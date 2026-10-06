สวนเบญจกิติ ปิดพื้นที่บางส่วน ชั่วคราว 5-18 ต.ค. 2569 รับประชุม IMF-World Bank

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 18:00 น.
สวนเบญจกิติ ปิดพื้นที่บางส่วน ชั่วคราว 5-18 ต.ค. 2569 รับประชุม IMF-World Bank

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประกาศ ปิดพื้นที่ “สวนเบญจกิติ” บางส่วนเป็นการชั่วคราว 5-18 ต.ค. 2569 รับประชุม IMF-World Bank

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank Group–IMF Annual Meetings 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าในงานดังกล่าว

โดยเพจเฟซบุ๊ก สวนเบญจกิติ โพสต์ข้อความแจ้งประชาชนเกี่ยวกับการปิดใช้พื้นที่บริเวณสวนเบญจกิติ (บางส่วน) ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 -18 ตุลาคม 2569

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สวนเบญจกิติ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครขอประกาศ “ปิด” พื้นที่สวนเบญจกิติ (บางส่วน) ชั่วคราว เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าธนาคารโลก (World Bank Group) และการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

โดยสวนเบญจกิติยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะปิดพื้นที่การให้บริการ(บางส่วน) ชั่วคราว (โปรดพิจารณาภาพประกอบ) ดังนี้

1. พื้นที่ส้ม ลานจอดรถ B และอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ปิดพื้นที่ ระหว่าง วันที่ 5-18 ตุลาคม 2569

2. พื้นที่สีแดง ลานจอดรถ A (บางส่วน) สวนน้ำเบญจกิติ และสวนป่าเบญจกิติ บริเวณบ่อ 4 ลานจอดรถ B และอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ปิดพื้นที่ ระหว่าง วันที่ 11-18 ตุลาคม 2569

จึงขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสวนเบญจกิติที่จะเดินทางมาสวนโปรดใช้รถบริการสาธารณะและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้ ในช่วงวันที่ 5-18 ตุลาคม 2569 (ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ โปรดติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด)

แผนที่สวนเบญจกิติ
FB/ สวนเบญจกิติ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 18:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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