทุกคน ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสำหรับผม และมีความสำคัญกับผมมาก ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากขอโทษทางบริษัทและทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนผม รวมถึงเพื่อนนักแสดงทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
ผมอยากจะขอโทษน้องบอส พาร์ทเนอร์ของผมเป็นพิเศษ บอสเป็นคนที่สำคัญกับผมมากๆ ทุกๆ อย่างที่เราผ่านมาด้วยกันมันมีค่าสำหรับผมและผมรู้ดีว่าสิ่งที่เราสร้างร่วมกันในผลงานชิ้นนี้ มีความหมายกับบอสมากแค่ไหน ผมจึงอยากจะขอโทษ สำหรับผลกระทบหรือความรู้สึกต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบอสจากเรื่องส่วนตัวของผมครับ
และผมต้องขอโทษจากใจจริงสำหรับแฟน ๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอด
ผมรู้ว่าหลายคนอาจรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมรู้ว่าบางคนอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ และผมเคารพในความรู้สึกของทุกคนครับ ผมเข้าใจหากทุกคนไม่สามารถให้อภัยผมได้ในทันที หลังจากนี้ผมจะระมัดระวังและรับผิดชอบกับการใช้ Social Media ของตัวเองให้มากขึ้นครับ
ในขณะเดียวกัน ผมอยากจะขอความกรุณาทุกคนไม่เผยแพร่ ไม่ส่งต่อ หรือบันทึกภาพนั้น สุดท้ายนี้ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและผมอยากขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง รวมถึงอยากขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกคน บริษัท ทีมงาน และเพื่อนนักแสดงทุกคนที่เข้าใจผม
ผมต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งครับ
ตงตง กฤษกร
06/10/69”
สวัสดีครับทุกคน ผมขอชี้แจงเรื่องภาพที่กำลังถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้
และน่าจะมีคำถามมากมาย ผมอยากยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่า ภาพนั้นเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและได้สิ้นสุดลงแล้วครับโฆษณา
ผมยอมรับว่าเป็นความผิดของผมที่โพสต์ภาพนั้น และขอรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองโดยเข้าใจดีว่าการมีเหตุผลส่วนตัวหรือสภาพจิตใจในเวลานั้นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลสำหรับการกระทำครั้งนี้ได้โฆษณา
ผู้คนที่ผมให้ความสำคัญในวันนี้ งานที่ผมกำลังตั้งใจทำ รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกำลังสร้างขึ้นร่วมกับทุกคน ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสำหรับผม และมีความสำคัญกับผมมาก ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากขอโทษทางบริษัทและทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนผม รวมถึงเพื่อนนักแสดงทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
ผมอยากจะขอโทษน้องบอส พาร์ทเนอร์ของผม เป็นพิเศษ บอสเป็นคนที่สำคัญกับผมมากๆ ทุกๆ อย่างที่เราผ่านมาด้วยกันมันมีค่าสำหรับผมและผมรู้ดีว่าสิ่งที่เราสร้างร่วมกันในผลงานชิ้นนี้ มีความหมายกับบอสมากแค่ไหน ผมจึงอยากจะขอโทษ สำหรับผลกระทบหรือความรู้สึกต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบอสจากเรื่องส่วนตัวของผมครับ
และผมต้องขอโทษจากใจจริงสำหรับแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอด
ผมรู้ว่าหลายคนอาจรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมรู้ว่าบางคนอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ และผมเคารพในความรู้สึกของทุกคนครับ ผมเข้าใจหากทุกคนไม่สามารถให้อภัยผมได้ในทันที หลังจากนี้ผมจะระมัดระวังและรับผิดชอบกับการใช้ Social Media ของตัวเองให้มากขึ้นครับ
ในขณะเดียวกัน ผมอยากจะขอความกรุณาทุกคนไม่เผยแพร่ ไม่ส่งต่อ หรือบันทึกภาพนั้น สุดท้ายนี้ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและผมอยากขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง รวมถึงอยากขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคน บริษัท ทีมงาน และเพื่อนนักแสดงทุกคนที่เข้าใจผม
ผมต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งครับ
ตงตง กฤษกร
06/10/69
— Tng (@txngtxngts) October 6, 2026
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