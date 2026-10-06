ศูนย์สิริกิติ์ ปิดบริการ รับประชุม IMF-World Bank เช็กก่อนเดินทาง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 19:53 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 19:54 น.
ศูนย์สิริกิติ์ ปิดบริการ รับประชุม IMF-World Bank เช็กก่อนเดินทาง

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปิดให้บริการ งดเข้าพื้นที่ทุกส่วน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 18 ตุลาคม 2569 เพื่อเตรียมจัดประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลก เปิดให้บริการตามปกติวันที่ 19 ตุลาคม

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ระบุว่าจำเป็นต้องปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสากล

การประชุมจัดระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง และผู้แทนจากประเทศสมาชิก 191 ประเทศ เข้าร่วมรวมกว่า 15,000 คน ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี 2534 ครั้งนี้จึงเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ 35 ปี

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ด้านความปลอดภัยและการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางสั่งการและติดตามสถานการณ์ตลอดช่วงการประชุม

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร กล่าวในการซักซ้อมแผนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569 ว่า ตำรวจกำลังค้นหาจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเร่งแก้ไขก่อนการประชุมจริง

แผนดังกล่าวบูรณาการระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร และตำรวจท่องเที่ยว รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ ให้ช่วยสังเกตและแจ้งเหตุ ต่อมา พล.ต.อ.สำราญ เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย ผู้ที่ต้องเดินทางผ่านย่านดังกล่าวควรติดตามประกาศของกองบังคับการตำรวจจราจรก่อนออกเดินทาง เพราะขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรายการปิดถนนหรือเส้นทางเลี่ยงรายเส้น

รัฐบาลยังมีมาตรการลดการเดินทางในช่วงเดียวกัน โดยให้หน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครทำงานจากบ้านในวันที่ 12, 14 และ 15 ตุลาคม 2569 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่มีนัดหมายหรือซื้อบัตรเข้างานที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ควรตรวจสอบกับผู้จัดงานโดยตรง เพราะศูนย์ฯ งดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

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ภาพจาก: Queen Sirikit National Convention Center

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 19:53 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 19:54 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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