ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 23:33 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 00:10 น.
ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป

ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม วอนชาวเน็ตหยุดโยงข่าวมั่ว จากนี้ขอทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกทั้งสองต่อไป

ไม่ต้องคาดเดากันอีกแล้วกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนางแบบสาวตัวแม่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และนักร้องหนุ่ม กวินท์ ดูวาล โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตาชีวิตรัก เพราะจู่ ๆ ในหน้าอินสตาแกรมของ กวินท์ กลับลบรูปภรรยาและลูก ๆ ออกไปจนเกลี้ยง เหลือเพียงโพสต์ล่าสุดเพียงโพสต์เดียว ซึ่งเป็นการรวบรวมโมเมนต์ของตัวเองและครอบครัวเอาไว้เพียง 20 รูปเท่านั้น

ขณะที่สาวปุ้มปุ้ยก็อันฟอลโลว์ไอจีสามีตัวเอง ทั้งยังโพสต์ข้อความว่า “วันที่คุณหลุดพ้น คุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต” พร้อมใส่เพลง “แค่ไม่ต้องรักใคร (Play Safe) ของวง FOOL STEP” ประกอบอีก ยิ่งทำให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งสองหรือไม่ หรืออาจเป็นแค่การเตรียมโปรโมตผลงานเพลงใหม่ของฝ่ายชายหรือเปล่า

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เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง

แต่ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (6 ต.ค. 69) ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรก หลังถูกสังคมจับตาความสัมพันธ์กับสามี กวินท์ ดูวาล โดยเธอได้โพสต์ข้อความประกาศยืนยันการลดสถานะการเป็นสามีภรรยากับกวินท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“วันนี้ปุ้ยและกวินได้ตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยา กระบวนการการตัดสินใจในครั้งนี้ผ่านการคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองมาอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์ เราทั้งสองต่างใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการปรับปรุง แก้ไขและทดลอง เพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้น จนมาถึงวันนี้ การเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ อาจเป็น solution ที่เหมาะสมกับเรา ณ ปัจจุบันมากกว่า

ตลอดระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมา เราผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีและอุปสรรคต่าง ๆ มากมายและสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของเรา คือการได้ลูกทั้งสองคน

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ถ้าวันหนึ่งไซอัลกับวานิลลาโตพอและกลับมาอ่านข้อความนี้ อยากให้รู้ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะลูกทั้ง 2 มามี้กับแดดี้ แค่เลือกที่จะรักและดูแลกันในอีกสถานะหนึ่ง และเราจะยังอยู่ข้างหนูในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา

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เรายังคงเป็นครอบครัวและ safe zone ของลูกเสมอ ถึงแม้ว่าเราอาจไม่ได้เดินต่อไปในฐานะสามีภรรยา แต่เราจะยังคงเดินเคียงข้างลูก ในฐานะพ่อและแม่ตลอดไป

สุดท้ายนี้ไม่อยากให้เรื่องการสิ้นสุดความสัมพันธ์เรากลายเป็นเรื่องของการหาสาเหตุว่าใครผิดหรือถูก เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เราต่างก็ได้ทำดีที่สุดในแบบของเราแล้ว

จึงอยากขอให้ทุกคน เคารพพื้นที่ ความเข้าใจ และความเป็นส่วนตัวกับเราทั้งคู่ในการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต

ขอยืนยันตรงนี้ว่า ไม่มีเรื่องมือที่สามนะคะ ตอนนี้เรื่องถูกโยงไปไกลมาก และไม่อยากให้ใครต้องกลายเป็นคนผิดจากเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง เรื่องของคนสองคนมีรายละเอียดมากกว่าที่คนนอกจะเห็น และเราไม่ควรกล่าวหาใครจากเรื่องที่เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง

ขอบคุณสำหรับทุกความรัก การสนับสนุน ความปรารถนาดี และความเข้าใจที่ทุกคนมีให้เราทั้งคู่เสมอมา”

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ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป-1
ภาพจาก : IG pantipa.a
ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป-2
ภาพจาก : IG pantipa.a

นอกจากนั้น ปุ้มปุ้ย ยังได้ระบุแคปชั่นฝากถึงลูก ๆ ทั้งสองคนของเธอ คือ น้องไซอัลบลู น้องวานิลลา และแน่นอนว่า ปุ้มปุ้ย ก็ได้ฝากข้อความถึง กวินท์ ผ่านแคปชั่นด้วยเช่นกัน ระบุว่า

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“ถึงไซอัลกับวานิลลา

แม่อาจไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้ง และอาจไม่ได้ทำทุกอย่างได้ดีที่สุด แต่อยากให้หนูสองคนรู้ว่า ในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม่รักหนูสุดหัวใจเสมอ

ตลอดชีวิตของแม่ ไม่มีวันไหนเลยที่แม่รักอะไร มากกว่าการได้เป็นแม่ของไซอัลกับวานิลลา และไม่ว่าแม่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกกี่ครั้ง ทุกชีวิตของแม่ จะมีหนูสองคนอยู่ในนั้นเสมอ

ถึงกวินท์

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เราก็ยังจะเลือกเธอเหมือนเดิมและไม่ขอแก้ไขอะไร ถึงวันนี้เราจะจบกันในฐานะคู่รักแล้ว แต่ปุ้ยโตมากับกวิน เราใช้ชีวิตด้วยกันมาเป็นสิบปี มีลูกด้วยกัน และกวินจะเป็นครอบครัวของปุ้ยในอีกรูปแบบหนึ่งเสมอ ปุ้ยยังหวังดีกับกวินในฐานะคนในครอบครัวและพ่อของลูก ๆ ไม่ต้องเลือกข้าง ไม่ต้องโทษใครเลย แค่ช่วยกันดูแลคนสองคนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ก็พอ”

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ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป-3
ภาพจาก : IG pantipa.a
ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป-4
ภาพจาก : IG pantipa.a
ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป-5
ภาพจาก : IG pantipa.a
ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป-6
ภาพจาก : IG pantipa.a

 

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อ้างอิงจาก : IG pantipa.a

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 23:33 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2569 00:10 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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