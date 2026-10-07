ย้อนคำพูด ปุ้มปุ้ย 3 เดือนก่อน รับชีวิตคู่กับ กวินท์ พังไม่เป็นท่า 4 ปีเต็ม หลังมีลูก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:49 น.
ย้อนคำพูด ปุ้มปุ้ย 3 เดือนก่อน รับชีวิตคู่กับ กวินท์ พังไม่เป็นท่า 4 ปีเต็ม หลังมีลูก

ย้อนคำพูด ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา 3 เดือนก่อน ยอมรับตรง ๆ ชีวิตคู่กับ กวินท์ ดูวาล เคยพังไม่เป็นท่า 4 ปีเต็ม หลังมีลูก กระทั่งตัดสินใจจบรัก 11 ปี

เรียกได้ว่าเป็นการประกาศข่าวช็อกกลางดึกที่ทำเอาชาวเน็ตตั้งตัวกันแทบไม่ทัน เมื่อจู่ ๆ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ออกมายืนยันชัดเจนว่า เธอและสามี กวินท์ ดูวาล ได้ตัดสินใจลดสถานะจากคู่สามีภรรยา เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกน้อยทั้ง 2 คนเท่านั้น หลังจากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ทั้งสองถูกจับตาอย่างหนักจากการอันฟอลไอจี โพสต์เศร้า และรูปภาพถูกลบเกลี้ยงโซเชียล

ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป

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ล่าสุดชาวเน็ตแห่ย้อนดูคลิป เมื่อครั้ง ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ให้สัมภาษณ์ในรายการ Mummy Diary เมื่อ 3 เดือนก่อนหน้านี้ โดยเธอเปิดใจในรายการถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนและกวินท์หลังมีลูก 2 คนมันเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนานถึง 4 ปีเต็ม ๆ ปุ้มปุ้ยเล่าว่า

“ตอนแรกอยู่ด้วยกัน 2 คน หลังมีลูกสำหรับตนคือพัง โคตรพัง 4 ปีแรกที่เลี้ยงไซอัลยังอินอยู่กับลูก ก็เลยยังไม่รู้สึกอะไร พอมีลูกอีกคน อยู่ดี ๆ ก็โฟกัสขึ้นมาถึงความเป็นผู้หญิง ความแฟน ความเป็นคู่รักมันหายไปเลย 4 ปี แค่ดูหนังรัก กลายเป็นว่าเรากลับรู้สึกกับมันมาก ๆ ยิ่งดูหนังเกาหลี หนังจีนที่เขารักกันมาก ๆ เราสามารถนั่งร้องไห้ได้เลยว่ามันจบแล้ว

ซึ่งกวินท์เป็นคนที่รู้สึกว่าขาดชีวิตคู่รักไปก่อนที่ตนจะรู้สึกในช่วง 1-2 ปีแรกที่เลี้ยงไซอัล เขาเคยพูดว่าสนใจแต่ลูกไม่สนใจเขาเลย แต่ ณ ตอนนั้นเราไม่เข้าใจ เราโฟกัสแค่ลูก แล้วพอตอนนี้ลูกพูดได้ ทำกิจกรรมได้ กลายเป็นว่ากวินท์ก็เข้ามาโฟกัสกับลูก อินกับลูก แล้วเราเองก็เลยเพิ่งจะมารู้สึก

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แล้วก็ไม่คุย แต่แสดงออกในทางงอน ประชด หรือใช้การเงียบไปเลย ผู้ชายก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไร ก็เพิ่งจะมาได้คุยกันประมาณ 1-2 เดือนที่แล้ว ว่าตัวเราเองต้องการอะไร พูดออกไปตรง ๆ ซึ่งตัวกวินท์เองก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดีขึ้น”

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อ้างอิงจาก : รายการ Mummy Diary

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:49 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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