กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 06:01 น.
กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต

กวินท์ ดูวาล โพสต์เศร้า หลังยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ลั่น อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต ขอโทษลูกรักษาบ้านหลังเดิมไม่ได้ ยันจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด

ประกาศยุติความสัมพันธ์กันอีกคู่แล้ว สำหรับ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล ที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (6 ต.ค. 69) ฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ข้อความยืนยันสถานะล่าสุดว่าทั้งสองตัดสินใจแยกทางกันในฐานะสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างดีแล้ว หลังทั้งสองพยายามประคับประคองชีวิตกันมาตลอด

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ล่าสุด กวินท์ ดูวาล ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว gavind.ig เช่นกัน โดยโพสต์ข้อความฝากถึงลูก ๆ ทั้งสองคนถึงการตัดสินใจที่แสนเจ็บปวดในครั้งนี้ระหว่างความสัมพันธ์ของเขาและ ปุ้มปุ้ย แต่ยังยืนยันที่จะยังคงทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน หรือสถานะความสัมพันธ์กับแม่ของลูกจะเปลี่ยนไป แต่ความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงหนักแน่นเหมือนเดิมเสมอ

“ถึง ไซอัล และ วานิลลา

พ่อขอโทษนะลูก พ่อพยายามรักษาครอบครัวของเราไว้ให้ดีที่สุดแล้ว พยายามทำทุกอย่างเท่าที่สามีคนหนึ่ง และพ่อคนหนึ่งจะทำได้ เพราะสิ่งที่พ่ออยากเห็นมาตลอด คือการที่ลูกทั้งสองได้เติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน

แต่สุดท้าย พ่อต้องยอมรับว่าพ่อทำมันไม่สำเร็จ และนี่คงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตที่พ่อต้องบอกกับลูก

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พ่อร้องไห้ตอนที่เขียนข้อความนี้ ระหว่างพ่อกับแม่ เราได้พยายามรักษาครอบครัวและความสัมพันธ์ของเราไว้อย่างดีที่สุดแล้ว เราได้ผ่านการคิดและไตร่ตรองกันมาอย่างถี่ถ้วนจนมาถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจร่วมกัน

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วันหนึ่งเมื่อลูกโตพอและได้อ่านข้อความนี้ พ่อหวังว่าลูกจะเข้าใจว่า พ่ออาจรักษาความสัมพันธ์ในฐานะสามีไว้ไม่ได้ แต่พ่อจะไม่มีวันหยุดทำหน้าที่ในฐานะ “พ่อ”

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ไม่ว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เมื่อไหร่ที่ลูกต้องการพ่อ พ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอ เพราะสำหรับพ่อ ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน ความรักที่พ่อมีให้ไซอัลและวานิลลาไม่มีวันเปลี่ยน และไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้ ลูกทั้งสองคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพ่อ และไม่ว่าครอบครัวของเราจะอยู่ในรูปแบบไหน ลูกจะมีพ่อคนนี้อยู่ข้าง ๆ เสมอ

พ่อขอโทษที่รักษาบ้านหลังเดิมของเราไว้ไม่ได้ แต่พ่อสัญญาว่า พ่อจะรักษาความเป็น “ครอบครัว” ของเราในแบบที่พ่อทำได้ให้ดีที่สุด

ขอบคุณที่รักสำหรับความทรงจำดี ๆ และกวินท์ก็ยังขอพูดเหมือนเดิมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของกวินท์ รักลูกทั้งสองเสมอ และตลอดไป

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พ่อ”

กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต-1
ภาพจาก : IG gavind.ig
กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต-2
ภาพจาก : IG gavind.ig
กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต-3
ภาพจาก : IG gavind.ig
กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต-4
ภาพจาก : IG gavind.ig
กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต-5
ภาพจาก : IG pantipa.a
กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต-6
ภาพจาก : IG pantipa.a

 

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อ้างอิงจาก : IG gavind.ig

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 06:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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