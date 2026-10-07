คนขับเซ็ง! สาวเมียนมา เอาแต่นั่งเล่นมือถือ เมารถอ้วกแตกใส่รถ ตีมึนฟังไม่รู้เรื่อง
คนขับเซ็ง! สาวเมียนมา เอาแต่นั่งเล่นมือถือ เมารถอ้วกแตกใส่รถ เลอะเต็มเบาะที่นั่ง แถมตีมึนฟังไม่รู้เรื่อง จนต้องตะโกนไล่ลงจากรถ
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องบันทึกภาพในรถยนต์คันหนึ่ง เป็นภาพผู้โดยสารหญิงชาวเมียนมาที่กำลังโดยสารบนรถซึ่งเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
เพจระบุว่า ผู้โดยสารรายนี้เป็นลูกค้าคนแรกของคนขับในวันนั้น ซึ่งขณะโดยสารหญิงชาวเมียนมานั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดทาง ทั้งแชตและวิดีโอคอล จนมีอาการเมารถและอาเจียนเลอะบริเวณเบาะที่นั่ง และคนขับพยายามบอกให้ผู้โดยสารลงจากรถไปก่อน
แต่ด้วยความที่ผู้โดยสารฟังภาษาไทยไม่ออก จึงไม่เข้าใจสิ่งที่คนขับพูด และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร ท่าทางดูมึนงง ก่อนที่คนขับจะใช้น้ำเสียงดุมากขึ้นพร้อมกับรีบหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดเบาะที่นั่ง
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “เอ็นดูเหมือนคุณแม่ดุลูกเลยครับ” , “เจอแบบนี้ เพลียเลย” , “นั่งเล่นมือถือตลอดรถโยกไปโยกมาก็เมารถแล้วครับ…” , “เมารถดันเล่นโทรศัพท์ก็อ้วกสิครับไม่เหลือ” , “คือ ถ้ารีบลงมันเลอะน้อยไง แทนที่จะประคองไปข้างนอก ปล่อยไหลลง นั่งมึน”
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