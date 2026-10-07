ย้อนคำพูด ปุ้มปุ้ย 3 เดือนก่อน รับชีวิตคู่กับ กวินท์ พังไม่เป็นท่า 4 ปีเต็ม หลังมีลูก
ย้อนคำพูด ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา 3 เดือนก่อน ยอมรับตรง ๆ ชีวิตคู่กับ กวินท์ ดูวาล เคยพังไม่เป็นท่า 4 ปีเต็ม หลังมีลูก กระทั่งตัดสินใจจบรัก 11 ปี
เรียกได้ว่าเป็นการประกาศข่าวช็อกกลางดึกที่ทำเอาชาวเน็ตตั้งตัวกันแทบไม่ทัน เมื่อจู่ ๆ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ออกมายืนยันชัดเจนว่า เธอและสามี กวินท์ ดูวาล ได้ตัดสินใจลดสถานะจากคู่สามีภรรยา เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกน้อยทั้ง 2 คนเท่านั้น หลังจากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ทั้งสองถูกจับตาอย่างหนักจากการอันฟอลไอจี โพสต์เศร้า และรูปภาพถูกลบเกลี้ยงโซเชียล
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ล่าสุดชาวเน็ตแห่ย้อนดูคลิป เมื่อครั้ง ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ให้สัมภาษณ์ในรายการ Mummy Diary เมื่อ 3 เดือนก่อนหน้านี้ โดยเธอเปิดใจในรายการถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนและกวินท์หลังมีลูก 2 คนมันเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนานถึง 4 ปีเต็ม ๆ ปุ้มปุ้ยเล่าว่า
“ตอนแรกอยู่ด้วยกัน 2 คน หลังมีลูกสำหรับตนคือพัง โคตรพัง 4 ปีแรกที่เลี้ยงไซอัลยังอินอยู่กับลูก ก็เลยยังไม่รู้สึกอะไร พอมีลูกอีกคน อยู่ดี ๆ ก็โฟกัสขึ้นมาถึงความเป็นผู้หญิง ความแฟน ความเป็นคู่รักมันหายไปเลย 4 ปี แค่ดูหนังรัก กลายเป็นว่าเรากลับรู้สึกกับมันมาก ๆ ยิ่งดูหนังเกาหลี หนังจีนที่เขารักกันมาก ๆ เราสามารถนั่งร้องไห้ได้เลยว่ามันจบแล้ว
ซึ่งกวินท์เป็นคนที่รู้สึกว่าขาดชีวิตคู่รักไปก่อนที่ตนจะรู้สึกในช่วง 1-2 ปีแรกที่เลี้ยงไซอัล เขาเคยพูดว่าสนใจแต่ลูกไม่สนใจเขาเลย แต่ ณ ตอนนั้นเราไม่เข้าใจ เราโฟกัสแค่ลูก แล้วพอตอนนี้ลูกพูดได้ ทำกิจกรรมได้ กลายเป็นว่ากวินท์ก็เข้ามาโฟกัสกับลูก อินกับลูก แล้วเราเองก็เลยเพิ่งจะมารู้สึก
แล้วก็ไม่คุย แต่แสดงออกในทางงอน ประชด หรือใช้การเงียบไปเลย ผู้ชายก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไร ก็เพิ่งจะมาได้คุยกันประมาณ 1-2 เดือนที่แล้ว ว่าตัวเราเองต้องการอะไร พูดออกไปตรง ๆ ซึ่งตัวกวินท์เองก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดีขึ้น”
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อ้างอิงจาก : รายการ Mummy Diary