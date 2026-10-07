คอนโดภูเก็ตปี 2569 กลับมาโต โครงการใหม่เพิ่ม 44.8% ต่างชาติครองตลาด 67%

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:24 น.
คอนโดภูเก็ตปี 2569 กลับมาโต โครงการใหม่เพิ่ม 44.8% ต่างชาติครองตลาด 67%

ตลาดคอนโดภูเก็ตฟื้นตัวในครึ่งแรกปี 2569 จำนวนโครงการเปิดใหม่เพิ่มขึ้น 44.8% ยอดขายอสังหาริมทรัพย์โตมากกว่า 45% ต่างชาติครองสัดส่วนผู้ซื้อ 67% ขณะที่บางเทา–เชิงทะเลยังเป็นทำเลยอดนิยม

ตลาดคอนโดมิเนียมภูเก็ตกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 หลังชะลอลงในปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ CBRE ระบุว่า จำนวนโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่เพิ่มขึ้น 44.8% เมื่อเทียบกับครึ่งหลังปี 2568

การเปิดตัวโครงการรอบใหม่ยังนำโดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้พัฒนาโครงการระดับลักชัวรียังคงแข่งขันในทำเลชายฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบางเทา เชิงทะเล ลายัน และกมลา

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แม้จำนวนโครงการเปิดใหม่จะเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขคอนโดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกลับลดลง โดยครึ่งแรกปี 2569 มีโครงการสร้างเสร็จเพียง 3 โครงการ รวม 1,196 ยูนิต ลดลง 56.8% จากครึ่งหลังปี 2568 เนื่องจากหลายโครงการก่อสร้างล่าช้าหรือยังไม่พร้อมส่งมอบ

ตัวเลขดังกล่าวหมายความว่า ตลาดคอนโดภูเก็ตกำลังเติบโตในด้านการเปิดขายโครงการใหม่ แต่ยังไม่ได้เติบโตในอัตราเดียวกันเมื่อวัดจากจำนวนห้องที่ก่อสร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์

ยอดขายภูเก็ตโตมากกว่า 45% ต่างชาติซื้อ 67%

ด้านกำลังซื้อ CBRE เปิดเผยว่า ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตในช่วงครึ่งแรกปี 2569 เพิ่มขึ้นมากกว่า 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 โดยลูกค้าต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 67% ของผู้ซื้อทั้งหมด ส่วนลูกค้าชาวไทยอยู่ที่ประมาณ 33%

ตลาดระดับลักชัวรีและโครงการที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์โรงแรม หรือ Branded Residences เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจสูง เนื่องจากผู้ซื้อบางส่วนต้องการบ้านพักตากอากาศ ขณะที่อีกส่วนซื้อเพื่อปล่อยเช่าหรือถือเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

บางเทาและเชิงทะเลยังเป็นพื้นที่ยอดนิยม เนื่องจากมีทั้งชายหาด โรงแรมระดับหรู ร้านอาหาร โรงเรียนนานาชาติ และโครงการขนาดใหญ่รองรับการอยู่อาศัยระยะยาว ทำเลดังกล่าวจึงไม่ได้พึ่งนักท่องเที่ยวระยะสั้นเพียงกลุ่มเดียว

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ตลาดผ่านช่วงเปิดโครงการใหม่ครั้งใหญ่

ข้อมูลจาก Colliers Thailand ระบุว่า ระหว่างปี 2564–2568 ภูเก็ตมีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่รวม 45,066 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าการลงทุนมากกว่า 469,720 ล้านบาท

เฉพาะปี 2568 มีโครงการคอนโด บ้านจัดสรร และบ้านพักตากอากาศเปิดใหม่มากกว่า 72 โครงการ รวมกว่า 10,312 ยูนิต มูลค่าการลงทุนประมาณ 81,640 ล้านบาท ขณะที่คอนโดบางโครงการขายหมดในเวลาไม่นาน และบางแห่งมียอดขายประมาณ 50–70% ภายในเดือนแรกหลังเปิดตัว

กลุ่มผู้ซื้อหลักประกอบด้วยชาวไทย รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และคาซัคสถาน ส่วนความต้องการจากตะวันออกกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับปี 2569 Colliers ประเมินว่า ภูเก็ตจะมีคอนโดเปิดใหม่ประมาณ 6,000–8,000 ยูนิต หลังจากมีคอนโดเข้าสู่ตลาดรวมเกือบ 25,000 ยูนิตในช่วงปี 2567–2568 โดยทำเลหลักยังอยู่ที่บางเทา เชิงทะเล ราไวย์ กะตะ กะรน และตัวเมืองภูเก็ต

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ฟื้นตัวแต่ผู้ประกอบการต้องระวังอุปทาน

แม้จำนวนโครงการเปิดใหม่ครึ่งแรกปี 2569 เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีก่อน แต่ภาพรวมทั้งปียังมีแนวโน้มต่ำกว่าช่วงที่ตลาดเปิดตัวโครงการอย่างร้อนแรงในปี 2567 ผู้ประกอบการจึงเลือกเปิดโครงการตามจังหวะตลาดมากขึ้น พร้อมเน้นทำเล รูปแบบห้อง บริการหลังการขาย และการบริหารโครงการเพื่อสร้างความแตกต่าง

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Colliers มองว่า ตลาดที่อยู่อาศัยภูเก็ตกำลังเข้าสู่ช่วงขยายตัวรอบใหม่ โดยมีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว การกลับมาของลูกค้าต่างชาติ และความเชื่อมั่นของผู้พัฒนาโครงการเป็นแรงสนับสนุน อย่างไรก็ตาม อุปทานคอนโดที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2566–2567 ทำให้การแข่งขันยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะโครงการที่ไม่มีจุดขายแตกต่างจากคู่แข่ง

อีกปัจจัยที่ต้องจับตาคือภาวะการท่องเที่ยว โดยครึ่งแรกปี 2569 จำนวนผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ที่ 4.39 ล้านคน ลดลง 1.4% จาก 4.46 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปี 2568 ขณะที่อัตราเข้าพักโรงแรมลดลงเล็กน้อย 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์

ดังนั้น การเติบโตของตลาดคอนโดภูเก็ตปี 2569 จึงยังมีลักษณะเลือกทำเลและเลือกโครงการ ผู้พัฒนาที่มีฐานทุนแข็งแรง ทำเลชัดเจน และจับกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้ตรงความต้องการ มีโอกาสทำยอดขายได้ดีกว่าโครงการที่เข้าสู่ตลาดโดยอาศัยกระแสการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:24 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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