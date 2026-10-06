สวนเบญจกิติ ปิดพื้นที่บางส่วน ชั่วคราว 5-18 ต.ค. 2569 รับประชุม IMF-World Bank
สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประกาศ ปิดพื้นที่ “สวนเบญจกิติ” บางส่วนเป็นการชั่วคราว 5-18 ต.ค. 2569 รับประชุม IMF-World Bank
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank Group–IMF Annual Meetings 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าในงานดังกล่าว
โดยเพจเฟซบุ๊ก สวนเบญจกิติ โพสต์ข้อความแจ้งประชาชนเกี่ยวกับการปิดใช้พื้นที่บริเวณสวนเบญจกิติ (บางส่วน) ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 -18 ตุลาคม 2569
สวนเบญจกิติ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครขอประกาศ “ปิด” พื้นที่สวนเบญจกิติ (บางส่วน) ชั่วคราว เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าธนาคารโลก (World Bank Group) และการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยสวนเบญจกิติยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะปิดพื้นที่การให้บริการ(บางส่วน) ชั่วคราว (โปรดพิจารณาภาพประกอบ) ดังนี้
1. พื้นที่ส้ม ลานจอดรถ B และอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ปิดพื้นที่ ระหว่าง วันที่ 5-18 ตุลาคม 2569
2. พื้นที่สีแดง ลานจอดรถ A (บางส่วน) สวนน้ำเบญจกิติ และสวนป่าเบญจกิติ บริเวณบ่อ 4 ลานจอดรถ B และอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ปิดพื้นที่ ระหว่าง วันที่ 11-18 ตุลาคม 2569
จึงขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสวนเบญจกิติที่จะเดินทางมาสวนโปรดใช้รถบริการสาธารณะและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้ ในช่วงวันที่ 5-18 ตุลาคม 2569 (ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ โปรดติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์สิริกิติ์ ปิดทุกส่วน 11-18 ต.ค. 69 รับประชุม IMF-World Bank เช็กก่อนเดินทาง
- กรรมการจัดการ IMF ชื่นชมไทยจัดประชุมอาเซียน มีแม่บทเป็นรูปธรรม
- ดูไฮไลท์สำคัญ “มหาสงกรานต์ 2026” ณ สวนเบญจกิติ โดรนกว่า 1200 ลำ