ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม ขอทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไป
ชัดเจน! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิก กวินท์ ดูวาล ยันไม่มีมือที่สาม วอนชาวเน็ตหยุดโยงข่าวมั่ว จากนี้ขอทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกทั้งสองต่อไป
ไม่ต้องคาดเดากันอีกแล้วกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนางแบบสาวตัวแม่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และนักร้องหนุ่ม กวินท์ ดูวาล โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตาชีวิตรัก เพราะจู่ ๆ ในหน้าอินสตาแกรมของ กวินท์ กลับลบรูปภรรยาและลูก ๆ ออกไปจนเกลี้ยง เหลือเพียงโพสต์ล่าสุดเพียงโพสต์เดียว ซึ่งเป็นการรวบรวมโมเมนต์ของตัวเองและครอบครัวเอาไว้เพียง 20 รูปเท่านั้น
ขณะที่สาวปุ้มปุ้ยก็อันฟอลโลว์ไอจีสามีตัวเอง ทั้งยังโพสต์ข้อความว่า “วันที่คุณหลุดพ้น คุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต” พร้อมใส่เพลง “แค่ไม่ต้องรักใคร (Play Safe) ของวง FOOL STEP” ประกอบอีก ยิ่งทำให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งสองหรือไม่ หรืออาจเป็นแค่การเตรียมโปรโมตผลงานเพลงใหม่ของฝ่ายชายหรือเปล่า
เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง
แต่ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (6 ต.ค. 69) ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรก หลังถูกสังคมจับตาความสัมพันธ์กับสามี กวินท์ ดูวาล โดยเธอได้โพสต์ข้อความประกาศยืนยันการลดสถานะการเป็นสามีภรรยากับกวินท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“วันนี้ปุ้ยและกวินได้ตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยา กระบวนการการตัดสินใจในครั้งนี้ผ่านการคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองมาอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์ เราทั้งสองต่างใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการปรับปรุง แก้ไขและทดลอง เพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้น จนมาถึงวันนี้ การเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ อาจเป็น solution ที่เหมาะสมกับเรา ณ ปัจจุบันมากกว่า
ตลอดระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมา เราผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีและอุปสรรคต่าง ๆ มากมายและสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของเรา คือการได้ลูกทั้งสองคน
ถ้าวันหนึ่งไซอัลกับวานิลลาโตพอและกลับมาอ่านข้อความนี้ อยากให้รู้ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะลูกทั้ง 2 มามี้กับแดดี้ แค่เลือกที่จะรักและดูแลกันในอีกสถานะหนึ่ง และเราจะยังอยู่ข้างหนูในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา
เรายังคงเป็นครอบครัวและ safe zone ของลูกเสมอ ถึงแม้ว่าเราอาจไม่ได้เดินต่อไปในฐานะสามีภรรยา แต่เราจะยังคงเดินเคียงข้างลูก ในฐานะพ่อและแม่ตลอดไป
สุดท้ายนี้ไม่อยากให้เรื่องการสิ้นสุดความสัมพันธ์เรากลายเป็นเรื่องของการหาสาเหตุว่าใครผิดหรือถูก เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เราต่างก็ได้ทำดีที่สุดในแบบของเราแล้ว
จึงอยากขอให้ทุกคน เคารพพื้นที่ ความเข้าใจ และความเป็นส่วนตัวกับเราทั้งคู่ในการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต
ขอยืนยันตรงนี้ว่า ไม่มีเรื่องมือที่สามนะคะ ตอนนี้เรื่องถูกโยงไปไกลมาก และไม่อยากให้ใครต้องกลายเป็นคนผิดจากเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง เรื่องของคนสองคนมีรายละเอียดมากกว่าที่คนนอกจะเห็น และเราไม่ควรกล่าวหาใครจากเรื่องที่เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
ขอบคุณสำหรับทุกความรัก การสนับสนุน ความปรารถนาดี และความเข้าใจที่ทุกคนมีให้เราทั้งคู่เสมอมา”
นอกจากนั้น ปุ้มปุ้ย ยังได้ระบุแคปชั่นฝากถึงลูก ๆ ทั้งสองคนของเธอ คือ น้องไซอัลบลู น้องวานิลลา และแน่นอนว่า ปุ้มปุ้ย ก็ได้ฝากข้อความถึง กวินท์ ผ่านแคปชั่นด้วยเช่นกัน ระบุว่า
“ถึงไซอัลกับวานิลลา
แม่อาจไม่ได้ตัดสินใจถูกทุกครั้ง และอาจไม่ได้ทำทุกอย่างได้ดีที่สุด แต่อยากให้หนูสองคนรู้ว่า ในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม่รักหนูสุดหัวใจเสมอ
ตลอดชีวิตของแม่ ไม่มีวันไหนเลยที่แม่รักอะไร มากกว่าการได้เป็นแม่ของไซอัลกับวานิลลา และไม่ว่าแม่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกกี่ครั้ง ทุกชีวิตของแม่ จะมีหนูสองคนอยู่ในนั้นเสมอ
ถึงกวินท์
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เราก็ยังจะเลือกเธอเหมือนเดิมและไม่ขอแก้ไขอะไร ถึงวันนี้เราจะจบกันในฐานะคู่รักแล้ว แต่ปุ้ยโตมากับกวิน เราใช้ชีวิตด้วยกันมาเป็นสิบปี มีลูกด้วยกัน และกวินจะเป็นครอบครัวของปุ้ยในอีกรูปแบบหนึ่งเสมอ ปุ้ยยังหวังดีกับกวินในฐานะคนในครอบครัวและพ่อของลูก ๆ ไม่ต้องเลือกข้าง ไม่ต้องโทษใครเลย แค่ช่วยกันดูแลคนสองคนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ก็พอ”
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อ้างอิงจาก : IG pantipa.a