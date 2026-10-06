กวินท์ โพสต์เศร้า ยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต
กวินท์ ดูวาล โพสต์เศร้า หลังยุติสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ลั่น อีกหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดของชีวิต ขอโทษลูกรักษาบ้านหลังเดิมไม่ได้ ยันจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด
ประกาศยุติความสัมพันธ์กันอีกคู่แล้ว สำหรับ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล ที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (6 ต.ค. 69) ฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ข้อความยืนยันสถานะล่าสุดว่าทั้งสองตัดสินใจแยกทางกันในฐานะสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างดีแล้ว หลังทั้งสองพยายามประคับประคองชีวิตกันมาตลอด
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ล่าสุด กวินท์ ดูวาล ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว gavind.ig เช่นกัน โดยโพสต์ข้อความฝากถึงลูก ๆ ทั้งสองคนถึงการตัดสินใจที่แสนเจ็บปวดในครั้งนี้ระหว่างความสัมพันธ์ของเขาและ ปุ้มปุ้ย แต่ยังยืนยันที่จะยังคงทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน หรือสถานะความสัมพันธ์กับแม่ของลูกจะเปลี่ยนไป แต่ความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงหนักแน่นเหมือนเดิมเสมอ
“ถึง ไซอัล และ วานิลลา
พ่อขอโทษนะลูก พ่อพยายามรักษาครอบครัวของเราไว้ให้ดีที่สุดแล้ว พยายามทำทุกอย่างเท่าที่สามีคนหนึ่ง และพ่อคนหนึ่งจะทำได้ เพราะสิ่งที่พ่ออยากเห็นมาตลอด คือการที่ลูกทั้งสองได้เติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน
แต่สุดท้าย พ่อต้องยอมรับว่าพ่อทำมันไม่สำเร็จ และนี่คงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตที่พ่อต้องบอกกับลูก
พ่อร้องไห้ตอนที่เขียนข้อความนี้ ระหว่างพ่อกับแม่ เราได้พยายามรักษาครอบครัวและความสัมพันธ์ของเราไว้อย่างดีที่สุดแล้ว เราได้ผ่านการคิดและไตร่ตรองกันมาอย่างถี่ถ้วนจนมาถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจร่วมกัน
วันหนึ่งเมื่อลูกโตพอและได้อ่านข้อความนี้ พ่อหวังว่าลูกจะเข้าใจว่า พ่ออาจรักษาความสัมพันธ์ในฐานะสามีไว้ไม่ได้ แต่พ่อจะไม่มีวันหยุดทำหน้าที่ในฐานะ “พ่อ”
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ไม่ว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เมื่อไหร่ที่ลูกต้องการพ่อ พ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอ เพราะสำหรับพ่อ ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน ความรักที่พ่อมีให้ไซอัลและวานิลลาไม่มีวันเปลี่ยน และไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้ ลูกทั้งสองคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพ่อ และไม่ว่าครอบครัวของเราจะอยู่ในรูปแบบไหน ลูกจะมีพ่อคนนี้อยู่ข้าง ๆ เสมอ
พ่อขอโทษที่รักษาบ้านหลังเดิมของเราไว้ไม่ได้ แต่พ่อสัญญาว่า พ่อจะรักษาความเป็น “ครอบครัว” ของเราในแบบที่พ่อทำได้ให้ดีที่สุด
ขอบคุณที่รักสำหรับความทรงจำดี ๆ และกวินท์ก็ยังขอพูดเหมือนเดิมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของกวินท์ รักลูกทั้งสองเสมอ และตลอดไป
พ่อ”
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อ้างอิงจาก : IG gavind.ig