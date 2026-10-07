ผู้ว่าไอจิตำหนิแรง โค้ชเทคบอลไทยบ่นอาหารน้อย ลั่น เรียกยอดวิว “ไม่น่ามาแต่แรก”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:31 น.
ผู้ว่าไอจิไม่พอใจ โค้ชเทคบอลไทยบ่นอาหารน้อย ตั้งคำถาม “มาเพื่อเรียกยอดวิวหรือ”
ภาพจาก : Mainichi

ฮิเดอากิ โอมูระ (Hideaki Ohmura) ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีทีมเทคบอลไทยเผยแพร่คลิปพูดถึงอาหารที่สนามแข่งขันว่ามีปริมาณน้อย พร้อมตั้งคำถามว่าการโพสต์คลิปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดรับชมหรือไม่

สำนักข่าว Mainichi รายงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ว่า โอมูระกล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างการแถลงข่าวประจำ หลังการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ไอจิ นาโกยา 2026 ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม

ผู้ว่าฯ ไอจิกล่าวถึงผู้ที่เผยแพร่คลิปว่า เขาสงสัยว่า “มาทำอะไรกันแน่” ก่อนพูดว่า “ไม่อยากให้มา” จากนั้นกล่าวถึงการพูดว่าอาหารมีเพียงเท่านี้ว่าเป็นการวิจารณ์ที่มากเกินไป พร้อมตั้งคำถามว่า “มาเพื่อเรียกยอดวิวหรือเปล่า” และย้ำว่าไม่อยากให้คนที่ทำเช่นนี้มาเข้าร่วมการแข่งขัน

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ต้นเหตุของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน หลัง “โค้ชโอ๊ต” เรวัต ผาบชมภู หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทย เผยแพร่คลิปรีวิวอาหารกลางวันที่สนามแข่งขันผ่านเพจ Teqball Thailand Inside

ภายในคลิป โค้ชโอ๊ตพูดแซวเรื่องปริมาณอาหารว่า “ให้น้อยจัง” รวมถึงการเลือกผักที่ให้เลือกเพียงหนึ่งอย่าง หากต้องการผักสองอย่างก็ไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ คลิปมีลักษณะพูดคุยติดตลก ไม่ใช่การยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน

หลังคลิปถูกเผยแพร่ เพจ Teqball Thailand Inside แจ้งเพิ่มเติมว่า ทีมไทยได้จัดหาอาหารให้นักกีฬาเพิ่มแล้ว โดยออกไปรับประทานอาหารนอกร้านบริเวณสนาม พร้อมขอบคุณแฟนกีฬาที่แสดงความเป็นห่วง

กระแสวิจารณ์เรื่องอาหารทำให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ไอจิ นาโกยา หรือ AINAGOC ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน ชี้แจงว่า รับทราบว่ามีนักกีฬาบางทีมโพสต์วิจารณ์คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่สนามเทคบอล แต่ยืนยันว่า อาหารและเครื่องดื่มในประเด็นนี้ไม่ได้จัดเตรียมโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

เทคบอลถูกเพิ่มเข้าสู่โปรแกรมเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ตามคำขอของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ OCA ภายใต้เงื่อนไขว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ต้องรับผิดชอบงานดำเนินการแข่งขันและค่าใช้จ่ายของกีฬาชนิดนี้ โดยเรื่องที่พักและอาหารอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรกีฬาที่ดูแลเทคบอล

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กรณีนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังโอมูระกล่าวขอโทษนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการดำเนินงานของเอเชียนเกมส์ โดยวันที่ 4 ตุลาคม เขายอมรับว่าฝ่ายจัดได้รับข้อร้องเรียนหลายเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนักกีฬา และขอโทษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันคือ นักกีฬาถูกนำขึ้นรถบัสผิดคันจนทำให้การแข่งขันบางรายการเริ่มล่าช้า โอมูระระบุว่าฝ่ายจัดรับฟังคำวิจารณ์อย่างจริงจัง พร้อมยอมรับว่าตลอดการแข่งขันต้องแก้ปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เป็นรายวัน อย่างไรก็ตาม คำขอโทษครั้งนั้นเป็นเรื่องการขนส่งและการดำเนินงาน ไม่ได้หมายถึงอาหารที่สนามเทคบอล

สำหรับผลงานในสนาม ทีมเทคบอลไทยส่งแข่งขัน 3 ประเภท จากทั้งหมด 5 ประเภทที่ชิงเหรียญ และคว้าเหรียญทองได้ครบทั้ง 3 รายการ ได้แก่ คู่ผสม สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ พักตร์พงษ์ เดชเจริญ คู่หญิง สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ จุฑาทิพย์ กันทะธง และคู่ชาย สรศักดิ์ เทาศิริ กับ จีรติ จันทร์เลียง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 09:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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